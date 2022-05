Var her som 8-åring - nå er han tilbake som en av de beste i turneringen

– Det er mye historie, tradisjon og motivasjon. Nå ble det tre fine ord på rappen her, men dette var turneringen som var den første jeg besøkte som ung 8-åring. Jeg fikk se det live og jeg mimrer fortsatt tilbake til det, sier Casper Ruud til TV 2.

Nå er han tilbake som åttende seedet i turneringen og poengterer at ting så annerledes ut da han var her som 8-åring. Han forteller at det har blitt gjort mange endringer på anlegget. Men som han selv sier - grusen er fortsatt lik.

Og den grusen fikk han kjent på da han spilte åpningskampen sin på Philippe-Chatrier tirsdag ettermiddag. Tre timer og 49 minutter tilbragte han på grusen i kampen som pensjonerte franske Jo-Wilfried Tsonga. Ruud tok seg videre til andre runde, men han håper åpenbart at det ikke stopper der.

RG: Casper Ruud omringet av logoen til Roland-Garros. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg har gode minner herfra og jeg håper å skape flere. Jeg håper at dette er et år som kan være et virkelig godt år for meg. Det ble kanskje litt stang ut i fjor hvor det ble en berg-og-dalbane kamp som dessverre endte i feil favør, sier Ruud og tenker da på kampen mot Alejandro Davidovich Fokina som han tapte i femte og avgjørende sett.

– Jeg merker at jeg vil revansjere meg bare av å prate om det. Jeg vil komme lengre enn tredje runde i år, slår han fast.

For hans far Christian Ruud er også Roland-Garros stort. Han har selv gode minner fra Paris-grusen som spiller. Han hadde sitt hovedfokus på å levere i Australian Open, men fikk noen tredjerunder i Roland-Garros som han fornøyd ser tilbake på.

Han er klar på at sønnen ønsker å gjøre det bra her i Paris. Far Ruud mener det er realistisk med kvartfinale i år, men at det på ingen måte vil bli enkelt.

– Dette er spennende for Casper. Vi har vært her to ganger. Én gang da han var åtte hvor han så Rafael Nadal for første gang. Så én gang da han var rundt 14 hvor han så Rafael i finale. Han har hatt gode opplevelser her. Nå er han en som spiller på center court selv og en som skal spille om tittelen her. Vi får se. Det har vært en lang og morsom vei hit, sier pappa Ruud.

– Er det en stolt far som ser tilbake på denne veien?

– Joda. Jeg er stolt. Det har vært morsomt, så det gjelder å nyte det litt, samtidig som vi ønsker et best mulig resultat.

Ruud forteller at finalen i Genéve forrige uke har hjulpet ham i oppladningen til Roland-Garros. Den kampen ble en lang affære, og det ble også den første kampen i Paris. Å få nettopp lange kamper i beina tror Ruud er en fordel.

POPULÆR MANN: Casper Ruud skriver autografer utenfor hovedarenaen på Roland Garros i Paris. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det er en fordel han i så fall vil få bruk for ettersom han ønsker å spille sin beste grustennis noensinne her i Paris.

Ruud føler han har levert gode kamper den siste tiden, men føler likevel han har mer å gå på. I ukene mellom Miami og Roma var imidlertid nordmannen midt inne i en liten formdupp.

– Nå er det fem set og da må man tenke at det er de sterkeste og tøffeste som vinner. Marginene spiller litt mindre rolle når det er best av fem og ikke best av tre. Det nytter ikke å bare spille på flaks, forteller Ruud avslutningsvis.

PS! Casper Ruud møter finske Emil Ruusuvuori i andre runde torsdag klokken 11.