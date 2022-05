Endelig blomstrer Rikke (22) i VIF: – Har vært akkurat det jeg trengte

Før halvspilt sesong, har Rikke Nygard levert sin beste sesong noensinne i Toppserien. Det takker hun det nye trenerteamet for.

Stabæk-Vålerenga 1-4

Til tross for en tung start på Nadderud med 0-1 tidlig i oppgjøret, fortsatte blåtrøyene fra Oslo Øst sin rekke som ubeseiret etter å ha snudd på besøk hos Stabæk.

Og igjen var Rikke Nygard sentral i det meste Oslo-klubben skapte.

Den kvikke bergenseren var et uromoment mot bærumingene og satte inn scoringen som sendte Vålerenga opp i 2-1-ledelse tidlig i den andre omgangen.

– Det er alltid tøft å møte Stabæk borte. Vi ender jo opp med å havne under først, men det visste vi at kunne skje. Jeg følte vi aldri ble bekymret av den grunn. Vi bare fortsatte å spille vårt spill og da kom målene etterhvert, sier den smrøblide 22-åringen når hun møter TV 2 etter seieren.

Strevde i fjor: – Har funnet min rolle

Nygard er inne i sin andre fulle sesong i Vålerenga-drakten.

Det var i september 2020 det ble klart at Vålerenga hadde vunnet kampen om signaturen til den talentfulle daværende Arna-Bjørnar-spilleren.

I de ni kampene Nygard fikk høsten 2020 og de 23 hun spilte i 2021-sesongen, klarte aldri bergenseren helt å vise frem det som gjorde at en rekke klubber lå langflate etter å signere henne.

Men 2022 har blitt noe helt annet for 22-åringen.

– Dette året har vært akkurat det jeg trengte. Det er et helt nytt støtteapparat med Nils (Lexerød, journ. anm) inn. Vi er mange av de samme spillerne som før, men jeg opplever at vi har fått et helt nytt samhold, sier Nygard og mener det har gjort henne til en enda bedre spiller.

– Jeg føler jeg har funnet min rolle, sett det jeg er god på og videreutviklet det. Nå kommer jeg mer mer inn i boks, scorer mer og det er jo det jeg vil, sier hun og ler.

Scoringen mot Stabæk var hennes fjerde for sesongen.

Dermed har Nygard scoret mer på denne sesongen 11 første kamper enn hun har scoret i de seks tidligere sesongene hun har bak seg i Toppserien.

– Blir bedre og bedre

Når TV 2 spør Vålerenga-trener Nils Lexerød om hva han tenker om 22-åringens utvikling, lyser han opp.

– Det er jeg veldig glad for at du spør om. Noe av det som har vært morsomt denne vårsesongen, har vært å se Rikkes utvikling, sier Lexerød.

Han så hvordan Nygard strevde i fjorårssesongen og forteller at midtbanespilleren under sesongoppkjøringen i vinter brukte litt tid på å «finne tilbake til seg selv», men at han nå føler han ser den Rikke Nygard han kjenner.

– Vi vet jo hva hun har gjort i Arna-Bjørnar og på aldersbestemte landslag tidligere, så vi er veldig fornøyd med det Rikke gjør om dagen, sier VIF-trenere.

Rikke Nygard satte inn 2-0-målet mot i Vålerengas 9-1-seier over hennes gamle klubb Arna-Bjørnar. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Hva er det du synes hun får frem nå?

– Hun har jo fått en rolle i laget vårt som passer henne perfekt hvor hun får lov til å bruke ferdighetene sine, sier Lexerød.

Han mener Nygard nå i større grad tar offensive løp hvor hun får involvert seg i bakrom og i mellomrommet, i tillegg til at hun får brukt aggressiviteten sin i press.

– Nå har hun jo til og med begynt å flytte seg inn i boksen og score mål, sier han.

Nygard selv er takknemlig for at Lexerød og trenerteamet «pusher» henne hver dag til å vise frem det hun har inne.

– Man ser liksom at man blir bedre og bedre utover sesongen. Det er det som er så kjekt, da, sier 22-åringen og smiler.

