«Elvis»-stjerne havnet på sykehus

Dagen etter at innspillingen av filmen «Elvis», måtte Austin Butler legges inn på sykehus.

I et intervju med GQ forteller filmstjernen at han ga så mye av seg selv i rollen som Elvis Presley at kroppen hans protesterte så fort innspillingen var ferdig i mars 2021.

– Dagen etter våknet jeg opp klokken fire om morgenen med uutholdelige smerter, og jeg ble hastet til sykehuset, sier Butler.

Dagen etter ble det fastslått at han hadde pådratt seg et virus. Han var sengeliggende i én uke.

– Kroppen min stengte ned dagen etter at jeg fullførte «Elvis», sier han.

Butler får voldsom skryt for sin rolletolkning av Elvis Presleys barnebarn, Riley Keough, som selv er skuespiller og som regidebuterer i år.

IMPONERT: Riley Keough roser Butler for innsatsen. Begge to er nå i Cannes for å promotere hver sin film. Foto: Patricia De Melo Moreira / AFP / NTB

Hun så filmen sammen med sin mor, Lisa Marie Presley, og bestemor Priscilla Presley.

– Det var en veldig emosjonell opplevelse, sier Keough ifølge People Magazine.

Hun er takknemlig over at Butler jobbet så hardt for å fange essensen av Elvis.

– Jeg begynte å gråte fem minutter inn i filmen og klarte ikke å slutte.

Butler har tidligere hatt roller i blant annet «Once Upon a Time in Hollywood» og «The Carrie Diaries».