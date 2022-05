Denne danske artisten kommer til Allsang på grensen

Det blir mer stjernespekket enn noen gang på Fredriksten festning i Halden i sommer, når det folkekjære programmet Allsang på grensen har sin avsluttende sesong.

For litt siden ble det annonsert hvem som kommer til å opptre på scenen – nå kan Allsang på grensen-veteran og programleder Katrine Moholt bekrefte at en danske stjerne også kommer til «grensen».

– Kan bli magisk

I sommer blir det laget sju programmer, som da blir den 16. og siste Allsang på grensen-sesongen på TV 2.

Sammen med medprogramleder Stian «Staysman» Thorbjørnsen skal Moholt lose oss gjennom tidenes musikkfest.

– Vi er så heldige at vi kan avslutte 16 år med Allsang på grensen med en artistliste som aldri har vært sterkere. Vi gleder oss virkelig til å komme tilbake til Halden på Fredriksten festning, og til å treffe det store publikummet vårt som vi har savnet veldig de to siste årene, sier Moholt til TV2.no.

Moholt kan også bekrefte at den danske stjernen Lukas Graham kommer til Halden for å holde konsert.

DANSK STJERNE: Den populære sjarmøren Lukas Graham er bekreftet til Allsang på grensen. Foto: TV 2

– Vi er så stolte av å kunne presentere både nye og gamle artister denne sommeren. Og at vi i år kan by på verdensstjerner som Ronan Keating, og første gang hos oss Lukas Graham, det er stort, og det kommer til å bli magisk på festningen.

– Gleder oss enormt

Programlederen kan love at de vil skape opplevelser som publikum seint vil glemme.

– Erfaringen tilsier at det alltid er sol i Halden, så her ligger alt til rette for å skape uforglemmelige sommerminner, uttaler hun.

Programredaktør Katrine Haldorsen uttalte tidligere sin begeistring for at vi endelig kan kjøre i gang en ordentlig festsommer på grensen uten restriksjoner.

– Vi gleder oss enormt til denne Allsang på grensen-sesongen! Det er utrolig stas at vi etter to år med pandemi endelig kan innta den store scenen igjen, og vi gjør det med en svært solid rekke av artister som kommer til Halden for å være med på å lage fest, sier TV 2s programredaktør.

Siste sesong av Allsang på grensen har premiere 23. juni på TV 2 og TV 2 Play.