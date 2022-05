Kate Moss avviser trappe-hendelse

Det har vært knyttet stor spenning til Kate Moss vitnemål i den omdiskuterte rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard.

De har saksøkt hverandre for æreskrenkelser.

Supermodell Moss var i et forhold med Depp fra 1994 til 1998.

Heard tok opp rykte i retten

Tidligere i mai ble Kate Moss nevnt mens Heard vitnet. Hun snakket om en påstått krangel mellom Depp, Heard og sistnevntes søster Whitney Henriquez.

Heard innrømte da at hun hadde slått til Depp fordi hun fryktet at han skulle dytte søsteren sin ned trappen. Og at det minnet henne om en hendelse som angivelig oppsto mellom Moss og Depp, der han skal ha dyttet henne ned en trapp.

Moss var det første vitnet som ble kalt inn for dagen. Hun deltok vide video.

Ble spurt om ferietur

Vitnemålet hennes var meget kort sammenlignet med andres vitnemål i saken.

Som forventet ble hun spurt ut av Depps advokater om hendelsen som Heard tok opp under sitt vitnemål.

«Hva, hvis noe, skjedde under deres ferie til Jamaica?», spurte advokaten.

– Vi forlot rommet, Johnny gikk i forveien, og det hadde vært en regnstorm. Idet jeg forlot rommet gled jeg ned trappen og skadde ryggen min. Jeg skrek og var i smerte, svarte Moss, og fortsatte:

– Han kom løpende tilbake, hjalp meg og bar meg tilbake til rommet og skaffet medisinsk hjelp.

– Han slo meg aldri

Moss fikk så spørsmål om hun ble dyttet i Jamaica eller noen gang i løpet av deres rundt fem år lange forhold.

– Nei. Han slo meg aldri, dyttet eller kastet med ned noen trapp, sa Moss.

Dermed avlivet Moss ryktet om at Depp noen gang var voldelig mot henne eller dyttet hun ned trappen, som det har versert rykter om.

Heards advokater ville ikke følge opp vitnemålet til Moss med egne spørsmål.