Kate (20) frykter for kjærestens liv: – Det må gjøres noe før det er for sent

Etter 82 dager med harde kamper i Azovstal-stålverket i Mariupol, overgir ukrainske Vadim Kitar seg til russiske styrker.

Nå er han krigsfange.

SOLDAT: Vadim Kitar var soldat i Azovstal-stålverket i Mariupol. Foto: Privat

Sammen med 264 ukrainske soldater blir han kjørt til russiskkontrollerte områder.

Datoen er 17. mai.

I Kyiv venter kjæresten hans, Kate Turchanova, i håp om å få et livstegn fra ham.

Men det forblir stille.

På TV

Etter én måned tikker det plutselig inn en melding på Kates telefon. Da får hun en link til en russisk nyhetssending som handler om ukrainske soldater.

I nyhetssendingen ser Kate kjæresten sin, og to andre ukrainske soldater fra Azovstal, bli fraktet inn til avhør.

HÅNDJERN: Vadim ankommer avhøret i håndjern. Foto: Privat

– Hvorfor var du sammen med «nazister»?, blir kjæresten spurt.

Han svarer at han var ung og dum, og at han trodde på «nazistenes propaganda» og påvirket av ideene til «nynazismen».

Så vises Vadims tatoveringer og reporteren forteller at det er tatoveringer til minne om sine idoler, men at han nå angrer på det han har vært med på.

Kate er i sjokk. Ikke bare over det kjæresten svarer, men også hvordan han ser ut.

AVHØR: Slik ser Vadim ut i TV-oppslaget. Foto: Privat

– Det var vanskelig kjenne ham igjen i videoen, det ser ut som han har blitt torturert. Han har mistet en fortann, og han har gått ned minst 20 kilo, sier Kate til TV 2.

Skutt i foten

Nesten 2500 ukrainske soldater hadde søkt tilflukt i og under det store stålverket Azovstal, hvor det i ukesvis pågikk harde kamper.

AZOVSTAL: Dette gigantiske stålverket var siste skanse for en gruppe ukrainske soldater. Flere hundre sivile søkte tilflukt her og ble evakuert rundt 1. mai. Foto: PAVEL KLIMOV

Vadim var en av de soldatene.

Kate fikk jevnlig oppdateringer fra kjæresten, og ble på den måten vitne til hvordan soldatene kjempet 82 tøffe dager i stålverket.

– Det var kjempetøft, sier hun.

SKUTT: 16.april sendte Vadim dette bildet til Kate. Foto: Privat

16. april kom meldingen som gjorde henne enda mer bekymret.

– Han ble skutt i foten og kunne ikke få nødvendig behandling, sier hun.

Gradvis ble det vanskeligere å leve under jorden.

– De siste dagene fortalte han at det var vanskelig å få tak i mat og rent vann, sier hun.

Det var Vadim som holdt 20 år gammel Kate motivert og positiv om fremtiden, men nå ser alt mørkt ut.

– Det har vært masse snakk om dødsstraff i russiske medier. Jeg frykter for livet hans, sier hun.

Blitt et symbol

Den omdiskuterte Azovbataljonen har blitt et symbol på krigen, og den har også en sentral rolle i russisk propaganda.

SYMBOL: Azovbataljonen har blitt symbol av krigen i Ukraina. Foto: Privat

Bataljonen var tidligere en frivillig organisasjon som hadde sterke bånd til ytre høyre, men som senere har blitt innlemmet i den ukrainske nasjonalgarden. Nasjonalgarden kan sammenlignes med det norske Heimevernet.

Dette har gjort at den russiske riksadvokaten har bedt landets Høyesterett om å definere Azov-regimentet som en terrororganisasjon. Dommen vil falle 29. juni.

SKADDE: Bildet ble tatt 10.mai, og det viser en ukrainsk soldat i Azovstal stålverket. Foto: DMYTRO 'OREST' KOZATSKYI

Dersom det skjer, kan Russland straffe ukrainske soldater, ifølge russiske medier.

Dødsstraff

Kate er redd for at Vadim risikerer dødsstraff, fordi han har vært soldat siden 2015, og nå er fengslet av Russland.

– Siden de ble tatt, har det vært masse snakk om at ukrainske soldater bør få dødsstraff, sier hun.

Nå vet ikke Kate hvor Vadim befinner seg, og hun kjemper, i likhet med andre pårørende, for å få til en utvekslingsavtale for sin kjære.

KRIGSFANGER: En buss full av ukrainske soldater som holdt skansen i Azovstal fraktes bort av pro-russiske grupper. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

– Jeg frykter for denne ensidige rettssaken og en mulig henrettelse. De må ikke glemmes. Verden må sette fokus på dette og gjøre noe før det blir for sent, sier hun til slutt.

«Militær spesialoperasjon»

Russland kaller krigen en «militær spesialoperasjon» som gjør at det ikke er mulig å gi soldatene offisiell status som krigsfanger, noe som ville gitt dem visse rettigheter etter internasjonale lover.

Det at soldatene er fraktet til russisk-kontrollerte områder, og ikke ukrainsk-kontrollerte områder, utgjør en stor risiko for soldatene.

Ukrainske myndigheter hevder de skal få i stand en fangeutveksling, mens russiske myndigheter har ikke gått ut med slik informasjon. Tvert imot sier de at noen av soldatene kan stilles for retten og henrettes, skriver The Guardian.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.