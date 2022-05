Fagermo frykter ikke sparken: – Totalt historieløst

– Det er dårligere enn jeg trodde, overraskende mye dårligere enn jeg trodde.

Det sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo etter onsdagens 0-2-tap for erkerival Lillestrøm på Åråsen.

Etter ni kamper står Vålerenga med kun ti poeng og ligger på tiendeplass, men Fagermo føler ikke hans posisjon er truet.

– Ikke i det hele tatt, for det er totalt historieløst, mener Fagermo.

– Jeg har vært her i to år, og jeg kommer til å jobbe knallhardt og stå på det jeg ble ansatt på. Jeg tok et lag som holdt på å rykke ned året før rett til medalje. I fjor snudde jeg hele spillerstallen uten penger, og vi var det yngste laget i Eliteserien og solgte spillere for 60 millioner kroner, fortsetter treneren.

Vålerenga-treneren er klar på at han er en klubbygger.

– Og det mener jeg Vålerenga trenger mer enn kortsiktigheten de har hatt hele tiden. Vi har brukt mye ressurser på infrastruktur og treningsfasiliteter. Alle de tingene er veldig viktige. Glemmer du det, har du ikke forstått hva som skal til, sier Fagermo.

– Skal Vålerenga tilbake til kortsiktigheten, får de ikke resultater, tilføyer han.

LSK-JUBEL: Lillestrøm slo Vålerenga 2-0 i derbyet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Jonsson lover forsterkninger

Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson mener det er en selvfølge med rop om trenerbytte når seriestarten har vært så svak som den har, men den tidligere Eurosport-eksperten er klar på at Fagermos stilling ikke er noe tema.

– Det er udiskutabelt. Han skal være med på å vinne titler med Vålerenga. Det er en «nobrainer», sier Jonsson til TV 2 på Åråsen like etter 0-2-tapet.

– Når?

– Jeg skulle ønske vi kunne kjempe om titler allerede i 2023, og det er fortsatt målsettingen, men i 2024 skal vi i hvert fall kjempe om titler. Det ligger i strategiplanen. Det er små, små grep som skal til for at vi gjør det, mener han.

Jonsson lover forsterkninger på sommerens overgangsmarked.

– Vi har muskler, og vi skal forsterke laget. Vi jobber med konkrete navn som vi håper å få klare i sommer, sier han.

– Vålerenga kunne spilt en uke uten å score

– Det gjør situasjonen vanskeligere at vi ligger der vi ligger. Vi vil ligge i toppen, og da er det lettere å hente spillere, men det er ingen spillere som skal tro at vi skal ligge her. Vi kommer til å bli et godt lag. Vi har mange spillere på blokka, og vi skal forsterke med ordentlige typer. Vi har mange gode spillere nå også, men vi trenger å komplementere det for å bli best mulig, sier Jonsson.

– Er ikke laget deres godt nok?

– Vi har tatt ti poeng på ni kamper, og den matematikken er ganske enkel. Det er ikke godt nok, sier Jonsson, før han påpeker at stortalentet Odin Thiago Holm er på vei tilbake og vil tilføre en ny dimensjon i Vålerengas offensive spill.

Uforløst potensial for Fagermo

På spørsmål om Vålerenga trenger forsterkninger, svarer en bekreftende Fagermo at det ikke er noen unnskyldning for den magre poengfangsten.

– Troppen vi startet med er veldig spennende, men vi har ikke greid å få ut potensialet, mener Fagermo.

Fagermo forteller at det er «bra humør» i spillertroppen tross resultatene.

– Vi er enige om de samme tingene. Vi jobber med de samme tingene, men vi får ikke ut potensialet. Vi har ikke startet en kamp med det antatt beste laget, og vi har ikke hatt kontinuitet. Det er suksesskriterier, og det klarer vi ikke. Det må vi håpe vi kan greie til landslagspausen, sier Fagermo.

At mange Vålerenga-tilhengere er svært misfornøyde med laget og klubben, setter Fagermo og Jonsson på kontoen for en klubb med bra engasjement.

– Vi skal ikke ligge der vi gjør på tabellen, mener Fagermo.

– Selvfølgelig skal de være misfornøyde. Det ville vært forbanna kjedelig om de ikke var misfornøyde med ti poeng på ni kamper. Det er deres privilegium når de reiser rundt og støtter oss. Tenk hvis de hadde vært likegyldige. Da ville det vært kjedelig, sier Joacim Jonsson, før han kommer med en ny lovnad:

– Supporterne har stor kjærlighet til Vålerenga, og de vil at vi skal være gode. De skal at mine ord blir til handling fremover, men det er lite jeg får gjort med det nå, men de kommer til å få se det.