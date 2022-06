«Kuk i kjøkkenet», «onanismak» og «håper mannen min ser på porno» – derfor blir tekstingen på TV 2 så drøy

Flere har bitt seg i merke at man har kunnet skru på såkalt maskingenerert teksting i reprisene av God morgen Norge.

Dette er en såkalt tale-til-tekst-teknologi utført av maskiner som har blitt opplært av TV 2s utviklere til å tolke lydsignaler, det vil si tale, og sette dem sammen til ord og setninger.

– Hvert ord har et digitalt fingeravtrykk. Men som med ekte fingeravtrykk kan de iblant være litt uklare. Og da kan det oppstå feil i autotekstingen, forklarer Are Tverberg.

Han er løsningsarkitekt og leder av teamet i TV 2 som jobber med automatisering, kunstig intelligens og maskinbaserte verktøy til medieproduksjon.

«KUK I COMPUTEREN»: Gjestekokk Christer Rødseth kunne nylig friste med cookies i kjøkkenet. Eller mannlig kjønnsorgan, da. Foto: Seerbilde

Flerårig prosjekt

Tverberg forklarer at testprosjektet med teksting av God morgen Norge har pågått i til sammen tre-fire år, og at seerne har kunnet skru på denne funksjonen de siste to åra (på Tekst-TV side 222).

– Grunnen til at valget falt på God morgen Norge er at dere har flere programledere, flere ulike dialekter som snakkes, god lyd på alle som prater siden samtlige har mikrofon på seg, og en stor variasjon i temaer. Da får vi en stor bredde å teste på i et kontrollert miljø. Ikke minst er det et program vi syns er OK å kunne tilby målgruppen; nemlig dem med nedsatt hørselevne.

Løsningarkitekten forteller at gruppa som arbeider med dette har hatt et tett samarbeid med hørselshemmede og døve. Ifølge Tverberg har et flertall av disse seerne sagt at de syns maskingenerert teksting er bedre enn ingenting.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger og mye rettferdig kjeft. Men vi er helt tydelige med dem på at dette bare er en test. Denne prøveperioden sørger for at vi får kontinuerlig erfaring og mulighet til forbedring.

«Håper min mann ser på porno»

I oktober 2021 hadde Dagbladet et oppslag om den maskingenererte tekstingen på God morgen Norge; den hadde nemlig fått TV-kokken Wenche Andersens uttale av «anis-smak» til å bli «onani-smak». Om artikkelen sier Tverberg følgende:

– Vi tenker først og fremst på Wenche og at dette er «unfair» mot henne. Også tenker vi på seerne som kanskje setter frokostblandingen i halsen når sånt skjer.

– Men vi vet at det kan skje, legger han til.

Et annet eksempel som har gått sin seiersgang i sosiale medier er da programleder Desta Marie Beeder dekket høstmote for herrene. «Jeg håper min mann ser på nå,» sa hun på klingende bergensk – en dialekt som tekstemaskinene åpenbart slet med å tolke:

... SA HUN VIRKELIG DET?: Programleder Desta Marie Beeder kom med et drøyt ønske under et innslag om høstmote. I alle fall ifølge autotekstingen. Foto: TV 2

Løsningsarkitekten påpeker at teknologien gir dem mulighet til å fylle inn «stopp-ord»; det vil si ord som maskinen automatisk vil gjøre om til blanke felt dersom de sies i studio.

– Vi kunne bestemt at alle erotiske og seksualiserte ord ville blitt «blanket ut» på underteksten. Men så er jo God morgen Norge et fordomsfritt program som av og til har saker om både erotikk og sexleketøy. Og i de tilfellene blir det rart å sensurere så å si hele samtalen, sier Are Tverberg.

– Kjenner det i magen

For å gjøre maskinene flinkere til å forstå konteksten av ord, har TV 2 hyret en masterstudent som skal se på sammenhengene som bestemte ord brukes i. Det vil gjøre at maskinene på sikt kan forstå at det ikke skal brukes visse ord i innslag om mat eller andre tema hvor ordet åpenbart ikke passer inn.

Tverberg røper hva han syns er de verste feilene som kan forekomme på tekstingen av God morgen Norge, etter å ha blitt vist et klipp der «alpinisten Jesper Saltvik Pedersen» ble tolket til «alt penis jesper saltvik Pedersen»:

«ALPINIST» ELLER «ALT PENIS»? TV 2s maskingenererte teksting vet! Foto: TV 2

– De feilene kjenner jeg i magen. For da går det utover gjestene deres. Det er ikke noe ålreit. Men vi har tiltak, og dette skal bli bedre, lover løsningsarkitekten.