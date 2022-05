Svenskehandelen kan bli mindre lønnsom

Grensekommune er glad for at den svenske regjeringen foreslår å øke avgiftene på alkohol og tobakk. De håper det kan bidra til å redusere handelsflukten.

Den svenske regjeringen foreslår å øke avgiftene på alkohol og tobakk.

Avgiftsøkningen foreslås i to omganger, 1. januar 2023 og 1. januar 2024.

Ordfører Eli Wathne (H) i grensekommunen Kongsvinger håper det vil bidra til at det blir bedre konkurranse mellom dagligvarehandelen i Norge og Sverige.

– Det er et skritt i riktig retning, sier Wathne til TV 2, og påpeker at dette handler om norske arbeidsplasser.

SNUS: Et populært produkt blant nordmenn som handler i Strømstad. Foto: Geir Olsen / NTB

Fem prosent i 2023

Blir forslaget vedtatt, kommer avgiftene på vin og øl til å øke med 5 prosent fra neste år, deretter med 8 prosent året etter. Totalt vil altså avgiftene øke med 13 prosent på to år.

Avgiftene kommer imidlertid ikke til å øke like mye på sprit. Der foreslås det en økning på 1 prosent neste år og ytterligere 1 prosent i 2024.

Avgiften på røyk og snus foreslås øke med henholdsvis 3 prosent og 1 prosent i 2023, deretter ytterligere 1 prosent for begge året etter.

Nå er avgiftene i Sverige omtrent halvparten av de norske på alkohol og tobakk.

Selv om avgiftene ikke øker veldig mye, mener Wathne at det er bra at avgiftene i nabolandet øker.

– Avgiftsforskjellene mellom Norge og Sverige bidrar til økt grensehandel. Ethvert steg som reduserer avgiftsforskjellene er et skritt i riktig retning, for det vil bidra til å sikre likere konkurransevilkår på begge siden av grensene, sier hun.

Det samme mener Vibeke Andersen, bransjedirektør for dagligvare i Virke.

– Grensehandelen må reduseres for å sikre norske arbeidsplasser og verdiskaping i hele verdikjeden for mat og drikke, sier Andersen til TV 2.

– Er dette nok for å minske grensehandelen?

– Det er i dag mangelfull kunnskap om knekkpunktet for hvilket avgiftsnivå som øker/reduserer grensehandelen for avgiftsbelagte produkter. Utfallet vil også avhenge av i hvilken grad de økte skattene i Sverige vil slå ut på prisene til forbruker, poengterer Andersen.

Prisfall på 1,6 prosent

Virke-lederen sier videre at god konkurranse er viktig og bidrar til å gi forbrukere lavere priser og bedre utvalg, men er samtidig opptatt av at butikkene får like muligheter til å konkurrere om kundene.

Det er ikke situasjonen på den norske siden av grensen i dag.

– Vi ser at avgiftspolitikk virker, og reduksjonen av særavgifter på grensehandelsvarer i statsbudsjettet for 2021 var et skritt i riktig retning, mener Andersen.

Hun viser til at prisene falt med 1,6 prosent fra januar 2021 til januar 2022.

– Prisfallet har vært særlig sterkt på mineralvann høsten 2021. Det er en viktig lokkevare i grensehandelen. Det er imidlertid fortsatt store avgiftsforskjeller mellom Norge og Sverige. En ytterligere redusering av særavgifter vil bidra til at vi kan beholde en større del av omsetningen og arbeidsplassene i Norge.

SYSTEMBOLAGET: Mange nordmenn er innom her i løpet av året. Foto: Geir Olsen / NTB

Tar seg opp

Stengte grenser under pandemien førte til at man så hvor mye penger nordmenn legger igjen i Sverige og også andre land.

Omsetningen av dagligvarer og alkohol i Norge var 19 prosent høyere i 2021 enn i 2019. Det skyldes både redusert grensehandel og endret forbruksmønster ved at folk var mer hjemme, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nå som restriksjonene er fjernet, tar grensehandelen seg opp igjen. Tall fra SSB fredag viser at nordmenn la igjen 2,1 milliarder kroner på grensehandel i årets tre første måneder. Det er imidlertid et stykke igjen til den er på samme nivå som før pandemiutbruddet.

– Jeg har flere ganger påpekt at produktene ikke blir sunnere av at de handles i et annet land. Når avgiftsforskjellene blir store, bidrar det kanskje til hamstring og smugling, og fra et folkehelseperspektiv fører det heller ikke til at forbruket går ned, sier Wathne, ordfører i Kongsvinger.

Hun presiserer at kommunen har gode relasjoner til Sverige.

– Vi har gode relasjoner til våre venner på svensk side, og det er ikke handelen vi vil ha bort, men den unaturlig høye grensehandelen som går i en retning, sier hun.

Den svenske regjeringen skriver at avgiftene på alkohol og tobakk er effektive virkemidler for å styrke folkehelsen og innebærer samtidig økte skatteinntekter. Inntektene fra de økte avgiftene, både alkohol og tobakk, anslås å være rundt 1 milliard svenske kroner i 2023 og ytterligere drøyt 1 milliard svenske kroner i 2024.