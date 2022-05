Ekspert: – Bør gjøre det lettere for Russland å eksportere mat

Vestlige sanksjoner gjør det vanskeligere for Russland å selge og ta betalt for matvarer i andre land. Nå krever landet at sanksjonene oppheves.

Russlands blokkade av ukrainske havner skal ifølge ukrainske myndigheter gå hardt utover deres evner til å eksportere hvete og solsikkefrø.

Samtidig melder Russland om at vestens sanksjoner rammer Russlands hveteeksport hardt.

Russlands viseutenriksminister, Andrej Rudenko, sier at om Ukraina skal få eksportere matvarer, er Vesten nødt til å fjerne sanksjoner mot russisk eksport og finansielle transaksjoner.

For flere land kan konsekvensene bli dramatiske, ifølge Verdens matvareprogram.

Derfor har Russland eksportvansker

Ruth Haug er professor i utviklingsstudier hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun forklarer at Russland i liten grad selger matvarer til vestlige land.

Likevel mener Haug det er nærliggende å tro at sanksjonene mot russiske banker gir dårligere betalingsmuligheter, som igjen har indirekte påvirkningen på landets matvareeksport.

Dette er en problemstilling FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har sett nærmere på. De mener at sanksjonene både har gjort det vanskeligere for Russland å eksportere matvarer, men også å selge dem.

EKSPERT: Ruth Haug er professor i utviklingsstudier hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Foto: Tonje Halvorsen Walde

Likevel fraktet Russland mer hvete enn forventet i april, ifølge FAO. Eksporten gikk i stor grad til Egypt, Iran og Tyrkia.

Seniorforsker Karsten Friis ved NUPI. Foto: Christopher Olssøn / NUPI

– Bør få drive eksport

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) mener det kan være i alles interesse å gjøre det lettere for Russland å eksportere matvarer.

– Men da bør også Ukraina få drive eksport av mat, påpeker Friis.

Videre sier han at en løsning mellom partene ikke er utenkelig.

Friis sammenligner den mulige matvaremangelen, med den pågående gassmangelen, hvor flere europeiske land åpner for fortsatt gasskjøp fra Russland.

Vil føre til økt sult

I dag er Russland verdens største eksportør av hvete. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at de eksporterte nær 40 millioner tonn i fjor.

På fjerdeplass ligger Ukraina; i samme periode eksporterte de rundt 17 millioner tonn hvete.

Nå har de 22 millioner tonn med eksportklart korn og solsikkefrø, ifølge president Volodymyr Zelenskyj. Men tiden renner ut, og lagrene står angivelig i fare for å gå tapt.

– Nå må verden gjøre alt de kan for å få denne hveten fraktet ut av Ukraina, sier forsker Ruth Haug.

Hun påpeker at det er snakk om veldig mye hvete, og at tapet av hvetelagrene for det meste vil gå utover fattige land og fattige mennesker.

– Om hvete fra Ukraina går tapt, vil det påvirke den globale matsikkerheten. Situasjonen er veldig bekymringsfull og vil føre til at sulten i verden øker.

BEKYMRET: Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa er bekymret for hvordan krigen i Ukraina vil ramme afrikanske land. Foto: PHILL MAGAKOE

Frykter for Afrika

Verdens matvareprogram (WFP) har advart mot at ødeleggelsene av ukrainske jorder kan føre til økt global sult og hungersnød.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa advarer om effekten Vestens sanksjoner mot Russland har i nøytrale land.

Ramaphosa sa tirsdag at han er «veldig bekymret» for hvordan krigen i Ukraina vil ramme afrikanske land.

– Selv de landene som enten er tilskuere, og de som ikke er en del av konflikten, kommer til å lide under sanksjonene som er innført mot Russland, advarte den sørafrikanske presidenten.