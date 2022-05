FHI: Vil ikke anbefale flere doser til friske under 45 år

FHI anbefaler friske personer under 45 år å ta to vaksinedoser. Særlig én ting får likevel unge voksne til å ta tredje dose.

enFHI ba nylig kommunene forberede seg på at det kan bli aktuelt å gi en fjerde dose koronavaksine til en ny aldersgruppe til høsten.

– Vi regner med at alle over 65 år vil få en oppfordring om å ta en fjerde dose i høst, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til TV 2.

Fra før har FHI åpnet for at enkelte som er 80 år eller eldre kan ta en fjerde dose, samt grupper med svekket immunforsvar.

Men hva er det egentlig som gjelder for alle mellom 18 og 65 år nå? Og hva blir anbefalingen for disse gruppene til høsten?

Dette er anbefalingen

FHI planlegger ikke å komme med noen nye vaksineanbefalinger de første par månedene, men trolig rett etter sommeren.

For alle mellom 45 og 65 år, er anbefalingen følgende:

– Friske i denne gruppa har lenge vært anbefalt tre doser, men vi er usikre på om det blir nødvendig med en fjerde dose til dem i høst. Dette vurderer vi fortløpende etter den kunnskapen vi har om epidemien og vaksinen, sier Aavitsland.

ANBEFALINGENE: Overlege Preben Aavitsland i FHI forklarer hva som er anbefalingene knyttet til vaksine for de ulike aldersgruppene. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

For friske personer opp til 45 år, er anbefalingen en annen:

– Vårt råd for dem mellom 18 og 44 år er to vaksinedoser. De fleste av dem har nå vært smittet også, så de har god beskyttelse framover, sier Aavitsland.

Selv om de over 65 år, og kanskje de fra 45, ligger an til å få tilbud om en oppfriskningsdose, gjelder dette ikke for de yngre aldergruppene.

– Sånn det ser ut nå, vil det ikke bli anbefalt flere doser for friske folk under 45 år, men dette vurderer vi fortløpende etter den kunnskapen vi har om epidemien og vaksinen, sier Aavitsland.

Friske under 45 år har lenge vært anbefalt to doser, men står også fritt til å velge å ta en tredje om man selv ønsker.

Eldre vil få årlig vaksine

Nakstad er enig i at friske personer opp til 45 år er godt beskyttet nå.

– Det mest sannsynlige på noe sikt er at de eldste vil få tilbud om årlig vaksine, mens yngre personer kan klare seg uten. Det avhenger imidlertid av hvor langvarig effekten viser seg å være og hvilke virusvarianter som vil spre seg de neste årene, sier han.

Selv om personer under 45 år ikke trenger å ta en tredje vaksinedose, velger mange likevel å gjøre det.

ROLIG: Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, forteller at det er rolig på vaksinesenterne rundt i landet nå. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Derfor tar mange oppfriskningsdose

– De fleste nordmenn over 18 år har tatt tredje vaksinedose i vinter, sier Nakstad.

Sammenlignet med tidligere er det betydelig færre som vaksinerer seg nå, men det settes daglig fortsatt rundt 1000 vaksinedoser daglig i kommunene.

En av hovedårsakene er trolig at mange vil sikre seg et gyldig koronapass før sommeren.

– Det er nok en del som vaksinerer seg for å få gyldig koronapass. Det er tilbakemeldingen fra kommunene, sier Aavitsland.

Fra 1. februar besluttet EU at man må ha tatt oppfriskningsdose hvis det har gått mer enn 270 dager siden grunnvaksinasjon, altså to doser eller én dose og gjennomgått sykdom.

Noen land vil derfor kreve at du har tatt en oppfriskningsdose for at sertifikatet skal være gyldig.

GYLDIG: Flere land krever fortsatt gyldig koronasertifikat ved reise. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Forventer ny oppblussing

Siden uke 8 har smitten i Norge gått ned. Nå ser det ut til at trenden flater ut, kommer det fram i FHIs siste ukesrapport.

– Det kan se ut til at nedgangen nå har stoppet opp på et lavt nivå. Situasjonen er rolig og vi bekymrer oss ikke, vurderer Aavitsland.

Før året er omme, tror han smitten vil øke igjen.

– Vi tror det vil komme en ny oppblussing før årsskiftet. Det kan skje allerede i sommer, men mer sannsynlig et stykke utpå høsten.

Høy vaksinasjonsdekning bidrar fortsatt til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom.

Derfor minner FHI om at det fortsatt er viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose.

VAKSINERER: I uke 20 fikk 580 personer sin første dose, 1277 sin andre dose, 3395 personer sin tredje dose og 1761 personer sin fjerde dose. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Må være klare til å oppskalere

Selv om kapasiteten på vaksinesenterne er betydelig redusert, har FHI gitt kommunene beskjed om å være forberedt på at situasjonen kan endre seg.

– De fleste kommunene kjører sine vaksinesentre på lavbluss nå, men de er parat til å oppskalere hvis det blir nødvendig. De har plikt til å gi innbyggerne mulighet til å bli vaksinert.

Dette er viktig ettersom det fortsatt er usikkert hvordan pandemien vil utvikle seg.

– Det kan dukke opp nye varianter som gir mer alvorlig sykdom, kanskje til og med hos vaksinerte. Hvor stor risikoen for dette er, vet vi ikke. Vi følger godt med og vil si fra hvis vi ser tegn på en urovekkende endring, sier overlegen.