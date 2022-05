Kjempetabbe fra Haikin da Glimt kastet bort tomålsledelse

Bodø/Glimt - Strømsgodset 2-2 (2-1)

Se den utrolige tabben øverst.

Bodø/Glimt var på god vei mot tre poeng hjemme mot Strømsgodset, men rotet bort tre poeng.

Amahl Pellergrino ga Glimt en tidlig ledelse, før Brede Moe stanget inn vertenes andre. Men så reduserte gjestene etter en fryktelig tabbe fra Nikita Haikin og snaut ti minutter før slutt satt Fred Friday 2-2 som også ble sluttresultatet.

– Keepere bør være keepere, og Haikin viser på baklengsmålet at han er langt bedre med hendene enn med beina. Den ballen må bare bort, og det ser veldig dumt ut når det ender som det gjør. Samtidig er jo mye av Glimt sin suksess det at de tør og kan spille seg ut bakfra, og det vil de fortsette med selv om Haikin bommet i denne situasjonen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om tabben til keeperen.

Dermed har Glimt tre hjemmekamper på rad uten seier.

– Målene vi slipper inn ligner ikke grisen. Det er ikke bra nok, sier Brede Moe til discovery+ etter kampslutt.

Drømmestart

Nordlendingene fikk en drømmestart hjemme på Aspmyra når Elias Kristoffersen Hagen sendte en utsøkt gjennombruddspasning til Amahl Pellegrino som alene med Viljar Myhra bredsidet inn 1-0 mot gamleklubben før fire minutter var spilt.

Godset var nær en utligning like etter, men etter en snau halvtime doblet vertene. Hjørnesparket fra Kristoffersen Hagen fant nylig landslagsuttatte Brede Moe inne i feltet som headet inn 2-0.

– Brede Moe har hatt en fenomenal utvikling i Bodø/Glimt, og at han skulle prestere som dette og i tillegg bli tatt ut på landslaget hadde ingen sett for seg for et par år siden. Med Lode borte har Moe blitt enda mer viktig, og det er fortjent at han får muligheten i troppen til Solbakken, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Bisarr tabbe

Bortelaget hang bra med i kampen, men det var først etter god hjelp av hjemmelagets keeper reduseringen kom. Nikita Haikin brukte alt for lang tid med ballen i beina i egen femmeter når vertene forsøkte å spille seg ut bakfra. Lars Jørgen Salvesen stjal ballen fra russeren og spilte til Johan Hove som reduserte for drammenslaget. Dermed sto det 2-1 halvveis.

Etter en snau time var Amahl Pellegrino nær sitt andre. Fra hjørnet av 16-meteren siktet kampens første målscorer på det lengste hjørnet, men Myhra som måtte ut i full strekk fikk slått til corner.

Drøyt ti minutter før slutt var Godset nær en utligning. Et innlegg fra Tokstad fant Gulliksen, men et tigersprang fra Haikin hindret nettsus.

Likte etter kom imidlertid utligningen. Fred Friday løsnet skudd fra om lag 14 meter, og Haikin klarte ikke å hindre spissen fra å utligne. Dermed endte det 2-2.