Åpenhjertig Zlatan: – Jeg har aldri lidd så mye

Zlatan Ibrahimović sikret seg nok en Serie A-tittel med AC Milan forrige helg. Sesongen har imidlertid vært svært tung for svensken på et personlig plan. En kneskade har spolert store deler av sesongen for 40-åringen.

Onsdag ble det klart at svensken vil være på sidelinjen i sju-åtte måneder etter at han opererte hans skadde kne.

I et åpenhjertig Instagram-innlegg torsdag åpner han opp om den tøffe tiden de siste månedene.

Svensken skriver videre at han aldri har hatt det så vondt i fotballsammenheng.

– Jeg har så vidt sovet på grunn av smerten. Jeg har aldri lidd så mye på og utenfor banen. Jeg gjorde noe umulig til noe mulig. I hodet mitt hadde jeg kun ett mål, å sørge for at lagkameratene mine og treneren ble mestere av Italia, for jeg lovet dem det. I dag har jeg et nytt korsbånd og et nytt trofé.

Injeksjoner og smertestillende

Zlatan startet sist en kamp for AC Milan 17. januar, og siden den gang har det kun blitt få innhopp for superstjernen.

– I de siste seks månedene har jeg spilt uten et korsbånd i mitt venstre kne. Et hovent kne i seks måneder. Jeg har kun trent med laget ti ganger de siste seks månedene, sier han, og legger til:



– Jeg har tatt 20 injeksjoner i kneet. Jeg har tømt kneet en gang i uken i seks måneder. Smertestillende hver dag i seks måneder.