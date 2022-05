Hun er Hjelmseths førstevalg for Norge: – Sterk i hodet

12. mai kom den triste nyheten om at Norge- og LSK Kvinner-keeper Cecilie Fiskerstrand er satt ut av spill med et røket korsbånd.

Dermed mister 26-åringen sommerens fotball-EM.

Cecilie Fiskerstrand (bak) og Ingrid Hjelmseth under en treningsøkt før fotball-VM i 2019, som var Hjelmseths siste mesterskap før hun la opp. Foto: Berit Roald

– Det er jo en litt spesiell situasjon. At Cecilie er ute, er jo spesielt kjipt for Cecilie, sier tidligere landslagskeeper Ingrid Hjelmseth når hun møter TV 2 på Nadderud Stadion.

Snart tre år har gått siden Hjelmseth ga seg på landslaget etter VM i 2019 etter å ha spilt 138 kamper med flagget på brystet.

Cecilie Fiskerstrand tok steget frem etter Hjelmseth og overtok rollen som førstekeeper på landslaget.

Sommerens EM skulle bli hennes første mesterskap for Norge som førstekeeper.

– Men det betyr jo at noen andre får sjansen. Da er det jo tre litt jevngode keepere som jeg ser på som de som kjemper om den plassen, sier Hjelmseth.



Hun har akkurat sett to av kandidatene i aksjon i møtet mellom Stabæk og Vålerenga på Nadderud stadion når hun møter TV 2.

Stabæks Sunniva Skoglund (19) har vært med i de to A-landslagstroppene som har vært tatt ut i 2022, mens Guro Pettersen (31) ble tatt ut og fikk sin A-landslagsdebut under VM-kvalifiseringskampene i april i år.

Se scoringene fra Stabæk - Vålerenga:

I tillegg anses også Aurora Mikalsen (26) i Brann som en tredje kandidat til å vokte buret for Norge i EM.

– De har sagt at plassen er åpen, så da er det bare å prøve å prestere i klubb for å vise at man eventuelt kunne bli med til et EM og eventuelt få spille, sier Sunniva Skoglund om keepersituasjonen på A-landslaget.

– Jeg kommer i hvert fall til å gjøre mitt beste i alle kampene og prøve å holde meg skadefri, så får vi bare se hva som skjer og hvem som starter første kampen i EM, sier Guro Pettersen.

Veteranens valg: – En keeper for fremtiden

Etter at Ingrid Hjelmseth la skoene på hyllen som spiller høsten 2019, har hun gått inn i en rolle som keepertrener i Stabæk – klubben hun spilte sine elleve siste år av karrieren.

Dermed er hun til daglig trener for 19-årige Skoglund.

– Jeg trener jo Sunniva hver dag og synes hun er en fantastisk keeper. Hun har et kjempepotensial til å bli veldig, veldig god, sier Hjelmseth.

Skoglund beskrives som et keepertalent som er «god på det meste»: Ekstremt offensiv, god i feltet og veldig reaksjonssterk.

– Guro har jo sin styrke i at hun har mye rutine og så er hun god med beina, sier Hjelmseth.

Sunniva Skoglund (t.v), Guro Pettersen og Ingrid Hjelmseth slo av en god prat etter møtet mellom Stabæk og Vålerenga på Nadderud. Foto: Christina Paulos Syversen / TV 2

– De har litt ulike egenskaper, så da er det litt hva landslaget føler trenger og har behov for. Det er det heldigvis ikke jeg som skal bestemme, sier Hjelmseth og ler.

– Men hvem hadde du valgt da?

– Jeg er jo litt inhabil, men jeg ville valgt Sunniva. Hun er ung, kan få masse erfaring og hun er en keeper for fremtiden, svarer Norge-veteranen.

Hjelmseth er ikke redd for at det blir en for tøff utfordring å kaste en 20-årig keeper uten landslagserfaring ut i et mesterskap.

– Sunniva er sterk i hodet. Hun har vokst mye de årene her og det er ikke tilfeldig at hun er i kapteinsteamet i Stabæk selv om hun bare er 20 år, forklarer keepertreneren.