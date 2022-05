Guvernøren i Oklahoma, Kevin Stitt, har signert den strengeste abortloven i USA.

Den nye loven fører til at det nå er forbudt å ta abort i Oklahoma, med få unntak. De eneste unntakene er hvis aborten kan redde livet til mor, eller hvis graviditeten har blitt forårsaket av voldtekt eller incest som er rapportert til politiet.

Loven trer i kraft umiddelbart etter guvernørens signering.

Flere abortleverandører har sagt at de vil slutte å utføre aborter så snart loven er signert, skriver nyhetsbyrået ABC News.

To av Oklahomas abortklinikker sluttet å utføre aborter etter at guvernøren signerte et seks ukers forbud tidligere denne måneden.

– Jeg har lovet folket i Oklahoma at jeg som guvernør skal signere hver del av livssynslovgivningen som kom på skrivebordet mitt, og jeg er stolt over å kunne holde det løftet i dag, sier republikaneren i en uttalelse.

– Fra det øyeblikket livet begynner etter unnfangelsen, har vi som mennesker et ansvar om å gjøre alt vi kan for å beskytte barnets og morens liv. Det er det både jeg og folket i Oklahoma tror, fortsetter Stitt.

Signeringen kom hakk i hæl etter at et utkast fra høyesterett i USA ble lekket. Utkastet antydet at dommerne vurderte å svekke eller omgjøre Roe v. Wade-avgjørelsen. Denne avgjørelsen legaliserte abort for nesten 50 år siden.

Saken oppdateres