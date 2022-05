Mané på jakt etter gullballen: – Finalen blir en massiv faktor

– Stemningen i gruppen er helt eksepsjonell. Som jeg alltid sier: Champions League er veldig spesielt, og vi må bare nyte dette og kose oss. Vi er selvsikre, klare og stemningen er god, sier Mané til TV 2.

Liverpools senegalske superving har lagt nok en braksesong bak seg.

23 mål i alle turneringer er fasiten før sesongen avrundes med Champions League-finalen mot Real Madrid lørdag kveld.

Siden Mané ble signert fra Southampton i 2016 har han vært svært toneangivende på Jürgen Klopps lag.

Det har blitt to Champions League-finaler siden den gang (Real Madrid i 2018 og Tottenham i 2019). Nå venter den tredje.

CL-MESTER: Finaleseieren mot Tottenham i 2019 står igjen som et av de største øyeblikkene Sadio Manés karriere. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Det betyr mye for meg å skulle spille en ny finale. Det var drømmen min som liten å vinne Champions League, og vi klarte det mot Tottenham. Nå vil jeg gjøre det igjen. Det er vi kapable til, mener 30-åringen.

Superduell

Men der kantspilleren har vært svært sentral på et enormt Liverpool-lag som har vunnet det meste de siste sesongen, har han ikke blitt skjemt bort med individuelle utmerkelser.

I finalen står Mané ansikt til ansikt mot Karim Benzema, en spiller flere mener fortjener å vinne Ballon d'Or, som er prisen det franske fotballbladet France Football deler ut hvert år til verdens beste fotballspiller.

Det anerkjente fotballmagasinet GOAL har de to stjernespillerne øverst på sin powerranking over potensielle vinnere.

BRENNHET: Karim Benzema har vært tilnærmet ustoppelig for Real Madrid denne sesongen. Foto: Manu Fernandez / AP

– Hvor viktig blir finalen når det gjelder Ballon d'Or?

– Det er veldig godt spørsmål, smiler Mané til TV 2.

– Det er i hvert fall vanskelig å forklare hva det ville betydd for meg å vinne en slik pris. Alle fotballspillere i hele verden drømmer om det, så har jeg sjansen er jeg veldig fornøyd, fortsetter han.

Gullballen deles ut 17. oktober og baserer seg på spillernes prestasjoner i sesongen som gikk.

– En massiv faktor

Lagkamerat Joe Gomez er ikke tvil om at duellen vil bety mye.

– Det er en massiv faktor. Det er enorm plattform å vise seg fram på når det gjelder den prisen, slår han fast, før han fortsetter:

– Men spør du begge gutta, tror jeg de bryr seg mer om lagets prestasjoner enn individuelle utmerkelser. Alt fokuset er nå på å vinne finalen for lagkameratene, fansen og byen, sier Gomez.

FINALEKLAR: Mané på Liverpool-trening onsdag. Foto: Olof Andersson / TV 2

Det er Mané enig i.

– Vi sa før sesongen at vi ville gå for alle fire titlene, men mistet nettopp Premier League-troféet. Det er ingen big deal nå. Manchester City fortjente det som et verdens beste lag. Nå fokuserer vi for fullt på Champions League.