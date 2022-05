Reagerer på stjernespissens Liverpool-stikk: – Totalt uenig

– Liverpool er et lag med svært mye selvtillit. De tror allerede de har vunnet kampen.

Ordene tilhører Real Madrids superspiss Karim Benzema før Champions League-finalen mot Liverpool i Paris lørdag.

Det var i et intervju med spanske Movistar 34-åringen uttalte seg om finalemotstanderen.

– Kanskje tenker de at dette ikke er det samme Real Madrid-laget som sist. De tror vel at de er favoritter, fortsatte spissen.

– Jeg er totalt uenig

Liverpool-backen Andy Robertson blir svært overrasket når TV 2 konfronterer ham med utsagnet og slår hardt tilbake mot Benzema.



FINALEKLAR: Liverpool og Andy Robertson er inne i sine siste forberedelser før Champions League-finalen mot Real Madrid i Paris. Foto: Olof Andersson / TV 2

– Vel, hvis det er han sier, er det tydeligvis det han tror. Men jeg er totalt uenig, innleder skotten til TV 2, før han fortsetter:

– Spiller man for Real Madrid har man alltid selvtillit. Jeg tror ikke et sekund på at de ikke tror de kan vinne troféet. De har garantert selvtillit, og tror de kan vinne. På samme måte som vi tror vi kan skape trøbbel for dem og vinne hvis vi spiller bra nok. Hvis man er i en finale og ikke tror man kan vinne, er det ikke noe poeng i være der. Om det er mind games eller hva det er, vet jeg ikke - men jeg kjøper det ikke.

Underdogs

Benzema er i sitt livs form og toppscorer i Champions League med 16 mål.

Robertsons backkollega Trent Alexander-Arnold mener storscoreren prøver å utnytte underdog-stempelet mange tilskriver dem før storoppgjøret på Stade de France.

– Det er bare mind games, og vi kommer ikke til å la oss påvirke av det. Vi skal fokusere på vårt eget spill, og hvis noen mener vi er i overkant selvsikre, er det opp til dem. Vi vet hvor vi står, og kommer til å forberede oss på Real Madrid som alle andre.

STORSCORER: Benzema har bøttet inn mål for Real Madrid denne sesongen. Foto: Jonathan Moscrop / PA

Liverpool tapte Premier League-troféet på målstreken til Manchester City, men har allerede vunnet FA-Cupen og Carabao Cup.

– Noe vi alle kjenner på

Nå er de oppspilte før sesongens siste oppgjør.

– Vi har ingen grunn til å deppe eller være nedfor fordi vi tapte Premier League-trofeét i helgen. Det er som det er og vi har allerede lagt det bak oss. Det var ikke ment å skje, og nå skal vi sørge for å spille bra på lørdag. Forhåpentligvis sikrer vi klubben et nytt trofé i samlingen, sier Alexander-Arnold.

SER IKKE TILBAKE: Trent Alexander-Arnold har nektet å deppe etter at Premier League-troféet glapp. Foto: Olof Andersson / TV 2

Han får støtte av Robertson.

– Alle som kommer til denne klubben vet hvilket press det er for å levere troféer. Det er noe vi alle kjenner på. Heldigvis har vi klart å levere opp til forventningene som lag, men vi ønsker oss mer. Vi er en sulten gruppe og ønsker å kjempe om alle troféene. Nå skal vi prøve å vinne det største av dem alle.