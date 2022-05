Utskjelt klesbutikk i hardt vær igjen – søker «babes»

Butikken, som ligger i Bogstadveien i Oslo, har flere ganger fått hard medfart. De har blant annet fått sterk kritikk for at de kun har én størrelse – «One Size Fits Most», altså som skal passe «folk flest».

Klesbutikken er særlig populær blant unge tenåringsjenter, og har stadig lange inngangskøer. Nå har kjeden etterlyst nye ansatte til Oslo-butikken.

Saken ble først omtalt av KK.

– Hei Oslo. Vi leter etter babes som kan jobbe 3–4 dager i uken og som sommerhjelp. Send CVen din, søknadsbrev, når du er ledig og et profilbilde, står det i utlysningen kleskjeden har delt på Instagram.

LYSER UT I FLERE LAND: I en rekke innlegg har kleskjeden Brandy Melville søkt etter butikkansatte med følgende tekst over hele Europa. Foto: Skjermdump / Instagram

Det får flere til å reagere.

– Babes? Hvem er den 50 år gamle fyren som leter etter ansatte? Jenter, vær så snill, ha respekt for dere selv og hold dere unna denne dritten, skriver en på Instagram.

– Håper dere ikke får ansatte og går konk. Ekkel holdning, skriver en annen, som legger til en rekke spy-emojier.

– Hører historien til

Leder for svartjenesten i Arbeidstilsynet, Vigleik M. Aas, reagerer kraftig på stillingsutlysningene til kleskjeden.

– Dette er svært kritikkverdig, og slike holdninger hører historien til. For det første avgrenser man jobbannonsene til unge jenter som ser ut på en spesiell måte, for det andre brukes det begreper som ikke hører hjemme i en stillingsutlysning, uavhengig av hvordan man definerer ordet «babes».

Aas forteller at Arbeidstilsynet i en årrekke har jobbet for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Han mener stillingsutlysningen bryter med disse holdningene.

– Norske arbeidstakere generelt, og unge jenter spesielt, skal ikke behøve å forholde seg til sånt, sier Aas.

– Heldigvis ser vi ikke mye til slike utlysninger i Norge i 2022. Dette representerer en måte å tenke om mennesker på som vi ikke står inne for.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med Brandy Melville. TV 2 har forsøkt via e-post og telefon og har verken fått kontakt med kleskjeden i Oslo eller andre representanter i eierselskapet.

Kan være lovbrudd

Kommunikasjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Edin Babic, opplyser til TV 2 at de ble gjort oppmerksom på en av kjedens annonser tidligere denne uken.

UHELDIG: Edin Babic, kommunikasjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet, er innholdet i stillingsannonsene problematisk og uheldig. Foto: Thomas B Eckhoff

– Hvis utrykket «babes» i annonser indikerer at kun jenter kan søke på stillingen, så kan dette være brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, sier Babic.

Ombudet får stadig spørsmål om forskjellsbehandling av jobbsøkere basert på kjønn og alder, men bildebruk på Instagram dukker sjeldent opp i ombudets dialog med arbeidslivet, ifølge Babic.

– Jobbsøkere bør ganske enkelt bli vurdert etter kvalifikasjoner og arbeidserfaringen de har, sier Babic.

SØKER BABES: En av Brandy Melvilles butikker i Oslo har hengt opp stillingsutlysningen i et butikkvindu. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det er viktig å presisere at utseende i seg selv ikke er et diskrimineringsgrunnlag, men det er likevel uheldig hvis krav om et spesifikt utseende er med på å videreformidle stereotypiske oppfatninger om hvordan gutter og jenter bør se ut.

Babic gjør TV 2 oppmerksom på at annonsen ikke er klaget inn til diskrimineringsnemnda, som avgjør saker om diskriminering.

– Skulle tro det var en vits

Influenser og forfatter Martine Halvorsen (24) er blant annet kjent for sin ærlige Instagramprofil. Der deler hun åpenhjertig om kroppspress, skjønnhetsjag og det å føle seg utenfor.

Til TV 2 sier Halvorsen at man skulle tro stillingsutlysningen til Brandy Melville var en vits.

– Dessverre er det ikke en vits. De kaller jentene som jobber og handler hos dem for babes, og operer med str. XS/S. Det er ingenting feil med å passe i de størrelsene, men de sier jo indirekte at alt annet er feil.

– Heldigvis har man mange andre steder å handle, men det betyr ikke at det er greit at noen opererer med utdaterte og elendige holdninger, sier Halvorsen.

REAGERER: Influenser Martine Halvorsen mener butikkjeden gang på gang bidrar til kroppspress og ekskludering. Foto: Privat

Hun husker selv når hun besøkte den populære klesbutikken med venninnegjengen da hun gikk på videregående.

– Ingenting passet meg. En ting er at man kanskje synes det er stas å passe inn i kategorien de søker, men vil man være med på en så soleklar ekskludering? Og babes? Helt seriøst?

Hun håper unge jenter som går ut av Brandy Melville med en dårlig følelse husker på at det ikke er de som er problemet.

– Du er flott og mer enn bra nok, og jeg er så lei meg for at bedrifter som dette får påvirke, ta plass og spre elendige holdninger og krav om størrelse, og vek, sier Halvorsen.