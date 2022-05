Støvsugeren tok fyr – svaret fra NetOnNet sjokkerte han

Dincer Tugsuz hadde støvsugd og vasket bilen fire timer tidligere. Nå lå den trådløse støvsugeren i trappen, på vent for nye oppdrag senere på kvelden.

Mens han gir sønnen et bad, kommer kona løpende inn – det brenner i underetasjen.

Brannalarmen går like etterpå, og kona tar hånd om deres 2,5 år gamle sønn. Tugsuz løper til trappen og ser støvsugeren stå i flammer. Han beveger seg nærmere og klarer å ta tak i tuppen. Mens han løper ut med den brennende støvsugeren i hendene, faller en smeltet batteridel på matta i gangen.

Tugsuz kaster støvsugeren ut av huset og går inn til den brennende batteridelen. Han får på seg en sko og sparker batteriet ut døren.

SVIMERKER: Her tok støvsugeren fyr. Foto: Privat

Han henter deretter hageslangen og får kontroll på situasjonen.

– Da jeg slukket brannen, fikk jeg øye på naboene som kom løpende med brannslukningsapparat i hånda. Vi er veldig takknemlige for at de også reagerte så rask, selv om vi ikke trengte hjelp denne gangen.

– Hvis vi ikke hadde vært hjemme, så var de kanskje de eneste som kunne stoppet brannen. Ellers hadde huset brent ned.

Satt ut av kundebehandlingen

TILBYR SERVICE: Dette svaret fikk Tugsuz på sin henvendelse til kundeservice. Foto: Skjermdump

Tugsuz tok umiddelbart kontakt med NetOnNet, der han kjøpte støvsugeren. Svaret han mottok, sjokkerte han.

Kundeservice skriver at det er leit at støvsugeren begynte å brenne. Deretter tilbyr de service. Det påpekes også at produktet må rengjøres før innsending.

– Jeg ble helt satt ut av å bli møtt som om det var en helt vanlig reklamasjonshenvendelse. Jeg hadde forventet en beklagelse for det som har skjedd, og at de ville be meg sende produktet til videre undersøkelser for å hindre slike hendelser i fremtiden.

Tugsuz reagerer også på at NetOnNet understreker at alle produkter som blir sendt til service, må rengjøres godt.

Se NetOnNets svar lengre ned.

– Boligen kunne tatt fyr

– Store branner starter som regel i det små. Derfor er det grunnleggende at man får slokket branntilløp tidlig, sier informasjonskonsulent ved Drammensregionens brannvesen, Kristin Grydeland.

– Et branntilløp som får utvikle seg, kan bli veldig utfordrende å slokke. I verste fall kunne hele boligen tatt fyr.

RØYK: Bilder fra Sector Alarms kamera viser røykutviklingen i huset i Drammen. Foto: Sector Alarm

Man vet ikke årsaken til brannen før støvsugeren er undersøkt. Men siden det ikke var andre antennelseskilder i nærheten, virker det sannsynlig at batteriet har begynt å brenne.

– Det hender at batterier tar fyr, og det kan det være flere årsaker til. Det kan for eksempel være en intern kortslutning i batteriet, metallpartikler som havner inne i battericellen under produksjon, eller dendritter (krystaller) som kan bygge seg opp under lading.

Brannvesenets 10 ladevettregler: Lad i rom med røykvarsler Lad når du er våken og til stede Les og følg produsentens bruksanvisning Bruk helst original lader Lad på et underlag som ikke lett kan brenne Ikke lad i senga Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann Bytt ut skadet utstyr Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter, eller blir unormalt varmt Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110 Og husk: Generelt bør man alltid behandle batterier med respekt og ikke bruke batterier som har fått en skade.

Vær forsiktig dersom du prøver å slokke brannen, husk at så å si all brannrøyk er giftig. Det viktigste er alltid å redde liv, ikke ta unødige sjanser.

Batteriet kan også begynne å brenne av en ytre skade, legger Grydeland til.

Elektrisitet har trolig stått for omtrent 24 prosent av branner og branntilløp i bygninger i Drammensregionen, der Tugsuz bor, de siste sju årene. Mange av brannene har ukjent årsak, og det kan være mørketall.

NetOnNet beklager

Etter at TV 2 hjelper deg begynte å jobbe med saken, har NetOnNet kontaktet Dincer Tugsuz.

– Vi beklager dypt ubehaget dette har medført, og vi beklager at kunden i sin kontakt med oss opplevde at vi tar for lett på det som skjedde. Det gjør vi imidlertid ikke, kan jeg forsikre om, og vår rutine er alltid å ta inn et produkt som har forårsaket brann eller personskade til undersøkelse og kontroll, forteller Peter Andersson, head of operations Norway hos NetOnNet.

Han forteller at interne rutiner ikke er fulgt og beklager at de har referert til service fremfor undersøkelse av produktet.

– Vi har iverksatt en rekke oppfølginger både internt og i dialog med kunden, samt med offentlige myndigheter og eksterne produsenter.

TOK FYR: Slik så den trådløse støvsugeren ut etter brannen. Foto: Privat

De har nå kompensert Tugsuz og tatt inn støvsugeren til undersøkelse. Uten å vite noe sikkert, har Andersson en mulig teori.

– Støvsugerens litiumbatteri kan ha forårsaket brannen. Vi har derfor satt i gang en gjennomgang av sikkerhetsforskriftene for produkter som inneholder litiumbatterier. Dette gjøres i samarbeid med eksperter i Norden og utlandet, deriblant med utvalgte produsenter av denne typen utstyr.

Andersson forteller også at de har avklart rutinene ved skader grunnet mulig varmeutvikling, branntilløp eller brann.