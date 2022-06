– Rosa bil! Wow, det er kult, det!

Datteren min på 11 år er vanligvis ikke den som reagerer sterkest på testbiler, men nå har vi et stort unntak. På gårdsplassen vår står nemlig en rosa Fiat 500 cabriolet. Stort mer feminint enn det er det vanskelig å komme på fire hjul. Og det har 11-åringen sans for!

Kontrasten er ganske stor til da jeg henter den hos importøren, sammen med kollega Vegard. Der sitter vi, to godt voksne menn, sammen i en rosa cabriolet. Det er vanskelig å ikke tenke hvordan det må fortone seg fra utsiden...

Fiat 500 er en feminin bil i utgangspunktet. Og i denne fargen blir den ikke akkurat mindre feminin. Men at den vekker oppsikt, det merker vi fort. Her er det mange smil og tommel opp fra veldig mange.

Fiat 500 kom i helt ny utgave i fjor. Nå er det elektrisk som gjelder. Testbilen er dermed noe så eksotisk som en elbil-cabriolet. Full modellbetegnelse er Fiat 500E La Prima cabriolet.

Startpris er 342.780 kroner. Listen over ekstrautstyr er kort, den inneholder kun én ting: Nemlig lakken som heter Rose Gold Metallic og koster 6.900 kroner. Dermed ender vi på 349.680 kroner.

Litt elbil-fakta: Batteripakken er på moderate 42 kWt. Elmotoren har effekt på 118 hestekrefter og rekkevidden er oppgitt til 321 kilometer. Den tar imot inntil 85 kW ved hurtiglading. Og så en viktig ting: Vekten er ikke høyere enn 1.330 kilo. Det er imponerende lavt til å være elbil.

Dette nummeret har kommet på overtid

Svingete småveier og taket nede: Det er ingen dum kombinasjon!

Hva er nytt?

Tidligere har vi testet tredørs kombi-utgave av 500. Den står for rundt 50 prosent av det totale 500-salget her hjemme. Så velger rundt 30 prosent utgaven som heter 3+1 og som har en liten ekstra-dør bak høyre sidedør. Og så er det rundt 20 prosent igjen til cabrioleten.

Og bare for å ta det med én gang: Noen cabriolet-entuiaster vil nok reagere på det navnet. For helt fullverdig cabriolet er ikke dette. Her er det selve taket som foldes ned og til slutt legger seg ned bak bakseteryggen. Sidestolpene står igjen og kan ikke demonteres.

Makrellboks-cabriolet er et av navnene på denne løsningen.

Løsningen er kjent fra flere andre bilmodeller og blir populært (eller kanskje ikke så populært) kalt makrellboks-cabriolet. Litt juks, altså. Men fordelen er at dette er en mye enklere og rimeligere løsning å produsere. Tradisjonelle cabrioleter som blir helt åpne med nedfelt tak, krever mye mer avstiving av karosseriet. Det koster penger og betyr også mer vekt.

Denne løsningen legger også en en liten demper på opplevelsen med taket nede. Men du har fortsatt himmelen som tak og omgivelsene kommer inn i bilen på en måte du ikke opplever i noen annen biltype.

Taket felles ned i to etapper, naturligvis elektrisk. Først ned til bakruta. Ett trykk til på knappen i taket – så folder også siste del av taket seg sammen. Dette kan også gjøre oppe i fart, smart hvis du blir overrasket av en plutselig regnskur. Når taket er helt nedfelt sperrer det forresten tilgangen til det lille bagasjerommet. Men Fiat har laget en smart løsning. Her løfter taket seg automatisk opp, så kan du åpne den lille luken.

Bilen har tre kjøreprogrammer: Normal betyr full effekt med moderat regenerering. Range er fortsatt full effekt, men med ekstra fokus på regenerering, her er enpedals-kjøring mulig. I Sherpa-modus strupes effekten. Bilen går i maks 80 km/t, klimaanlegg og setevarme er deaktivert. En god kriseløsning de gangene du har angst for å rekke neste lader.

Fiat 500 er en kompakt bil. Men Fiat har klart å trylle fram ganske mye plass innenfor disse rammene.

Hvordan fungerer det?

Fiat har lykkes 100 prosent med å lage en sjarmerende bil. Det er vanskelig å ikke smile når du møter den. 500E ser både snill og troskyldig ut. Når jeg låser og slukker lys på kvelden, er det bare praktiske utfordringer som gjør at jeg ikke slipper den inn og lar den sove sammen med familien. Dette er en bil du blir glad i!

Ute på veien er kjøreegenskapene litt på det jevne. Fiat har ikke forsøkt å lage noen sportsbil. Men den er kvikk og ganske leken i svingene. Humper og dårlig vei liker den ikke riktig så bra, da smeller det i hele bilen. Takløsningen gjør at vi helt slipper den tradisjonelle cabriolet-fleksingen. Bilen kjennes tight og godt sammenskrudd.

Støydempingen vil vi kalle godkjent, ut fra pris og biltype. Du hører dekkene ganske godt, samtidig som taket slipper gjennom ganske mye lyder. Men plagsomt er det ikke.

Noe fartsmonster er den absolutt ikke, 0-100 km/t tar 9 sekunder.

Moderat lengde og hjul ute i hjørnene av bilen, gir utrolig kort svingradius. Bilen er et funn i trange bygater. Her kan du også skvise den inn i parkeringsluker andre ikke våger å prøve seg på en gang.

118 hestekrefter gir ikke noe voldsomt kraftoverskudd. 0-100 km/t på 9 sekunder er tregt til å være elbil, men tallet lyver litt. Bilen er kjapp i starten og bykser ut fra lyskryssene i byen. Du merker forresten farten godt. 100 km/t i denne føles som mer.

Det offisielle forbruket på strøm er oppgitt til 14,4 kWt per 100 kilometer. Da vi testet 500E med tak i vinter, klarte vi ikke det. Men nå ender vi nøyaktig på dette tallet i vår testløype. Her snakker vi 100 kilometer med god variasjon: Motorvei, landevei og litt 50-soner. 14 grader og tørre veier, gjennomsnittfarten ender på 66 km/t. Dermed virker rekkevidden på drøye 30 mil realistisk på denne tiden av året. På veldig snill bykjøring kan du nok også komme over det.

Underveis i testperioden slår det meg mer og mer at kombinasjonen elbil og cabriolet er smart. Med taket nede, underbygger fraværet av motorlyd virkelig godfølelsen du får ved å kjøre cabriolet. Det gjelder både i byen og ikke minst på svingete småveier.

Akkurat nå konkurrerer verdens bilprodusenter om å lage flest elektriske SUV-er. Vi håper de snart også begynner å se litt nærmere på cabrioleter. Vi vet at Mini har planer, VW har også vist en elektrisk konseptversjon av sin ID.3. Men enn så lenge er Fiat ganske alene i klassen.

Nå holdt jeg helt på å glemme plass og praktiske egenskaper: Med lengde på 3,62 meter er dette en liten og kompakt bil. Likevel har Fiat klart å trylle fram ganske god plass. Baksetet egner seg klart best for unger, men fire voksne kan faktisk dra på tur, så lenge de foran kompromisser litt på plassen. Foran er det rommelig, fraværet av midkonsoll og flatt gulv bidrar også til romfølelsen.

Joda, det er mulig å sitte i baksetene også!

Bagasjerommet tar 185 liter. Det er ikke veldig mye, men baksetet kan felles ned 50/50. Det hjelper de gangene du skal ha med større gjenstander.

Interiøretfor øvrig sladrer om at dette ikke er noen dyr bil. Setene i «økologisk skinn» er komfortable, vi kunne bare tenkt oss litt lengre sittepute.

Infotainmentskjermen er på 10,25 tommer. Herfra styres det meste. Systemet er ganske intuitivt lagt opp, men mye av det du må trykke på er smått og krever både litt konsentrasjon og tilvenning.

Det er litt retrofaktor i interiøret og detaljer som Torino-skylinen i ladepunktet for mobiltelefonen. Men vi hadde nesten forventet at Fiat skulle spille litt mer på tradisjoner her. Kanskje er det mest av alt et kostnadsspørsmål.

Dette mener de som allerede kjører Fiat 500 om bilen sin:

Litt mer retrofaktor hadde gjort seg i interiøret, det hadde også underbygget det utvendige designet. Men dette er samtidig både funksjonelt og brukervennlig.

Denne Fiaten var først i verden

Bilen for deg hvis?

Du har lyst på en elektrisk cabriolet! Dette vil være en helt super bil nummer to for mange.

Ikke bilen for deg hvis?

Du synes dette blir altfor feminint.

Eierne mener

Det ligger inne 14 vurderinger av Fiat 500 – og eierne gir 7,7 av 10 i snitt.

Fiat 500E cabriolet er en ekte sjarmklump. Og selv om cabrioletsalget i Norge er svært begrenset, kommer vi til å få se ganske mange av denne på veiene våre etter hvert.

Fiat 500E La Prima cabriolet Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, 118 hk. Drivstoff: Strøm Effekt: 118 hk / 200 Nm 0-100 km/t: 9 sek. Toppfart: 150 km/t Forbruk (WLTP): 14,4 kW/100 km Batteri/lading: Lithium-batteri: 42 kWt Rekkevidde: Inntil 321 kilometer Hurtiglading: 85 kW Ombordlader: 7,4 / 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 363 x 190 x 152 cm Bagasjerom: 185 / 550 liter Vekt: 1.330 kg Tilhengervekt: 0 kg Pris: Fra: 342.780 kroner

Testbil: 349.0680 kroner Oppgitt vs målt:

Oppgitt forbruk vs Målt forbruk* (+14 grader + tørr vei): 14,4 kWt/mil vs 14,4 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

