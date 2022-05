Nok en nordisk Paradise-skandale: Dømt til 2,5 år i fengsel etter voldtekt

I Danmark har det vært et mediesirkus under rettssaken til «Paradise Hotel»-vinner Teitur Skoubo. Onsdag ble han dømt for å ha slått og voldtatt en kvinne i leiligheten hennes i Odense 28. november 2021.

Danske BT skriver at han ble dømt til to år og seks måneder i fengsel, og at han ble varetektsfengslet umiddelbart. Han må også betale saksomkostningene og en erstatning til kvinnen han er dømt for å ha voldtatt.

Skoubo har selv benektet både voldtekt og at han skal ha slått den nå 25 år gamle kvinnen flere ganger i ansiktet. En enstemmig jury trodde ikke på hans forklaring.

Skoubo har gjennom sin forsvarer sagt at han vil anke dommen.

Fellende bevis

Skoubo har vært et kjent navn i Danmark siden han vant Paradise Hotel i 2019. Etter det har han vært med på flere andre reality-konsepter, som Ex on the Beach.

Et bevis aktor la vekt på var den rettsmedisinske forklaringen om skadene kvinnen hadde i ansikt, hender og knær etter episoden stemte overens med det hun selv hadde forklart, ifølge BT.

Kvinnen forklarte at Teitur Skoubo hadde slått henne i hodet med hånden.

Skandaler i alle skandinaviske land

I august 2021 ble det klart at svenske Paradise Hotel skulle avlyse en ny sesong etter overgrepsanklager. Det var deltakerne Anne Dahlberg (24) og Jennifer Paatere (23) som skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av Toby Johnson (21) under innspillingen på luksushotellet i Mexico.

I Norge har Paradise Hotel alltid vært omtalt som et skandaleprogram, og sist i rekken var skandalen om fjorårets vinner Markus Grønberg. Det ble kjent at han var under etterforskning for voldtekt da han vant konkurransen. Han ble dømt for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig, men har anket dommen.

Både den svenske og danske versjonen av Paradise Hotel har gjort grep etter skandalene de siste årene, for å gjøre programmet mindre sex-fokusert.