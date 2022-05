Toyota har hatt flere kule sportsbiler opp gjennom årene. Det startet med ikonet 2000 GT. En skikkelig designperle. Men det er også en rekke generasjoner av toseteren MR2, gatebil-favoritten Supra og coupéen Celica.

Men de senere årene har fokus vært på helt andre ting enn reinspikka kjøreglede. Helt fram til vi fikk toseters coupeen, GT86. Da sto jubelen i staket – for den leverte i rikt monn på kjøreglede og sjarm.

Det samme gjorde den nye generasjonen av Supra, som kom litt etterpå. En bil som ble bygget i samarbeid med BMW.

Nå er det flere nyheter på gang. Og vi har reist til Sevilla i Spania, for å bli bedre kjent med to av dem.

To nye seter og mer krefter

Den største av nyhetene, er at GT86 skal erstattes. Men den nye generasjonen får et nytt navn – GR86. GR står her for Gazoo Racing – som er navnet Toyota bruker når de deltar i motorsport.

Nykommeren bygger imidlertid videre på de samme prinsippene som utgående modell. Det er en kompakt bil med bakhjulsdrift, fokus på kjøreglede og en småbøllete motor. Sistnevnte akkurat så stor at den skal gi solid fraspark – men ikke så stor at bilen blir for kostbar.

En viktig nyhet er også at GR86 har fått bakseter - blant annet takket være at akselavstanden er forlenget.

Video: Se hvordan det gikk da vi testet Supra på LeMans-banen!

Her står bilene klare for å kjøres på bane. Noen dager på jobb er bedre enn andre ...

Sterkere

Akkurat som Supra er også denne bilen et samarbeidsprosjekt. Her har Toyota alliert seg med Subaru.

Boxermotoren kommer derfra. 2-literen er på 234 hestekrefter. En god del opp fra utgående modell – som stoppet på 200 blank.

0-100 km/t leveres på 6,7 sekunder. Men det er ikke lyskryss-dueller denne bilen er skapt for. Spørsmålet er om den leverer når det kommer til kjøregleden? Dessuten må vi finne ut hva den andre nyheten som skal vises fram i Sevilla er. Det er på tide å ringe Brooms utsendte – Vegard Møller Johnsen.

– Ring-ring ...

– Noen ganger det hyggelig å prate om været. Som når du er i Sevilla og nyter sol fra skyfri himmel og gradestokken viser over 30 varmegrader. Og når jobben er å teste ikke én, men to sportsbiler, og jeg får kjøre på bane – ja, da er det høytid for meg, altså!

– To?

– Ja, GR86 er den ene. Den andre er en ny utgave av Supra – som har manuell girkasse. Lett omskrevet blir bibelverset slik: Så nå blir de stående disse tre: Sportsbil, racerbane og manuell girkasse. Den største av dem er manuell girkasse!

Les testen av supermorsomme Toyota GT86 her

Det er nyheter knyttet til Supra, også. Nå blir den nemlig tilgjengelig med manuell girkasse.

Buksene er på

– Nå er du i godlune, hører jeg. Men la oss ta ting i rekkefølge, her. GR86 – hva er førsteinntrykket?

– Du vet den gamle floskelen om at dette er det morsomste man kan gjøre med buksene på? Vel, du vet vel hva jeg skal si nå ... For mer moro får du pokker ikke med buksene på. GR86 er en skikkelig godtbit for alle som liker å kjøre bil. Det er kult at Toyota fortsetter å lage så morsomme biler til en "folkelig" pris. Du trenger ikke flere hundre hestekrefter og punge ut over millionen – dette holder.

– Tøft interiør er det også – og stilige digitale instrumenter med en stor turteller i midten og G-krefter-måler på venstre side.

– I Norge vil det selvsagt bli en svært marginal bil. Og akkurat det er nok ikke elbilenes feil. Dette er et smalt marked, uansett. Men GR86 byr på ekte, god gammeldags kjøreglede – med manuell girskift, litt grov lyd og lukten av bensin. Det må jo være plass til dette typen biler i lang tid ennå, tenker jeg.

Denne har mange ventet lenge på

GR86 ser riktig så barsk ut - med en hekk som gir tydelige signaler om at dette er noe annet enn en vanlig Toyota.

Tung jobb

– Supra da? Like morsom, den også?

– Jeg kan ikke si noe om den, ennå. Men det kommer om ikke så lenge. Det jeg kan si, er at Toyota har gjort en grundig jobb. I denne bilen er det jo en grom BMW-motor. Men de har ikke laget en manuell girkasse til den. Så her måtte Toyota gjøre jobben selv. Og i kjent stil har de ikke jukset. Det er gjort endringer på understell og styring og en rekke andre grep for å tilpasse bilen for manuell gir. Faktisk er de så fornøyd med endringene, at også bilene med autmoatgir får de samme justeringene.

- Skjønner. Da får du kose deg videre, noe jeg tenker skal gå helt fint. Så sees vi hjemme!

Vegard kommer altså med full rapport fra både GT86 og Supra med manuell gir etterhvert.

Får kjøre på racerbanen - like før verdens største billøp

– En dag med banekjøring, er en dag med mening. Gammelt jungelord ...

Video: Vi fikk teste Supra på selveste Le Mans-banen! Det ble en heftig opplevelse:

Her kan du lese mer om Toyota Supra med manuell gir