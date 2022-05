A-ha avlyser enda flere konserter

A-ha avlyste forrige lørdag sin planlagte konsert i Oslo spektrum, fordi Morten Harket er syk. Noen dager senere avlyste bandet også planlagte konserter i Bournemouth og Liverpool.

Nå ryker flere show. Det opplyser bandet selv via Twitter.

Konsertene i London 27. mai og i Birmingham 28. mai avlyses.

– Bandet er utrolig skuffet over at vi måtte avlyse konserter i Storbritannia, vårt andre hjem, denne uken på grunn av fortsatt sykdom, skriver bandet.

Etter avlysningen i Oslo, forklarte Oslo spektrum at Harket har akutt laryngitt og er nødt til å hvile stemmen. Akutt laryngitt er en betennelse i strupe og stemmebånd.

– Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke kan opptre i kveld. Jeg hater det. Jeg beklager for at jeg skuffet dere alle sammen, sa Harket da.

A-ha opplyser at alle som har kjøpt billetter, vil få disse refundert fra utsalgsstedet.