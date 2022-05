Johnny Depp om rettssaken: – Ikke lett for noen av oss

GOD KVELD NORGE (TV 2): Rettssaken mellom Depp og ekskona Heard har pågått i over to måneder. Skuespilleren hadde mye på hjertet da han fikk spørsmål om hvordan det er å stå i saken.

Siden 11. april har Johnny Depp (58) og Amber Heard (36) vært i søkelyset i forbindelse med rettssaken hvor de har saksøkt hverandre for æreskrenkelse.

Oppmerksomhet fra tradisjonelle og sosiale medier har gjort det vanskelig å unngå rettssaken, som sendes direkte. Eksperter har uttrykt bekymring for at saken også «prøves ut» på sosiale medier. Til NPR sier en sosiolog at hun frykter det kan føre til at ofre av vold i nære relasjoner, vil kvie seg for å stå fram.

Folk har tydelig valgt side, gransket, parodiert og blåst opp øyeblikk fra retten. Det gjelder særlig videoplattformen TikTok.

Emneknagger tyder på at majoriteten støtter Depp. #JusticeforJohnnyDepp har hittil fått 15,8 milliarder visninger. #JusticeforAmberHeard har 52,6 millioner.

Da Depp vitnet onsdag, var det for å kommentere og tilbakevise vitneutsagn som allerede har blitt lagt frem etter hans første forklaring i april.

Galskap

Under sitt vitnemål fikk han spørsmål fra sin egen advokat om hvordan det har vært å høre på Amber Heards vitneutsagn under rettsaken.

LYTTET: Amber Heard under Depps vitneutsagn. Foto: EVELYN HOCKSTEIN /AFP

Etter en lang tenkepause svarte Depp:

– Galskap. Det er galskap å høre avskyelige anklager om seksuell vold som hun har rettet mot meg.

Depp har hele tiden benektet at han har slått Heard eller noen kvinne i løpet av livet sitt.

Under ed har Heard gjentatte ganger fortalt om ulike hendelser hvor hun angivelig skal ha blitt slått, sparket og utsatt for seksuelt overgrep. Hun har innrømmet å ha slått til Depp ved en anledning, og har sagt at begge har vært verbalt stygge med hverandre.

– Det er ute av kontroll. Fryktelig, latterlig, ydmykende, smertefullt, ufattelig brutalt, og alt er usant, alt er usant, svarte Depp på spørsmål om Heards forklaringer i retten.

Depp sa tidligere at han tror ikke noen liker å måtte åpne fullt opp og «fortelle sannheten». Til slutt henviste han trolig til Heard, da han snakket om «oss».

– Ingen mennesker er perfekte, definitivt ingen av oss. Men jeg har aldri i mitt liv begått seksuelle overgrep eller fysisk mishandling... Å leve med dette i seks år, vente på å få sannheten frem. Dette er ikke lett for noen av oss, det vet jeg.

Går mot slutten

– Uansett hva som skjer, så kom jeg meg hit. Jeg fortalte sannheten og snakket høyt om det jeg motvillig har båret på ryggen i over seks år, avsluttet Depp med.

Suttprosedyrene i saken er forventet å starte fredag. Deretter skal juryen trekke seg tilbake og komme til en beslutning om skyldspørsmål i saken.

Tidligere onsdag vitnet modell og ekskjæreste av Depp, Kate Moss. Hun slo ned på et rykte Amber Heard nevnte under sin forklaring: