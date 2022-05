9-åring om skrekkminuttene: – Han bøyde seg og sa: «Tiden er inne for å dø»

«Tiden er inne for å dø.»

Det skal Salvador Ramos ha sagt da han brøt seg inn i klasserommet til fjerdeklassingene. Det forteller en 9 år gammel gutt, som overlevde angrepet på Robb barneskole i Texas.

– Han skjøt inn døren ved siden av oss. Han gikk inn og bøyde seg litt og sa: «tiden er inne for å dø».

SORG: Mange er i sorg etter at 19 barn og to voksne ble drept på Robb barneskole i Texas. Foto: Brandon Bell/ AFP

Til TV-stasjonen Kens 5 i San Antonio forteller han om hvordan han opplevde minuttene i samme rom, som massedrapsmannen.

I samråd med foreldrene forteller han sin historie, mens TV-stasjonen velger å anonymisere han.

– Lyden av skuddene var veldig høy. Jeg fikk vondt i øret, sier 9-åringen.

Da han hørte skuddene, advarte han vennene sine.

– Da jeg hørte skuddene gjennom døren, ba jeg vennen min om å gjemme seg under noe, så han ikke ville finne oss.

De to kameratene gjemte seg under en pult.

– Da jeg så kulene på bakken, visste jeg at dette var ekte.

– Jeg ba vennen min om å ikke snakke, så han ikke skulle høre oss.

Lærerne skal ha stilt seg foran barna

De to guttene hørte Ramos sine skudd - som drepte 19 klassekamerater. Også to lærere ble drept i angrepet.

– De var snille lærere. De stilte seg foran klassekameratene mine for å hjelpe. For å redde dem.

De drepte barna var mellom seks og ti år gamle.

DREPT: Lærer Eva Mireles og 10 år gamle Uziyah Garcia ble drept i skytingen. Foto: Robb Elementary School / Privat.

Skytingen pågikk i over 40 minutter.

– Politiet stormet inn i klasserommet. Mannen skjøt mot politiet og politiet begynte å skyte.

De to guttene ble værende under pulten til skuddvekslingen opphørte, og politiet kom for å hjelpe dem.

Verste siden Sandy Hook-massakren

Den 18 år gamle drapsmannen, Salvador Ramos, ble skutt og drept av politiet. Før han gikk til angrep på barneskolen skal han ha skutt sin egen bestemor i ansiktet.

TRIST: Rose Conner er vikarlærer i byen Uvalde og får en klem på utsiden av en kirke i byen. Foto: Angela Piazza/Usa Today Network

Robb barneskole ligger i byen Uvalde, som har rundt 15.000 innbyggere.

Masseskytingen tirsdag er den verste siden Sandy Hook-massakren i 2012, hvor 20 barn og seks ansatte ble drept.

Skytingen denne uken er den åttende masseskytingen i USA hittil i år.