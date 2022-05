Barnehage brenner ned i Kragerø

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om brannen i barnehagen i Frydensborgveien i Kragerø klokka 09.08 torsdag.

Halvannen time senere opplyser politiet at det ikke det mulig å berge barnehagen og at den brenner ned. Det er ikke fare for spredning.

– Brannvesenet har iverksatt slukking. Det er ingen umiddelbar spredning til andre bygg. Det brenner kraftig, sa vaktleder Harald Kleppo ved 110-sentralen i Sør-Øst til TV 2 like før klokka 09.30.

Barnehagen er stengt i dag som følge av Kristi himmelfart, opplyser politiet til TV 2.

Ifølge Kragerø Blad Vestmar er det Kalstad barnehage som brenner.

Politiet og brannvesenet ber folk som bor sør for barnehagen, om å lukke vinduer og eventuelt stenge ventilasjonsanlegg som følge av all røyken fra bygget.