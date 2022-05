Politiet frafaller drapssiktelse i Lyngdal

En mann i 60-årene ble funnet død 13. mai, men politiet kan nå utelukke at det skyldes noe kriminelt.

En 40 år gammel mann ble siktet for drap, men denne siktelsen frafalles.

– Obduksjonsrapporten sammen med øvrige opplysninger i saken gjør at politiet kan konkludere med at døden skyldes skade mot hodet som følge av et fall utenfor egen adresse i Lyngdal fredag 13. mai, sier påtaleansvarlig i saken, Liv Versland Seland.

Politiet mener at hendelsesforløpet nå er tydelig.

Mannen som har vært siktet, kom til avdødes adresse etter at en nabo ba om hjelp på grunn av bråk. Avdøde kom ut og det ble ifølge politiet opphetet stemning. 40-åringen forsøkte å unngå at det kom til fysisk håndgemeng.

I denne situasjonen faller avdøde.

– Han slår hodet i asfalten og det er skadene han pådrar seg i dette fallet som er årsaken til at han senere dør på sykehuset, sier Seland.