Dette passtrikset kunne reddet ferien for mange: – Ikke lenger mulig

Den kanskje eneste mulige kortsiktige løsningen på den kinkige pass-situasjonen forsvant for over 20 år siden.

Passkrisen i Norge er nå så prekær at flertallet på Stortinget tirsdag gikk sammen om å kreve at regjeringen må innføre strakstiltak for å håndtere den.

Bakgrunnen for kravet er at det nå er uvanlig lang ventetid på time for å fornye passet, samt levering av passet i etterkant. Dette skyldes både etterslep på passtimer etter pandemien, og råvaremangel som gjør at det ikke kan produseres pass i den hastigheten som kreves for å møte etterspørselen.

Situasjonen er nå så ille at Politidirektoratet så seg nødt til å advare nordmenn mot å bestille utenlandsferie hvis de ikke har gyldig pass.

I tillegg gjør Politidirektoratet det vanskeligere å få nødpass gjennom en ny forskrift. Blant annet vil det ikke lenger gis ut nødpass til reisende som har glemt passet hjemme.

Selv familier og reiseklare nordmenn som trodde de var ute i god tid da de bestilte passtime tidligere i år, er ikke sikret passet i hende før sommerferien.

Mange som ikke var tidlig ute, og som nå innser at håpet om utenlandsferie svinner hen, gjør nå sitt for å finne andre løsninger.

Gammel løsning kunne vært redningen

Tidligere fantes det en løsning som kunne ha reddet ferien for mange slik situasjonen er i dag. Da var det nemlig mulig å forlenge passet med noen måneder, dersom passet ennå ikke hadde gått ut.

Den muligheten finnes ikke lenger.

– Nei, det er ikke mulig. Siden man erstattet de håndskrevne passene med maskinlesbare pass i 1999 og med elektronisk maskinlesbare pass i 2005, har det ikke vært mulig å forlenge passene. Det ble riktignok gjort i helt spesielle tilfeller med den første generasjonen maskinlesbare pass, men i svært lite omfang, sier Tore Rossland i Politidirektoratet til TV 2.

– Hvorfor er det ikke lenger mulig?

– Gyldighetstiden er et viktig kontrollelement og det er viktig at opplysningen er etterrettelig og kan kontrolleres. I henhold til internasjonale standarder er et utløpt pass i praksis ugyldig og kan ikke lenger benyttes til grensepassering.

Det er ifølge Politidirektoratet opp til politikerne om dette skal endres på.

– Det er et politisk og diplomatisk anliggende, og en endring i praksis må besluttes av politikerne. En endring vil medføre en betydelig innsats bilateralt, og informasjon om endringen må spres til offisielle og private tjenestetilbydere i de landene som vi ønsker at endringene skal godtas i.

På spørsmål om det er forsøkt å gjøre dette mulig med tanke på passkrisen vi står i, sier Rossland at det er til vurdering.

– Problemstillingen diskuteres fortløpende sammen med andre eventuelle tiltak.

Han henviser videre til denne nettsiden på spørsmål om hva som er Politidirektoratets beste råd til de som ikke har pass, men som gjerne skulle hatt det før sommerferien.

STRAMMER INN: Politidirektoratet jobber med en forskrift som skal gjøre det vanskeligere å få nødpass. Foto: Terje Bendiksby

240 kroner ekstra kan gi et lite håp

Alt håp er imidlertid ikke ute, ifølge reiselivsjournalist Odd Roar Lange. Man kan nemlig søke om å få passet levert i ekspressfart om ferien står på hell.

– Jeg ville prøvd å finne en ledig time på en eller annen politistasjon og tatt med meg 240 kroner ekstra. Samtidig som du bestiller nytt pass kan du da betale for å få passet levert på noen få dager, sier Lange i et intervju med God Morgen Norge.

Ifølge Lange prioriteres ekspressbestillingen hos det franskeide selskapet Thales, som produserer pass og nasjonale ID-kort for Norge, samt en rekke andre land.

Selve passet og ID-kortet kommer fra utlandet, men innføringen av personlige data i ID-dokumentet skjer – for nordmenns vedkommende – i Norge. Og du kan ifølge Lange komme deg raskere fremover i produksjonskøen mot å betale et ekstra ekspressgebyr. Inkludert i prisen er også ekspresslevering av passet eller ID-kortet.

Du kan ikke endre til ekspressbestilling dersom bestilling av pass allerede er gjennomført, skriver Lange på sin nettside, som inneholder flere tips til hvordan man kan skaffe seg pass til tross for lang ventetid.

– Ved bestilling av ekspresslevering må du være forberedt på å vise billettene for en allerede bestilt utenlandsreise, da kan passet komme på noen få dager, sier Lange.

Han understreker at tjenesten er ment for spesielle situasjoner hvor pass haster skikkelig.

– Denne tjenesten er ment for dem som trenger pass kjapt. Det er ikke bestikkelser eller tiltenkt folk flest, men når problemet først har oppstått kan det være mulig å benytte seg av denne tjenesten.

Vurderer ulike løsninger

På spørsmål fra TV 2 om det ikke finnes andre måter å løse passkrisen på i blant annet Schengen, for eksempel ved å la folk identifisere seg med bankkort eller elektronisk identifisering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) at dette er noe som er oppe til vurdering.

– Dette er en type løsning som er noe av det vi vurderer. Men jeg ønsker å komme tilbake til hvilke muligheter som eventuelt finnes, for det er et krevende arbeid.

Mehl understreker at det korte tidsrommet før nordmenn skal på sommerferie, gjør det hele ekstra vanskelig.

– Det er vanskelig å finne gode og effektive tiltak som kan settes inn på kort tid. Så jeg ønsker å være helt ærlig på at dette er en alvorlig situasjon.

Mehl er også klar på at Norge nå må lære av denne situasjonen, med tanke på å sørge for beredskap på dette området. Hun viser til at Norge før dette ikke hadde noe beredskapslager med for eksempel komponenter til passene.

– Det å kunne legitimere seg er en grunnleggende rettighet og det er viktig for folk å ha bevegelsesfrihet og kunne dokumentere hvem man er. Så det er noe vi også må se på fremover. Men nå må vi løse de akutte utfordringene.

Fredag bekreftet hun overfor TV 2 at regjeringen jobber med å ta i bruk utradisjonelle metoder som kan løse passkrisen.

VURDERER LØSNINGER: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Beklager ulempen

Thales selv, selskapet som produserer passene til Norge og flere titalls andre land, varslet allerede i slutten av mars om at de opplevde problemer med redusert produksjonskapasitet på både norske pass og ID-kort.

Bakgrunnen for dette var både økt feilrate ved produksjonen, samt råvaremangel.

Problemene med passproduksjonen har vedvart, og selskapet sier til TV 2 at de jobber sammen med norsk politi for å løse dette på best mulig måte.

– Thales beklager den midlertidige ulempen norske borgere møter, og er fortsatt fullt mobilisert sammen med sin kunde – politiet – for å definere og gjennomføre en tilpasset avbøtende plan. Vi jobber tett med våre kunder og leverandører for å optimalisere rettidige leveranser.

Også norske nødpass leveres av denne produsenten, slik at produksjonsproblemene også gjelder denne typen pass.