Streikefare i bryggerinæringa – meklingen fortsetter på overtid

- Det mekles fortsatt, opplyser mekler Carl Petter Martinsen til NTB like etter midnatt.

Klokka 22.40 sa Martinsen at det ikke kan utelukkes at det vil bli nødvendig å mekle på overtid, og tidligere onsdag kveld opplyste han at det er litt avstand mellom partene.

– Det er ikke uventet når partene først havner i mekling. Det er god dialog mellom partene, så får vi se hvor dette ender til syvende og sist, sa Martinsen litt etter klokka 20.30.

Store bedrifter

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke møttes til mekling klokka 10 onsdag. Dersom det ikke oppnås enighet, er det varslet at 863 av NNNs medlemmer tas ut i streik i 33 bedrifter.

Blant de rammede bedriftene finner man giganter som Ringnes og Coca-Cola. Også bryggerier som Aas, E.C. Dahls, Hansa Borg og Mack kan ende opp med at arbeidere går ut i streik, samt flaskevannprodusentene Telemark Kildevann og Voss.

Martinsen mener meklingsprosessen er god og kaller det en ganske oversiktlig mekling, som likevel ikke er ukomplisert.

– Det er framdrift i den betydning at vi holder på med sentrale spørsmål og beveger oss sakte framover i prosessen. En er likevel ikke helt i mål før alt er i mål, og det fremstår fremdeles en del, sier mekleren.

Optimistisk

Martinsen mener det er mulighet for enighet: – Jeg er optimist på vegne av partene.

Kommunikasjonsdirektør Ingunn Storetvedt Eriksen i NHO Mat og Drikke sa tidligere onsdag til NTB at en eventuell streik kan stanse produksjonen ved bryggeriene og vil få «konsekvenser på sikt». I 18-tiden sa hun at meklingen trolig ville drøye utover kvelden.

Bransjeansvarlig for bryggeri og mineralvann Ann Elise Hildebrandt i NNN skrev i en tekstmelding til NTB at konsekvensene av streiken kan bli både tomme ølkraner og butikkhyller.