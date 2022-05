Salah-lovnad om fremtiden

Mohamed Salah har kun ett år igjen av kontrakten med Liverpool, og egypteren måtte onsdag svare på spørsmål om fremtiden.

Da garanterte Salah at han spiller i Liverpool neste sesong.

– Jeg fokuserer ikke på kontrakten for øyeblikket. Jeg vil ikke være egoistisk, og jeg har tidligere sagt at det handler om laget nå. Dette er en veldig viktig uke for oss, og jeg fokuserer uke for laget, sier Salah.

– Jeg ønsker å vinne Champions League, og jeg ønsker å se Jordan Henderson med trofeet. Forhåpentligvis kan jeg holde det etter ham. Jeg vil fokusere på laget, ikke snakke om fremtiden, men jeg blir helt sikkert neste sesong. La oss se etter det, fortsetter han.

Dersom Salah ikke forlenger før neste sommer, kan han gå gratis. Allerede fra januar 2023 står han fritt til å forhandle med andre klubber.

– Du mente det ikke, vel?

Salah er revansjelysten før Champions League-finalen mot Real Madrid. Da lagene møttes i finalen i Kyiv i 2018, måtte Salah ut med en skade etter en duell med daværende Real Madrid-stopper Sergio Ramos.

– Jeg er veldig motivert, spesielt etter det som skjedde mot Madrid forrige gang og det som skjedde på søndag (vant ikke ligatittelen). Alle er motiverte for å vinne Champions League, og det er et utrolig trofé for oss. Vi har kjempet om det i alle sesongene jeg har vært her, og alle gleder seg til finalen, sier han.

Salah kom til Liverpool fra Roma sommeren 2017.

Liverpool-manager Jürgen Klopp kom med gode nyheter onsdag, for han forventer at Thiago Alcântara blir klar til Champions League-finalen. Spanjolen gikk av med skade i søndagens serieavslutning mot Wolverhampton.

Fabinho og Joe Gomez, som begge var ute mot Wolverhampton, var begge en del av fellestreningen onsdag. Ifølge Klopp er planen at Thiago trener sammen med lagkameratene torsdag.

Real Madrid møter Liverpool til Champions League-finale på Stade de France i Paris på lørdag. Kampen ser du på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 19.00.