Markedet for brukt elbil har virkelig skutt i været den siste tiden. Forklaringen er nok egentlig ganske enkel: Det er mange som nå er klar for å gå over til elbil – men skal du ha nybil, er det lange ventelister på mange modeller. Da blir løsningen å snu seg mot bruktmarkedet.

Der ligger det mye å velge mellom. Etter flere år med glohett nybilsalg – drypper det over mye på bruktmarkedet etter hvert.

BroomPodden har i hver episode en spalte som heter Bruktbilrunden. Her skal Broom-gjengen finne hver sin bil i ulike prisklasser. Og denne gangen var det brukt elbil til en rimelig pris som stod på agendaen.

Tesla Model S

Fordi et parameter er lav pris – ble budsjettene gutta fikk å forholde seg til ganske begrenset

Bilekspert Benny Christensen har kun 20.000 kroner. Vegard Møller Johnsen får 90.000 kroner – og Mats Brustad har 190.000 kroner å handle for.

Dermed var det bare å dykke ned i Finn-verden, og lete fram noen gode kandidater.

Og selv om budsjettene er lave, er det fullt mulig å finne kurante biler. Blant annet er det mulig å få en Tesla Model S til under 200.000 kroner.

Tesla Model S er en populær elbil - også på bruktmarkedet.

Overrasket

– Jeg ble overrasket da jeg så at Model S er blitt så billig. Den jeg fant har riktignok rullet nesten 200.000 kilometer. Men likevel. Nå begynner prisene virkelig å bli lave, sier Brustad.

Det er en 2013-modell med den minste batteripakken (60 kWt) – og en rekkevidde på rundt 300 kilometer. Bilen vi fant har mye utstyr, fikk nytt batteri i 2018 og har svart skinninteriør.

– Det er mye bil for pengene, mener Broom-Benny.

Mange til salgs

Tesla er et av merkene som virkelig har truffet blink i Norge. På Finn ligger det derfor i skrivende stund 450 Model S til salgs.

Her er det bare å la lommeboka avgjøre. Prisene starter altså på rundt 190.000 kroner – mens de dyreste letter deg for over en million.

– Noe av fordelen med de tidlige modellene til Tesla, er at de har fri lading hele bilens levetid. Akkurat den fordelen er verdt mye nå, understreker Brooms bilekspert.

