Hadde to valg: Angi vennene i Bergen, eller glemme familien i fangeleirene i Kina

Uigurske Ebeidullah Abdrahman, som har på seg en hvit skjorte, kommer smilende og møter oss foran Bergen Offentlige Bibliotek.

– Dette er uigursk bunad, sier han.

BERGEN: Ebeidulla Abdrahman har bodd i Norge i 16 år. Han bor i Bergen, sammen med sin familie. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Så begynner han å fortelle om familien i hjemlandet, Xinjiang-provinsen i Kina. Smilet hans forsvinner med en gang.



– Jeg har fire søsken og åtte nieser og nevøer. De sitter i konsentrasjonsleirene og jeg har ikke hørt fra dem siden 2017, sier han til TV 2.

ÅPENHET: I håp om å redde familien, vil Ebeidulla fortelle historien sin. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Tvangsarbeid, sterilisering og tortur

Kina anklages for omfattende menneskerettighetsbrudd i Xinjiang-provinsen, området uigurene kaller Øst-Turkestan.

Menneskerettsorganisasjoner anslår at mellom én og to millioner mennesker er internerte i leirer. Der blir de utsatt for tvangsarbeid, tvungen sterilisering, tortur og indoktrinering.

Fengslet

Ebeidullas familie er noen av uigurene som sitter i leirene.

Bortsett fra moren og faren, som er over 70 år gamle, er alle i familien internert i de beryktede fangeleirene.

– Da jeg ringte pleide jeg å snakke med broren min, men i 2017 tok moren min telefonen. Hun sa, «Sønnen min, alle er tatt». Siden det har vi ikke hørt fra dem, sier han.

Det kom som et sjokk for Ebeidulla, for han hadde ikke forventet at nesten alle i familien skulle bli fengslet.

– En av dem er nevøen min. Han var en gutt som gikk på videregående skole. Han ble også internert i leirene. Ifølge kinesere som snakket med moren min blir han utdannet der, sier han.

NIESEN: Gutten med blå t-skjorte er Ebeidullas nevø, Enker Ekber. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Etter at han fikk vite hva som skjedde med familien, ringte Ebeidulla igjen moren sin, men denne samtalen ble ikke slik som han hadde håpet.

– Vi er redde og kan ikke snakke med deg. Ikke ring oss igjen, sa moren min. Så tok hun ikke telefonen lenger, forteller han.

Men det ble for mye for Ebeidulla. Etter to år, i 2019, la han ut bilder av familien sin på Facebook, der han krevde at kinesiske myndigheter skulle løslate familien.

Så ble han kontaktet av en politimann fra hjemlandet. Mannen som ringte Ebeidulla, ba han om å slette bildene han la ut på Facebook.

– Han sa «Bryr du deg ikke om familien din? Jo mer du snakker om dem på sosiale medier, jo mer problem skaper du her». Jeg trodde ikke på ham, sier Ebeidulla.

Deretter lovte politimannen til Ebeidulla at hvis han sletter bildene og begynner å jobbe for kinesere, da kan han få snakke med familien i leirene.

Politimannen tok også bilder av Ebeidullas mor, og sendte dem til Ebeidulla.

MOREN: Ebeidulla fikk tilsendt dette bildet av moren i 2019. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Men bildet overbeviste ikke Ebeidulla. Etterhvert fikk han talemeldinger fra moren der hun sier at han bør samarbeide.

– Politimannen sa videre at hvis jeg angir uigurene i Norge, da kan jeg få snakke med familien min i leirene. Til og med skulle moren og faren min få pass slik at de kan få komme til Norge, forteller Ebeidulla.

Rapportere om uigurene

Men Ebeidulla nektet å ta imot «tilbudet». Så kom et nytt tilbud.

Hvis ikke Ebeidulla ville gjøre dette i Norge, kunne han reise til Tyrkia og rapportere om uigurene derfra.

– Jeg ble fortalt at jeg skulle få både penger og frihet for familien min. Men jeg ville ikke gjøre dette. Hvordan kan jeg overvåke de uigurske vennene mine? Vi er som familie her i Norge, sier han.

Med jevne mellomrom blir Ebeidulla kontaktet av politimannen, og han fortsetter å nekte tilbudet. Men det koster ham.

– Gradvis ble familien min fengslet. Jeg vet heller ikke om de er i live, sier han og fortsetter:

– Det beste scenarioet er at de er i live og blir brukt som slaver i kinesiske fabrikker. Det er det jeg må håpe på.

Men 24.mai kom «Xinjiang Police Files», altså lekkede bilder og dokumenter fra Kinas fangeleirer.

LEKKET: Ebeidulla har sjekket 2884 bilder, i håp om å finne familien. Foto: Ole Enes Ebbesen

Filene ble lekket fra innsiden av Kinas fangeleirer for uigurer i Xinjiang-provinsen, og de viser hvordan tusenvis av uigurer blir behandlet, skriver Aftenposten, BBC og flere andre internasjonale medier.

Dette ble et håp for Ebeidulla. Han sjekket 2884 bilder av uigurene som er blitt internert i fangeleirene.

Men han har ikke sett bilder av familiemedlemmene sine.

– De bildene er en liten del av et isberg. Det er millioner av mennesker som er fengslet, sier Ebeidulla til slutt.

Folkemord

Kinesiske myndigheter hevder at i leirene bekjemper landet islamsk ekstremisme, og at uigurene får arbeidstrening.

Uigurene kaller det folkemord, og etter at de offisielle dokumentene ble publisert demonstrerte flere foran Stortinget og den kinesiske ambassaden i Oslo.

DEMONSTRASJON: 27.mai protesterte mange mot Kinas behandling av uigurene. Foto: Privat

Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske Uigurkomitéen.

Han sier til TV 2 at verden må gjøre mer og komme med nye, strengere tiltak og sanksjoner for å få det kinesiske regimet til å stoppe forfølgelsen av uigurene.

TILTAK: Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske Uigurkomiteen. Foto: Ole Enes Ebbesen

– Selv om uigurer har meldt ifra om dette til internasjonale samfunn siden 2017, har disse filene som nå er publisert knust oss enda mer.

– Vi lurer fortsatt på hvor mye fakta som må komme på bordet slik at dette folkemordet stanses, sier han.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.