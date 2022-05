Ancelottis sønn mener én kvalitet forklarer farens suksess: – Planen er ikke bare å heve øyebrynet

MADRID (TV 2): Davide Ancelotti (32) sammenligner faren sin med et krypdyr.

– Hva? Oi!

Davide Ancelotti ler da han oppdager det TV 2 påpeker for ham: Han har tatt på seg pappas shorts.

Initialene «CA» står på underdelen til «DA».

– De har forvekslet dem! Denne er for stor for meg. Jeg er slankere enn ham, sier Real Madrid-trenerens sønn.

Selv om han bare er 32 år gammel, har han rukket å jobbe under faren sin i seks ulike roller: Fysisk trener i PSG, fysisk trener i Real Madrid, assistenttrener i Bayern München, Napoli og Everton, og nå assistenttrener i Real Madrid.

I starten av 20-årene fant han ut at han var for dårlig som fotballspiller. Isteden begynte han å studere sport før han raskt fikk være med i teamet til faren.

Med årene har innflytelsen hans økt, og da Carlo lå an til å miste bortekampen mot Chelsea på grunn av coronasmitte i april, var det Davide som skulle lede laget. Det endte med at faren rakk det med et nødskrik.

– Jeg ser på det som en fordel. Jeg har ikke en kommunikasjonsbarriere som andre assistenter kan ha med manageren. Det er lett for meg å utfordre ham og holde ham i live mentalt, sier Davide Ancelotti til TV 2 om hvordan det er å jobbe så tett med sin egen far.

– Han er en kameleon

Carlo Ancelottis vidunderlige suksess som fotballtrener er for mange en liten gåte. Der de fleste andre managere kjennetegnes av en spesifikk spillestil, taktiske preferanser eller eksentrisk fremtoning ved sidelinjen, er den elegante italieneren vanskeligere å bli klok på.

Det ble gjort et poeng ut av det etter at han ledet Real Madrid til den sensasjonelle snuoperasjonen mot Manchester City.

Mens Pep Guardiola uten hell fortsatte sin høyintellektuelle jakt på vinnertaktikken i Champions League, holdt det for Ancelotti å heve sitt famøse øyebryn, så var et nytt mirakel i boks.

Davide Ancelotti ler. Han kjenner godt til myten om farens øyebryn. Han forstår poenget. Men han understreker:

– Planen er ikke bare å heve øyebrynet. Folk snakker mye om evnene hans som menneskekjenner. Der er han veldig god. Men han er også en god trener. Noen ganger glemmer folk at han er en ekspert i spillet.

– Mener du at han er litt misforstått?

– Nei, men oppførselen hans gjør at du kanskje fokuserer mer på hans menneskelige relasjoner. Men han studerer spillet.

– Hva mener du er nøkkelen til hans suksess?

– Hans viktigste kvalitet er at han er en kameleon. Han klarer å tilpasse seg folkene han jobber med, kvaliteten på spillerne sine. Det krever kunnskap. Det er ikke lett å trene lag med ulike stiler, i ulike miljøer, sier Davide Ancelotti.

– En ekspert

Faren hans er den første i historien til å vinne seriegull i de fem store ligaene: England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike.

CV-en hans er svært uvanlig sammenlignet med de øvrige som utgjør den absolutte managereliten i Europa.

Pep Guardiola har trent tre klubber: Fire år i Barcelona, tre i Bayern München, seks i Manchester City. Alle stedene har han fått på plass en gjenkjennbar spillestil.

Jürgen Klopp er også i sin tredje managerjobb: Etter syv år i Mainz og syv i Borussia Dortmund runder han til høsten sitt syvende Liverpool-år og har akkurat forlenget kontrakten til sommeren 2026.

Lukker du øynene og har en moderat fotballinteresse, kan du sannsynligvis se klart for deg hvordan et Jürgen Klopp-lag ser ut.

Men Ancelotti? Han har trent ti klubber i fem ulike land, med ulike taktikker for ulike lag, og siden de åtte årene i AC Milan frem til 2009 har han aldri oppholdt seg lengre enn to år i samme jobb.

– Det er ikke bare hans evne til å lede mennesker som er veldig god, men han er også en ekspert i denne sporten, så han kan implementere ulike ting på ulike steder basert på hvilke spillere han har. I dagens fotball må du være fleksibel, sier Davide Ancelotti.

– Det går an å oppnå suksess, som Liverpool, med god rekruttering og en god filosofi, men du kan også lykkes ved å bytte beite ofte og være en kameleon, sier han.

– Vi krangler

Han vil ikke gå med på at faren er umoderne sammenlignet med motstanderne på trenerbenkene.

– Jeg mener at han er veldig moderne. Faren min er veldig moderne, for det er ikke lett å holde seg på toppen så lenge. Du må tilpasse deg og være en kameleon. Du må ikke holde deg til prinsippene dine. Det har han aldri gjort. Det er aldri lett.

Davide Ancelotti roser faren for grepene han har tatt med å fornye støtteapparatet med yngre krefter som ham selv og den fysiske treneren Francesco Mauri (33).

– Vi utfordrer ham og prøver å gi ham nye ideer, sier Davide Ancelotti.

– Han virker veldig rolig. Krangler dere noen gang?

– Vi krangler om ting, men jeg er ganske lik ham som type. Vi har litt av alt i støtteapparatet vårt. Vi er ikke alle like. Det er viktig. Men vi krangler. Det holder deg i live å ha diskusjoner om alt, om strategi, om treningsøkter, og jeg tror du alltid må ha det med støtteapparatet ditt.

Akkurat som han gjorde etter at seieren over Manchester City var et faktum, kommer Carlo Ancelotti trolig til å omfavne sønnen sin først dersom Real Madrid vinner Champions League lørdag kveld.

Selv om Carlos karriere nærmer seg slutten, er det ikke utenkelig at Ancelotti vil være et navn å regne med på trenerbenkene til europeiske toppklubber de neste tiårene.