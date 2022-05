Flere arrestert etter våpenhendelse ved tysk skole

En tysk skole var i lockdown etter at en person ble sett med våpen der.

Politiet i Essen fikk ved 13.40-tiden onsdag melding om at en ung person hadde et skytevåpen på området til den videregående skolen Ernst Barlach i Wesel.

Store politistyrker rykket ut og satte skolen i lockdown.

– Elevene ble låst inne på klasserommene, sammen med polititjenestemenn. Nå er vi i ferd med å evakuere dem, forteller pressetalsmann Matthias Werk hos politiet i Essen til TV 2.

En ansatt ved skolen så den unge personen med skytevåpenet i en kjeller. Da den unge personen så den ansatte, flyktet ungdommen.

Werk bekrefter at det kun er sett ett skytevåpen, men også at det er foretatt flere arrestasjoner.

– Ja, det stemmer. Vi har arrestert flere personer, sier Werk.

Hva som ligger bak arrestasjonene, kan han ikke opplyse ennå.

Det er foreløpig ikke meldt om noen skadede.

Hendelsen kommer et snaut døgn etter at en 18-åring tok livet av 19 elever og to lærere ved en skole i Texas før han selv ble drept av politiet.