Manchester United møter spansk storlag på Ullevaal

Erik ten Hag har nettopp tatt over roret i Manchester United, og noe av det første han skal gjøre er å ta med seg laget til Norge for å finne formen før neste sesongs Premier League.

30. juli skal United spille treningskamp mot Diego Simeones Atlético Madrid på Ullevaal. Det bekrefter klubben i en pressemelding torsdag.

Daglig leder i Uniteds skandinaviske supporterklubb, Bernt Hjørnevik, er storfornøyd med at hans favoritter nok en gang kommer til Norge.

– Vi synes det er like kjekt hver gang! Hver gang vi får nyss om det og kan være med på planleggingen, så synes vi det er stas. Det er ikke mange steder der Manchester United kommer like ofte, nå er det tredje gangen på fem år. Det er honnør til Uniteds skandinaviske fans, sier Hjørnevik til TV 2.

– Stikkordet her er vel lojalitet og trofasthet i så mange år. Vi kan vel kalle det medgang og motgang, for denne sesongen har vært svært negativ.

Gleder seg til Ronaldo-besøk: – Smått euforisk!

Kampen på nasjonalarenaen spilles kun én uke før ligastart i Premier League, som er 6. august. United bekrefter at treningskampen mot Atlético blir den siste før sesongstart.

– Kampen er jo kun én uke før sesongstart, så det er stor sannsynlighet at de elleve som starter på Ullevaal blir bortimot de samme som starter i sesongpremieren.

Spesielt gleder Hjørnevik seg til å se Cristiano Ronaldo på norsk jord. Han tror mange vil føle på det samme.

– For mange vil jo det være smått euforisk! Både for yngre medlemmer og voksne medlemmer. Det er veldig fint at mange kan få den opplevelsen. For min del også, å oppleve Ronaldo for andre gang nå i høst var spesielt. Man kan jo si alt man vil om han, men om han står på Ullevaal-matten 30. juli, så vil det være stort for mange.

TIL NORGE: Cristiano Ronaldo og resten av United-stjernene kommer til Norge i slutten av juli. Foto: CRAIG BROUGH

United-direktør John Murtough sier dette om kampen i Norge:

– Pre-season er en viktig del av lagets forberedelser for den kommende sesongen. Våre spillere og vårt trenerapparat ser frem til å møte en så god motstander som Atlético Madrid, samtidig som de ser frem til muligheten til å spille foran et fullsatt stadion med lidenskapelige norske supportere, sier United-direktør.

«Best of» Harry Maguire: – En sann legende

Det er tre år siden sist Manchester United tok turen innom Norge på sin sommerturné. Den gang var Ole Gunnar Solskjær manager for de røde djevlene og motstander var Kristiansund.

Manchester United endte på en skuffende sjetteplass i sesongens Premier League, mens Atlético endte på tredjeplass i La Liga.