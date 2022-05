Real Madrid-stjernens hjertesukk: – Hvordan kan du kalle oss det?

Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid ser du lørdag fra kl.19.00 på TV 2 og TV 2 Play!

I åttedelsfinalene mot PSG lå de under 0-2 sammenlagt med en halvtime igjen av returoppgjøret på Santiago Bernabéu. Tre mål på 17 minutter av Karim Benzema sikret en spektakulær snuoperasjon.

I kvartfinalene mot Chelsea lå de under 3-4 sammenlagt til det gjenstod ti minutter av returoppgjøret på Santiago Bernabéu. Rodrygo Goes sikret ekstraomganger før Benzema scoret vinnermålet.

I semifinalene mot Manchester City ledet de lyseblå med to mål til overtiden av returoppgjøret på Santiago Bernabéu. To mål på to minutter av Rodrygo Goes sikret ekstraomganger før Benzema, atter en gang, sendte Real Madrid-fansen til himmels.

I løpet av en av historiens villeste veier til en Champions League-finale har Real Madrid klart å stå imot tidvis total dominans fra motstanderne, som har misbrukt gigantiske målsjanser (Jack Grealish) og fått scoringer annullert (Kylian Mbappé og Marcos Alonso).

Klubbens vinnermentalitet, Bernabéu-fansens støtte og enkeltspillere som Thibaut Courtois i mål og Benzema på topp er blant forklaringene på de tre snuoperasjonene.

Noen kaller det riktignok bare flaks.

– Vi bryr oss ikke om hva folk sier. Hvordan kan du kalle oss et heldig lag? Når du gjør tre snuoperasjoner, er det ikke flaks, det er kvalitet, sier Courtois til TV 2.

Den belgiske keeperen har ved flere avgjørende øyeblikk reddet Real Madrid med elleville redninger, som mot PSG og Manchester City.

– Vi hadde ikke flaks med dommeravgjørelser eller en ball som skiftet retning eller noe sånt. Vi kom tilbake med kvalitet og vår styrke som lag, sier Courtois.

– Er det overraskende at folk snakker om at Real Madrid har vært heldige, når Liverpool har møtt Inter, Benfica og Villarreal istedenfor PSG, Chelsea og Manchester City?

– Hvordan du kommer til finalen, har ikke noe å si. Vi er begge i finalen. Veien dit kan være lettere eller hardere. Men Liverpool har spilt mot gode lag som fortjente å være der, som for eksempel Villarreal som slo ut Bayern München. Alt er mulig. Det blir en stor finale. For meg er det 50/50, sier keeperen.

– Tror alltid vi kan vinne

Marco Asensio vil heller ikke høre snakk om at laget hans er heldige som har kommet til finalen.

– Hva skal jeg si? Til syvende og sist mener jeg vi fortjener å være i Champions League-finalen. Når du kommer tilbake så mange ganger, er det ikke en tilfeldighet eller flaks. Du må spille kampene og utslagsrundene helt til siste slutt. Vi har alltid kjempet hardt og fortjener å være i denne finalen, sier kantspilleren til TV 2.

Midtstopper Éder Militãos svar er kort og godt:

– Det er ikke flaks. Det er kvalitet. Det er vår styrke.

– Hvordan forklarer du det som har skjedd i utslagsrundene?

– Vi har aldri tenkt at vi ikke kunne vinne. Real Madrid kjemper alltid til siste øyeblikk. Vi tror alltid at vi kan vinne. Støtten fra fansen hjelper oss til å gjennomføre opphentinger som vi har gjort i år, sier Militão.

Tyskeren Toni Kroos er som vanlig diplomatisk.

– Lagene som kommer til finalen, fortjener å være der. Det er mange kamper på veien hit, med gruppespillet først og så utslagskampene. Alle kampene er tøffe. Vi så hva Villarreal gjorde mot Liverpool i den andre kampen, og hvordan de slo ut Bayern München før det. Det er ingen lag i kvart- og semifinalene som er enklere å møte enn andre, sier han.

– Ville vært løgn

I forkant av returoppgjøret mot Manchester City fikk også Luka Modric spørsmål om Real Madrids angivelige flaks.

– Det er urettferdig å si det, men det får oss til å le. Alle kan si det de vil, vi bryr oss ikke. Men dette kan ikke gjøres med bare flaks, du må ha noe mer. Kvalitet, karakter, personlighet, tro. Alt det har vi. Det er det som gjør oss store, sier kroaten.

Selv Pep Guardiola tok Real Madrid i forsvar i forbindelse med oppgjørene mot City nylig:

– De som sier at Real Madrid har flaks, tar feil.

Midtbanespilleren Federico Valverde har riktignok en litt annen versjon enn resten av lagkameratene.

– Hvis jeg sier at det ikke er noe flaks innblandet i alt dette her, ville det vært løgn. Du må alltid ha flaks. Man må lete etter den flaksen, jakte målet du ønsker å oppnå, og prøve så godt du kan enten du har flaks eller ikke. Men vi hadde flaksen på vår side i disse tre Champions League-kampene, for det skjedde unike ting, sier uruguayaneren.