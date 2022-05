Togpassasjerer evakueres: – Meldt om et smell

Bane NOR melder at Gjøvikbanen mellom Oslo S og Grefsen er stengt for trafikk i begge retninger, som følge av en nedrevet bæreledning som holder en kjøreledning ved Tøyen.

– Som følge av dette må toget stå og passasjerene ombord evakueres ut, skriver Oslo-politiet på Twitter.

To personer som stod på perrongen skal ifølge politiet ha blitt utsatt for strøm. De skal ikke være alvorlig skadet, men sendes til sjekk.

Havarikommisjonen er varslet, og politiet oppretter sak.

– Meldt om et smell

Ifølge politiets operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter var det innledningsvis uklart hva som hadde skjedd.

– Det ble meldt om et smell i forkant, og det er nok da denne ledningen røyk, sier Nysæter til TV 2.

Alle nødetatene er på stedet.

– Det er også en person som har fått et illebefinnende, men det har ingen direkte sammenheng med hendelsen, sier operasjonslederen.

Vedkommende var passasjer på toget, og får tilsyn av ambulanse.

Stans i trafikken

Pressekontakt Harry Korslund i Bane NOR sier til TV 2 at det kan tyde på at toget selv har forårsaket at ledningen falt ned.

Klokken 15.45 sier han det foreløpig er vanskelig å si noe om når strekningen mellom Grefsen og Oslo S kan åpnes igjen.