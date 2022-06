Ferien kan bli dyrere – selv etter du har betalt

Mange tror kostnadene for pakkereisen er unnagjort når turen er kjøpt og betalt – men reiseselskapene kan kreve mer penger selv etter at turen er bestilt.

Krigen i Ukraina har ført med seg en rekke konsekvenser, også i resten av verden. Blant annet har olje- og bensinprisene økt kraftig.

Det kan føre til at reiseselskapene benytter seg av den ellers lite brukte paragrafen i Pakkereiseloven, som faktisk tillater selskapene å kreve mer betalt fra deg som allerede har bestilt og betalt for en tur.

Pakkereiseloven tillater nemlig reiseaktører å ta mer betalt, dersom for eksempel drivstoffprisene øker – og så lenge ikke prisøkningen overstiger åtte prosent, har du ikke krav på å avbestille og få tilbake pengene.

Det fikk et dansk ektepar nylig erfare, forteller danske DR. Men samme lov gjelder også i Norge.

– Kan bli flere tusen kroner

Forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, tror få er klar over lovhjemmelen som gjør at reisen kan bli dyrere enn først antatt.

– Jeg tror ikke folk er bevisste på det, selv om det skal stå i avtalen man godkjenner ved bestilling, sier Iversen.

Han tror mange godkjenner avtalevilkårene uten å egentlig ha lest så nøye gjennom alt, og derfor står i fare for å gå på en smell hvis en uforventet regning dukker opp.

DYRT: Prislappen kan fort havne på flere tusen over hva som er forventet, advarer forbrukerjurist Thomas Iversen. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

– Jeg tipper det er en ganske ukjent risiko for folk, som kan komme brått på kundene. Det kan bli flere tusen kroner, og det kan bli en kjedelig tilleggsregning å få når ferien nærmer seg, sier forbrukerjuristen.

Bør være obs

Om man har bestilt en familietur til 40.000 kroner kan man dermed risikere å måtte betale opptil 3200 kroner ekstra, uten å få muligheten til å avbestille turen – men det er ikke noen øvre grense for hva prislappen kan komme på.

For selv om man står fritt til å avbestille turen kostnadsfritt dersom tillegget overstiger åtte prosent av prisen, så er det ingen garanti for at ikke tillegget blir høyere.

Tillegget kan like gjerne komme på 20 eller 40 prosent, men da kan man kostnadsfritt avbestille turen.

– Da bør man være obs på at resten av reisene i markedet har vært utsatt for samme økning. Da ville jeg tatt en liten sjekk i markedet før jeg trakk meg fra reisen, råder Iversen.

Selskapene må gi beskjed senest 20 dager før avreise for å lovlig kunne øke prisen.

Forbrukerjuristen legger til at det ikke finnes tilsvarende regler for rutefly, og at det kun er pakkereiser som er omfattet av reglene.

– Unntaket er dersom det innføres nye avgifter, noe enkelte selskaper har vilkårsfestet at kan føre til økte priser på allerede bestilte billetter. Da flyseteavgiften kom i 2016, valgte Norwegian å etterfakturere passasjerene, men SAS lot være, sier Iversen.

Har du opplevd å få en uventet regning etter å ha betalt for en pakkereise? Da vil vi høre fra deg. Send en e-post til journalisten: frida.hessen@tv2.no.

– Sjelden

Blant pakkereiseaktørene som har forbeholdet i sine vilkår er selskapet Tui. Kommunikasjonssjef Nora Aspengren tror heller ikke så mange er klar over at utgiften kan komme.

– Det står så klart i reisevilkårene, men mange leser nok ikke alltid gjennom. Det kan godt hende at folk ikke er klar over det, sier hun.

Aspengren tror samtidig mange vet at drivstoffprisene har økt mye, og at de derfor har forståelse for at kostnaden øker også for pakkereiseaktørene.

IKEK VANLIG: Det er sjelden reiseaktørene sender ut et ekstra krav, ifølge kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun kan imidlertid berolige Tui-kunder som allerede har bestilt tur med selskapet.

– Det er ikke vanlig at det skjer. Sånn det er nå kommer vi ikke til å sende noen regning til de som allerede har bestilt tur, sier Aspengren.

– Men det er klart at et økt kostnadsbilde vil påvirke prisene fremover. Akkurat hvor mye og hvordan er det ikke et enkelt svar på, men de som har bestilt en tur kan være helt trygge på at de ikke får en ny regning fra oss.

Øker på sikt

Også kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera, sier Apollos reisende kan ta det med ro.

– De økte drivstoffprisene har ingen direkte påvirkning på våre reiser i sommer, da vi inngikk majoriteten av avtalene og forhandlet frem priser allerede i fjor, sier Rivera.

Hun påpeker at en ettersendt regning ikke har skjedd på hennes sju år i selskapet, og understreker dermed at det er svært uvanlig at det skjer.

FORHANDLET I FJOR: Apollos reisende behøver ikke bekymre seg for en ettersendt regning, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera. Foto: Johnny Syversen / Apollo

– På sikt er det jo derimot klart at drivstoffpriser også vil påvirke oss og våre reiser. Det tror jeg også folk flest er bevisste på, da man generelt opplever prisøkninger på det meste, sier kommunikasjonssjefen.

Rivera sier en eventuell prisøkning kan være vanskelig å forutse, men at det er naturlig å anta at en økning vil skje i takt med økte priser ellers.

– Men uventet etter bestilt reise vil det altså ikke bli, sier hun.

– Relativt sjelden

Bransjedirektør for reiseliv i Virke, Audun Pettersen, bekrefter at det er nokså uvanlig at en reisearrangør må ettersende krav om betaling for ekstra utgifter.

Han understreker imidlertid at arrangørene har full rett til å faktisk kreve mer.

– Det er relativt sjelden at denne adgangen benyttes, men lovgiver har her tatt høyde for at prisendringene på drivstoff, endringer i skatter og avgifter og svingninger i valutakurser er forhold som kan gi arrangøren mulighet til å justere prisen på en pakkereise, sier Pettersen.

FULL RETT: Arrangørene har loven på sin side, men det er imidlertid sjelden de benytter hjemmelen, ifølge bransjedirektør for reiseliv i Virke, Audun Pettersen. Foto: Virke

Han sier at det til nå, så vidt de vet, ikke tyder på at krigen i Ukraina vil påvirke allerede inngåtte pakkereiseavtaler.

– Kundene trenger ikke å bekymre seg for det, men det er klart at den store usikkerheten i verden og prisøkningene som har sammenheng med det også påvirker reiselivsnæringen. Samtidig er reiselysten stor etter to år med pandemi, så det er mye som peker i riktig retning også, sier direktøren.