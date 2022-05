Line (40): – Norge er ikke verdens beste land å bo i lenger

Flere familier enn før sliter med å betale regningene i tide. Line Johansen og familien må ta et uvanlig grep for å redde sommerferien.

Line Johansen (40) holder seg i gelenderet når hun går opp den knirkende trappen. Malingen flasser av og trinnene burde vært byttet.

På det ene soverommet lyser taket opp av planeter og stjerner.

Hun skrur på taklampen slik at to provisoriske vegger av plater, først dekt av byggskum og så maling, blir synlig ved døren.

Nedover «fjellveggen» har mammaen satt inn hyller, hvor pokemon-figurene står på hedersplass.

– Rommet til ungene var det første jeg ville få ferdig. En håndverker med fagbrev ville sikkert sagt: «Nei, du har ikke gjort det der», men jeg synes det ble ganske bra, sier Line.

Med til arbeidet gikk det 11 bokser med byggskum fra Biltema fordelt på rommene til de to sønnene.

– Når kronene ikke strekker til, må man bli litt kreativ. Ungene elsker det og det er ingen andre som har likt. Man må finne kreative løsninger, når verden jobber mot en, sier hun.

Må prioritere hardt

Mens Line står og lager kaffe på kjøkkenet, bråker vaskemaskinen og tørketrommelen i kor.

– I dag er det vaske-bonanza her, siden strømmen bare koster fire øre, sier Line og viser smilende frem grafen i appen på telefonen.

At alt av varer og tjenester har blitt dyrere, merkes godt i husholdningen på Toten.

HOPER SEG OPP: Klesvasken tas når strømprisen er lavest. Med to sønner i huset hoper det seg fort opp. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Inntil videre er sykepengene Lines eneste inntekt. Hun anslår at familien har 3000 kroner igjen å leve for etter at regningene er betalt.

– Å være aleneforelder med én inntekt er i utgangspunktet utfordrende. Når du mister jobben i tillegg, må man prioritere hardt.

Huslån, billån, internett og strøm blir betalt. Hun prøver å spare inn på maten, og har blant annet lært seg å klippe og farge håret selv.

Selv om hun har blitt rådet til å selge bilen, er hun avhengig av å hente og kjøre sønnene på syv og elleve. Mammahjertet banker stort, men Line innrømmer at situasjonen også går utover dem.

Situasjonen til Line, har imidlertid ikke alltid vært som den er i dag.

LIDENSKAP: Lidenskapen er bil. Men med med dagens bensinpriser står BMWen for det meste i garasjen. Line viser frem at bilde fra 2020 da dieselen kostet 12,09 kroner literen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

En serie uheldige hendelser

I begynnelsen av 2020 ble Line Johansen permittert fra jobben som koordinator på et lager på grunn av korona.

Da permitteringen ble langvarig, begynte hun å lete etter andre jobber, men hun klarte aldri å sikre seg noe fast.

Som en alenemamma til to, måtte hun ta grep. Da falt blant annet valget på å bytte til et billigere forsikringsselskap.

Tre uker senere skjedde det som ikke skulle skje: En ipad som lå på sengen hennes begynte å brenne.

Flammene var avgrenset til soverommet, men de omfattende røyk- og vannskadene gjorde boligen ubeboelig.

Derfor preges huset, som ligger i et skogholt på Toten, av kontraster.

En Batman-gardin er brukt som skillevegg mellom rommene til guttene. Kjøkkenet er lyst og strøkent. Selv har hun ikke hatt soveromsdør på et halv år.

I stua er veggene nymalt, men i overgangen til gulv og tak mangler det lister.

MANGLER: Siden forsikringselskapet ikke dekket alle reparasjoner, har Lines soverom vegger og en dør. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ved å bytte til et billigere forsikringsselskap, hadde hun gjort seg selv en bjørnetjeneste. Ifølge Line dekket de bare halvparten av skadene på boligen.

For et halvt år siden fikk familien endelig flytte hjem, selv om huset var langt fra ferdig. Med hjelp fra kjæreste, et lån og en hel haug pågangsmot, gjør hun små utbedringer når hun kan.

– Det er mange prosjekter og det er litt overveldende. Spesielt siden mine håndverkskunnskaper, og ikke minst midlene, er veldig begrenset, sier hun.

Får dårlig samvittighet

For å få økonomien til å gå opp, må Line kutte ned på alt som er av kultur- og fritidsaktiviteter med barna. I dagens samfunn, synes hun forskjellene blir særlig synlige.

– På Kristi himmelfart rant det jo over i sosiale medier av bilder fra foreldre som hadde tatt med barna på bowling eller lekeland. Vi var hjemme, fordi det er gratis. Om jeg og barna går på kino koster det fort 500 kroner, og det er en ukes matbudsjett hos oss, forteller hun.

I stedet velger hun å ta med barna på aktiviteter som ikke er så dyre. Sykkelturer for å kjøpe is, eller ut på tur i skogen med nystekte vafler.

– Jeg er uansett heldig, for jeg har de beste ungene, som synes alt vi gjør er kjempestas. Det er mer følelsen som mor. Som forelder har man nok alltid litt dårlig samvittighet, men jeg tror nok jeg har det litt ekstra.

Lines største motivasjon, er hele veien at barna skal ha det beste.

– Når avgifter og alt av varer skrus opp i pris, er ikke Norge lenger verdens beste land å bo i. Og dette gjelder ikke bare meg, det er nok mange som synes det, men som ikke tør å fortelle om det, sier hun.

SPARER: I denne spareflasken ligger familiens feriebudsjett. De har en avtale om at uansett hvor trangt budsjettet er, så rører de ikke sparepengene. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Line er langt ifra alene om å oppleve situasjonen som utfordrende.

Flere familier rammes

Geir Grindland i Inkassoparter forteller at utviklingen han ser i økonomien til norske familier er urovekkende.

BEKYMRET: Geir Grindland i Inkassopartner er bekymret for utviklingen. Foto: Inkassopartner

– Folk har vanskeligere for å betale regningene sine. Vi ser nå at vi får inn mange inkassosaker som gjelder folk som aldri har vært registrert hos oss før, og det er ny trend, sier han.

Sammenlignet med fjorårets tall, har antall personer som ikke klarer å betale regningene sine i tide økt med 30 prosent, ifølge Grindland. Han frykter tallet vil stige til 50 prosent innen sommeren.

Ifølge tall fra Finanstilsynet er inkassogjelden i norske husholdninger nå på 115 milliarder, som er rekordhøyt.

– Mange levde nok helt på grensa før alt ble dyrere. Nå er bufferen brukt opp, og det vipper folk av pinnen og inn i et økonomisk uføre, sier han.

De nyeste inkassokravene selskapet har registret viser at folk sliter med å betale helt elementære ting, som barnehageavgift eller kloakk- og avløpsavgift.

– Folk prioriterer strømregningene sine.

NESTEN DOBLET: Inkassogjelden i norske husholdninger har nesten doblet seg på elleve år, viser tall fra Finanstilsynet. Grafikk: TV 2

«Damer kan ikke kjøre truck»

Det mangler imidlertid ikke på vilje eller innsats for å snu uføret på Toten. Line Johansen har søkt på stillinger nærmest ukentlig siden hun mistet jobben.

Senest for noen dager siden fikk hun svar etter et intervju:

«Vi har nå gjennomført ansettelse etter intervjurunder med fem gode kandidater. Beklager at du ikke er valgt», står det i beskjeden.

FAGBREV: Line har fagbrev i logistikk og mener hun er godt kvalifisert for en rekke jobber. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det er det som oftest går igjen, hos de som svarer i hvert fall. Hvis jeg søker på ti jobber, hører jeg kanskje fra to av dem, sier hun.

Toten er et lite sted, og det går tid mellom utlysningene, forteller hun. Hun får høre at hun er for kvalifisert eller at de har funnet en bedre kandidat.

Line har også gjort seg noen andre tanker om hvorfor hun ikke får ja.

– Organiserte bedrifter må lyse ut stillinger, men ofte er den allerede gitt bort. På et lite sted må man nesten kjenne noen for å få jobb. I tillegg er jeg dame. «Damer kan jo ikke kjøre truck eller løfte tungt», er det noen som mener, sier hun.

PRIORITERER: Med et stramt matbudsjett må Line prioritere innkjøpene. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

I påvente av noe fast, har hun takket ja til en ubetalt praksisplass.

– Jeg vil jobbe, og jeg kan ikke bare sitte hjemme. Jeg trenger noe å gå til, så jeg jobber gratis. Håpet er at de skal se hva jeg duger til og ansette meg, sier hun.

Bekymret for de yngste

Også Røde Kors merker at situasjonen for barnefamilier med trangt budsjett, er ekstra krevende nå.

– Vi vet at mange av de som hadde det vanskelig før, har blitt enda mer utsatt. I tillegg er det flere som har fått det utfordrende økonomisk etter to år med pandemi, sier Ingvill Alsøy-Gjerløw, som er enhetsleder for humanitære programmer i Røde Kors.

STORT BEHOV: Røde kors jobber med å gi barn i lavinntektsfamilier sommerferie gjennom «Ferie for alle». Aldri før har behovet vært større. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hun er særlig bekymret for hvordan dette rammer de yngste, da det er cirka 115.000 barn som lever i lavinntektsfamilier.

– Vi er bekymret for at barna bare blir sittende hjemme, og at de ikke får de samme mulighetene og opplevelsene som andre barn.

Selv om økonomien er trang, nekter Line at det skal bli situasjonen for sønnene hennes.

– Sparebøssen er hellig

Mens Line vandrer mellom reolene i den lokale matbutikken, kommer hun med et hjertesukk over de høye prisene.

– En pakke kjøttdeig koster nesten hundre kroner, og det er veldig dyrt med tanke på at absolutt alt har blitt dyrere. Men taco og pizza er favoritten hjemme, så vi tar oss råd til det i blant, sier hun.

Hun stopper opp ved panteautomaten, og begynner å legge inn flaskene.

– Dette er egentlig ungenes jobb, sier Line.

Hun forteller at de har pantet flasker siden i fjor høst og lagt pengene på en sparebøsse. Målet er en tur til Dyreparken i Kristiansand i sommerferien.

– Sparebøssen er hellig. Uansett hvor dårlig råd vi måtte ha, er det ingen som rører den.

Da de besøkte Dyreparken for første gang i 2017, lovet nemlig moren at de skulle tilbake.

PANTER: Line Johansen og barna samler på tomflasker for å få råd til sommerferie. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Vi skal sove i telt, for det er mye rimeligere. Men jeg tror faktisk det er en langt morsommere opplevelse for barna enn å bo på en hytte eller et hotell. Og det er minnene vi jobber for, det er jo barndomsminnene man tar med seg, ikke prislappen på ferien, sier hun.