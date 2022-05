Mye har både blitt sagt og skrevet om elbilsuksessen i Norge. Mer enn 8 av 10 nybilkjøpere velger nå elbil. De fleste av dem er biler som ikke skiller seg spesielt mye ut på veiene. Og så har du noen unntak, blant dem Hongqi E-HS9.

Du har sikkert lagt merke til den, du også. Dette er nemlig en av de største bilene du kan kjøpe i Norge. En diger SUV, med massevis av plass, 4x4 og høy luksusfaktor.

Godt hjulpet av null moms (enn så lenge) og heller ingen andre bilavgifter, starter prisene på 619.000 kroner for utgaven som heter Comfort. Men det er ikke den nordmenn flest velger. Nei, vi går for Exclusive som koster fra 779.900 kroner.

Norge er første ute

– Det har blitt levert ut nesten 900 biler til nå og vi passerer 1.000 om ikke veldig lenge. Vi har mange biler i bestilling fra fabrikken, forteller Knut Aas som er administrerende direktør hos importøren HBI Norge AS.

Norge er første land ut i Europa med Hongqi. Slik sett er vi også et foregangsmarked. Det er positivt med tanke på leveranse av biler. Hos HBI Norge regner man også med ekstra trykk frem mot årsskiftet, da det etter alt å dømme blir innført moms på elbil.

– Vi skal selge og levere mange biler før det. Bestiller man innen utgangen av august, regner vi med å kunne levere før nyttår, forteller Aas.

Knut Aas er administrerenede direktør hos Hongqi-importøren HBI Norge. Han forteller om stor respons på luksusbilen E-HS9.

Yngre kunder

Han forventer at det så blir noen rolige måneder i 2023, før markedet igjen blir mer normalisert.

– Hva kan du si om kundene så langt, hvem er det som kjøper diger luksusbil fra Kina?

– De fleste av dem er yngre enn vi så for oss i utgangspunktet. Vi snakker en hovedvekt av menn i 40-årene, men vi har også en god del kjøpere som er yngre enn det. 70 prosent har så langt valgt Exclusive-modellen. 50 prosent av bilene er sorte. Og så ser vi også at det er stor hovedvekt av «rent» salg, selv om vi tilbyr gunstig leasing av bilen, forteller Aas.

Roser fabrikken

E-HS9 er i utgangspunktet skreddersydd for hjemmemarkedet. Det har skapt noen utfordringer for den norske importøren. Ladeløsning, navigasjon og radio er blant det som har krevd endringer. DAB er for eksempel ikke noe man har et forhold til i Kina. Og da importøren sjekket muligheten for hengerfeste, var det først sterk undring. Det er ikke noe kinesiske luksusbil-kjøpere vanligvis etterspør...

– Men jeg må rose Hongqi. De har virkelig vært lydhøre, og funnet løsninger. De har også godkjent at vi lager ekstra bagasjerom foran, såkalt frunk. Det er noe mange norske kunder ønsker seg, så derfor kan de også få det på bilen sin, sier Aas.

Med 5,2 meters lengde er Hongqi en bil som ruver godt i terrenget.

Prisøkning i sommer

Selv om Hongqi starter forsiktig i Europa, er ambisjonene klare; De skal bli et fullskala luksusmerke, over hele verden. I 2024 kommer neste modell ut her i Norge. Den skal også være tilpasset det europeiske markedet i større grad enn E-HS9 er.

Hongqi har for øvrig annonsert prisøkning på bilen fra 1. juli. Comfort går fra 619.900 til 629.900 kroner. Premium øker fra 699.900 til 719,900 kroner – mens ny pris på Exclusive blir 804.900 kroner, opp fra dagens 779.900.

Comfort har rekkevidde på 396 kilometer. For Premium og Exclusive er det 465 kilometer som gjelder.

Akkurat nå har vi, som de første i Norge, bilen på test. Så følg med her på broom.no

