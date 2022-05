NYTimes: Skal ha reagert positivt på ropene om at Pence burde henges

Granskingskomiteen i Representantenes hus har ifølge New York Times fått vitnemål som tyder på at tidligere president Donald Trump heiet på opprørerne i deres jakt på Mike Pence 6. januar.

The New York Times publiserte onsdag kveld en oppsiktsvekkende artikkel om etterforskningen av angrepet på Kongressen 6. januar 2021, der fem personer ble drept.

Avisen skriver at granskingskomiteen skal ha fått vitnemål fra personer tilknyttet Trumps stabssjef Mark Meadows.

Litt senere publiserte The Washington Post en artikkel som forteller det samme.

Donald Trump så opprøret på TV fra Det ovale kontor. Like etter at flere hundre av angriperne begynte å rope «Heng Mike Pence!», kom Meadows ut fra Det ovale kontor og gikk inn på sitt eget.

Der fortalte han kollegene sine at Trump klagde på at visepresident Pence ble fraktet i sikkerhet av kongresspolitiet.

Meadow la til at Trump deretter hadde sagt noe sånt som at «kanskje Pence burde henges».

GODKJENTE RESULTATET: Mike Pence godkjente valgresultatet for 2020 etter at Kongressen var ryddet for opprørere 6. januar. Foto: Saul Loeb / AP

La press på Pence

Trump har kommet med ubegrunnede påstander om valgfusk i november 2020 siden våren 2020, og uttalte etter valget at Pence ikke burde godkjenne valgresultatet. Etter at Kongressen ble ryddet for opprørere 6. januar, gjorde Pence nettopp det – han godkjente valgresultatet.

The New York Times påpeker at det er uvisst hvilken tone Trump uttalte seg med, men det er en kjensgjerning at han ventet lenge med å be opprørerne om å trekke seg tilbake.

Trump la også press på Pence i ukene før 6. januar, for å få Pence til å underkjenne valgresultatet.

Kort tid før angrepet på Kongressen den dagen, tvitret han blant annet at «alt Mike Pence trenger å gjøre, er å sende stemmene tilbake til delstatene. Og så vinner vi. Gjør det, Mike. Dette er et tidspunkt for ekstremt mot!».

Rett for Kongressen ble stormet av Trump-tilhengere, talte han til dem og sa at «vi er nødt til å slåss enda hardere. Og Mike Pence er nødt til å stille opp for oss. Og hvis han ikke gjør det, blir dette en trist dag for landet vårt».

Noen minutter senere ble Kongressen angrepet av Trumps tilhengere. Og ropene om å henge Mike Pence begynte.

Minst to vitnemål

Granskingskomiteen etterforsker blant annet hva Trump gjorde mens angrepet pågikk. Vitnemålet om Trumps reaksjon på truslene mot Mike Pence kom opprinnelig fra ett vitne, men det er nå støttet av Cassidy Hutchinson, som tidligere jobbet for Meadows og var til stede på hans kontor da angrepet skjedde.

Trumps talsperson Taylor Budowich kritiserer granskingskomiteens arbeid.

– Denne partiske komiteens vage lekkasjer og anonyme vitnemål, og vilje til å endre bevis, beviser at det kun er en forlengelse av demokratenes svertekampanje som gang etter gang er blitt avslørt som oppdiktet og uærlig, sier Budowich ifølge The New York Times.