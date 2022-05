Asparges og posjerte egg

Nederst i artikkelen finner du oppskriften på sitrusmarinerte jordbær med vaniljeis.

Asparges med vinaigrette - dette trenger du:

Beregne 3-4 stk asparges pr person

Rikelig med vann til koking

2 ss havsalt og 2 ts sukker pr. liter vann

Vinaigrette:

1 dl finhakket sjalottløk

½ dl hvit vineddik

2 dl jomfru olivenolje

2 ss gressløk

2 ss hakket kjørvel

2 ss hakket estragon

Salt og kvernet hvit pepper

Slik gjør du:

Kok opp vann med salt og litt sukker. Brekk av nederste delen av aspargesen. Den brekker i skillet mellom hardt og trenete asparges og mykt aspargeskjøtt. Skrell den fra toppen ned mot bunnen. Jeg pleier å starte 5 cm fra toppen å skrelle meg nedover. Fosskok vannet og kok aspargesen i 5 minutter for hvite asparges og 2-3 minutter for grønne asparges. Den skal bli mør å få frem den fine søtsmaken , men fremdeles ha litt spenst igjen. Legg på fat og hell over vinaigretten. Du kan forkoke asparges og avkjøle den i iskaldt vann med isbiter, for så å varme den opp i kokende vann i 1 minutt ved servering.

Posjerte egg på toast - dette trenger du:

8 ferske gårdsegg (til 8 personer)

2 ss hvitvinseddik

1 ss salt

1 l vann til posjering av eggene

4 skiver loff til toast

Slik gjør du:

Kok opp vann med salt og eddik for å posjere eggene i. Knekk ett og ett egg i en kopp og hell egget i det kokende vannet. Nå ser du at eggehviten trekker seg sammen rundt eggeplommen. Ta neste egg og gjør det samme. Eggene skal posjeres i 4 minutter slik at plommen er flytende. Når egget er ferdig tas det opp og legges i kaldt vann. Rens vekk tynne eggehviteflak og eggene er klare til å ha i salaten. Det er lurt å posjere kun fire egg av gangen .For å lykkes må du bruke så ferske egg som mulig. Legg lune posjerte egg på nytoastet loff.

Sitrusmarinerte jordbær med vaniljeis - dette trenger du:

Sitrusmarinerte jordbær med vaniljeis.

(Til 4-5 personer)

Ca. 600 g friske jordbær

2 dl saft fra appelsin

½ dl saft fra sitron

¼ dl saft fra lime

1 dl flytende honning

1 ss vaniljesukker

1 dl mandler, hakkede

Slik gjør du:

Skyll eventuelt jordbærene og skjær av den grønne hamsen. Del store jordbær i skiver. Bland sitrussaftene med flytende honning og vaniljesukker og hell over jordbærene. La de marinere i 15 minutter og server dem med hakkede mandler og vaniljeiskrem, kesam med vanilje eller pisket krem smakt med vaniljesukker.