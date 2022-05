FHI mener koronapasset bør skrotes: – Bør skje snarest

Flere land krever fortsatt gyldig koronapass ved innreise, selv om koronasituasjonen er under kontroll. FHI mener ordningen bør fjernes.

I Europa har antallet smittetilfeller vært fallende de siste ukene. De fleste land har sluppet opp på strenge tiltak og tatt tilbake normalen.

Selv om koronapandemien ser ut til å være under kontroll, praktiserer fortsatt flere land ordningen hvor de krever gyldig koronapass ved innreise.

– Foreløpig ser det ut som bruken av koronasertifikat er beskjeden ved reising mellom land i Europa, men det er selvsagt lurt å sjekke hvilke regler som gjelder for landet du skal reise til, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

ULIK PRAKSIS: Espen Rostrup Nakstad minner om at land praktiserer reglene for koronasertifikat ulikt. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Mener ordningen bør avsluttes

Koronasertifikatet er en dokumentasjon som viser om du er vaksinert med koronavaksine, om du nylig har gjennomgått koronasykdom og om du har en nylig negativ koronatest.

EU-kommisjonen foreslo i februar å forlenge det rettslige grunnlaget for EUs digitale koronasertifikat med ett år, frem til 30. juni 2023.

Forlengelsen av regelverket og videreføring av den tekniske løsningen, er en forutsetning for at reisende fortsatt skal kunne bruke sitt koronasertifikat på reiser.

– At EU har signalisert at de vil opprettholde sertifikatordningen til 2024, betyr ikke det samme som at sertifikatet er i bruk i hele perioden, sier Nakstad.

Folkehelseinstituttet (FHI) på sin side mener det er på tide å oppheve ordningen.

– EU-kommisjonen har bedt landene slutte med koronapass så snart situasjonen tillater det. Vi mener det bør skje snarest, sier overlege Preben Aavitsland.

IKKE POENG: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet ser ikke poenget med ordningen lenger. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Han utdyper hvorfor:

– Vi ser ikke helt poenget med koronapasset for reiser i Europa nå, særlig fordi også vaksinerte blir smittet og kan smitte videre, fortsetter han.

Erfaringene med omikron har vært at virusvarianten er svært smittsom. Også vaksinerte blir smittet i stor grad, men utvikler mer sjelden alvorlig sykdom.

Kan være ulike regler

Alle EU- og EØS-land er forpliktet til å akseptere koronasertifikat som dokumentasjon på gjennomgått sykdom, vaksinasjon eller negativ test.

KREVER: Spania er blant landene som fortsatt krever gyldig koronasertifikat ved innreise. Her fra San Sebastian, nord i Spania. Foto: Albert Gea / Reuters

Det er imidlertid viktig å være klar over at hvert land i EU beslutter sine egne regler, og at hva som kreves av dokumentasjon vil variere.

En måte å få oversikt over hvilke regler som gjelder i landet du skal reise til, er for eksempel ved å lese seg opp på Re-open EU.

– Akkurat nå er det få steder man bruker ordningen aktivt, og da nesten bare ved store arrangementer, sier Nakstad.

I Norge har regjeringen fremmet et forslag i Stortinget om å forlenge ordningen med koronasertifikat til 30. juni 2023.

– Vi må være forberedt på at smittesituasjonen endrer seg og at det kan bli nødvendig å gjeninnføre smitteverntiltak, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding i april.