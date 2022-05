Etter to måneder i Liverpool ringte Klopp sjefen og ga klar beskjed

Se Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid direkte på TV 2 og TV 2 Play lørdag fra kl. 19.00

Ikke mange managere har en spillestil så tett assosiert med eget navn som Jürgen Klopp. Hans velkjente kontringsfotball inspirerte Mainz, Dortmund og Liverpool til stor suksess.

I dette intervjuet deler den tyske treneren detaljene i fotballfilosofien sin, forklarer hvordan han jobber med støtteapparatet på en daglig basis og snakker om sesongen så langt med Liverpool.

Det var under en treningsleir i Tenerife for noen år siden at Jürgen Klopp og støtteapparatet hans oppdaget noe spennende. Ved siden av tennisbanene på hotellet deres kom de over to lukkede baner, der det ble spilt en sport de ikke visste hva var. De lærte at det het «padel», og var en kombinasjon av tennis og squash, der glassvegger holder ballen i spill. Det utløste nysgjerrigheten deres.

– Vi visste ikke noe om det, men vi begynte å utforske det der og da. Vi måtte google reglene, men siden det har vi vært avhengige, erindrer Klopp.

Spesielt Klopp og hans assistent Pepijn Lijnders likte det fra første stund. Da de returnerte til Liverpool, bygde klubben en egen padelbane på Melwood. Da de flyttet til det nye treningsanlegget i Kirby i Nord-Liverpool, fikk de to nye baner.

Fra venstre til høyre: Jürgen Klopp med assistentene Peter Krawietz, Pepijn Lijnders og John Achterberg. Bildet ble tatti januar i år. Foto: Peter Byrne

For Klopp og Lijnders er det den perfekte måten å koble av mellom treningsøkter, uten å tenke på noe som helst. Det skjer imidlertid ofte at de faktisk finner en løsning på et fotballdilemma mens de hviler mellom kampene sine. Men når de er på padelbanen er de påskrudd med én gang.

– Det er en tøff kamp. Pep er litt bedre, men jeg kan vinne mot ham. Og vi kan ikke glemme at han er 15 år yngre, haha.

Ringte sjefen med klar beskjed

Klopp forteller historien i en av de mange rommene på det splitter nye AXA-treningsanlegget. Den tyske treneren er i et godt humør, midt i det travle kampprogrammet til laget hans. I ny og ne fyller den smittsomme latteren hans rommet, når han forteller en anekdote fra karrieren sin, eller når han vil understreke noe. Han er veldig lidenskapelig når han snakker om støtteapparatet sitt og hvor nært de jobber på en daglig basis.

De mange padelkampene mellom Klopp og Lijnders har styrket båndet mellom dem. Forholdet deres var faktisk bra helt fra Klopp kom til Merseyside høsten 2015. På den tiden ba klubben ham om å beholde to assistenter i sitt nye team.

– Jeg snakket med Mike Gordon (president i Fenway Sports Group, som eier Liverpool) og han fortalte meg at de ville beholde keepertreneren, John Achterberg. Jeg hadde ingen keepertrener med meg, så det ga absolutt mening. Og det var en annen assistent de ville at jeg skulle beholde, Pepijn Lijnders. Jeg spurte Mike hvem han var. «Han er koblingen mellom ungdomsakademiet og A-laget», ble jeg fortalt. Det gikk helt fint for meg.

Klopp forklarer hvordan det «klikket» umiddelbart med den nederlandske duoen, som hjalp ham fra hans første dag, og som imponerte ham med sitt engasjement.

– Johnny er som en keeperbok, sier Klopp om Achterberg.

– Han sitter alltid på personalrommet og forbereder ting. Han er sikkert på kontoret nå, og forbereder treningsøkter til sesongoppkjøringen i 2025/2026, haha.

EN KEEPERBOK: Jürgen Klopp har latt seg imponere av keepertrener John Achterberg. Foto: Nick Potts

Lijnders kapret Klopps oppmerksomhet med sin tilnærming.

– Jeg hadde undersøkt bakgrunnen hans litt, og snakket med ham om det veldig angrepsrettede systemet han hadde brukt med Liverpool U-16. Gjennom måten han snakket om fotball på, skjønte jeg fort at han er en veldig spesiell fotballperson. Gordon anbefalte meg å beholde Lijnders i støtteapparatet mitt, og sa at jeg kom til å like ham. Etter to måneder ringte jeg Gordon og spøkte med at han tok helt feil. «Du sa jeg kom til å like Pep. Det gjør jeg ikke … jeg elsker ham!» Det jeg liker med ham er hans veldig positive personlighet. Han minner meg mye om meg selv når jeg var yngre. Entusiasmen, galskapen … hver økt han leder er så kraftfull.

NEDERLANDSK DUO: Pepijn Lijnders og Virgil van Dijk feirer Liverpools triumf i FA-cup-semifinalen i april. Foto: Adam Davy

Lijnders er et fint tilskudd til Klopps mangeårige assistent, Peter Krawietz, som er ansvarlig for videoanalysene som tilføyer kritiske innsikter. Den tyske treneren har vært en essensiell hjørnestein i Klopps trenerkarriere så langt.

– Jeg har jobbet med Pete i mange år nå, helt tilbake til tiden i Mainz og Dortmund, sier Klopp, som møtte Krawietz når han fortsatt var en fotballspiller på 1990-tallet.

– Til og med nå er jeg forbauset over tingene han legger merke til under en kamp. Han har et utrolig talent, og et som er uvurderlig for oss. Det har vært en av de beste profesjonelle erfaringene mine å se ham vokse og bli til treneren han er nå. Han har alltid vært essensiell for meg, men hans egne personlige utvikling siden han kom til Liverpool har vært enestående.

BAMSEKLEM: Jürgen Klopp har jobbet tett med Peter Krawietz gjennom trenerkarrieren Foto: Mike Egerton

Den perfekte fotballkultur-miksen

Klopp, Krawietz, Lijnders og Achterberg oppgjør en vellykket tysk-nederlandsk kombinasjon i Liverpools treningsteam.

– Jeg vet ikke om mange fellesforetak mellom Nederland og Tyskland som jobber bedre enn vårt. Jeg er ganske sikker på at vårt er det beste, haha.

På toppen av det, sier Klopp at en blanding av fotballkulturene fra begge land skaper en ideell mix.

– Det passer veldig bra fordi om du tenker på det, så har Tyskland vunnet mange trofeer, men Nederland har spilt den finere fotballen. Av og til spøker vi om det, som at jeg er «sikkerhetsprofessoren», der det handler om beskyttelse og forsvar, mens den andre handler om flyvende fotball med den nederlandske filosofien. Det er en spøk, men samtidig er det ikke altfor langt fra sannheten.

Klopp forklarer at han alltid har vært imponert over Nederlands klassiske spillestil.

– Jeg er en stor beundrer av nederlandsk fotball. Akkurat som filosofien i Ajax, som alle beundret før, det var som det tidlige Barca. Sønnen min elsket det også. Om du spør ham hvilket lag han heiet på da han var ung, hadde han ikke nevnt Mainz eller Dortmund, men Ajax. Det var et «must watch». Om du ser på størrelsen til Nederland og mengden verdensklassespillere og trenere de produserer, har jeg alltid likt det.

Klopps første introduksjon til både tysk og nederlandsk fotball kom under VM i 1974, men det taktiske aspektet gikk ikke opp for ham før senere.

– Den turneringen er mitt første fotballminne. Jeg var syv år gammel, så da ser du ikke på hva de andre lagene gjør, du heier bare på landet ditt. Minnet jeg har om finalen er da Gerd Müller falt til knærne sine etter kampen, rundt cornerflagget på høyresiden av banen.

KLOPPS FØRSTE FOTBALLMINNE: Gerd Müller løfter VM-trofeet etter seieren mot Nederland i 1974. Foto: AFP

Flere år senere innså Klopp hvilken type fotball som ble spilt, når han så gjennom klippene fra turneringen i 1974. Han ble kjent med ulike lag og fotballstiler.

– Det var et ordentlig bra VM med flere enestående spillere. Brasil, kanskje det ikke var deres år, men de var enestående. Sverige var sterke og Øst-Tyskland var også virkelig gode.

Med å se på fortiden, får man en anelse om nåtiden også, forklarer han.

– Du må bare prøve å forstå hvordan fotball utviklet seg uten at du var involvert. Man må se på hvordan det så ut da, og hvordan det ser ut nå.

Da han så tilbake på finalen, innså han hvor stor påvirkning begge lagene har hatt siden.

– Jeg har sett den fem, seks ganger siden da. Det tyske laget var virkelig sterke, vi hadde verdensklassespillere. Men nederlenderne var utrolige også, bare vanvittig gode. Vi kunne lett ha tapt den finalen, haha. Men av en eller annen grunn vant vi, sannsynligvis på grunn av atmosfæren på stadion og ting som det. Og sikkert på grunn av Gerd Müller. Den nederlandske stilen var veldig iøynefallende for mange folk, men de vant ikke.

Det nederlandske laget fra 1970-tallet inspirerte mange generasjoner. Spillerne fra den tiden blir sett på som pionerer, med Johan Cruyff som ikonet.

– Jeg hadde elsket å få muligheten til å møte Johan Cruyff en gang Han var veldig innflytelsesrik på den tiden, med totalfotball og ting som dette. Det er en stor del av fotballhistorien, om du ser på hvor innflytelsesrik den stilen ble.

IKON: Johan Cruyff endret fotballverden både som spiller og trener. Foto: STF

Tyskeren er fortsatt realistisk når det kommer til å spille den type fotball.

– Jobben til en trener handler ikke om å drømme; jobben handler om å bruke det du har og gjøre det beste ut av det. Barcelona, for eksempel, hadde spillerne til å utføre det. Om jeg nå vil begynne å spille som dem, gir ikke det mye mening.

– Du ser ikke mange lag spille på den måten, fordi det er så vanskelig. Det er ikke fordi du ikke kan trene det, men fordi du trenger de rette spillerne for det. Du må finne en måte å vinne en fotballkamp på, og det kan ikke være slik at stil betyr mer enn resultatet. Det er fortsatt en resultatorientert sport.

Gegenpress

Uansett inneholder Liverpools stil flere elementer fra den nederlandske tankegangen, ikke minst når det kommer til høytpressende fotball.

– Om du ikke liker å forsvare for mye, er gegenpress en kjapp måte å få ballen tilbake på, forklarer Klopp.

«Gegenpress» er en av hovedtrekkene i Jürgen Klopps stil. Gjennom årene har lagene hans mestret pressestilen så godt at den har blitt opphøyd til kunststatus. Tyskeren selv ble inspirert av Wolfgang Frank og Arrigo Sacchi.

Fakta: Gegenpress Gegenpressing er en taktikk i fotball som går ut på å vinne tilbake ballen så fort som mulig etter et balltap. Ordet gegen er tysk, og betyr «mot». På norsk kan gegenpressing kalles «motpress» eller «kontringspress» Kilde: snl.no

Ble trener ved en tilfeldighet

Selv om Klopp alltid har vært interessert i den taktiske delen av sporten, var inngangen til trenerkarrieren litt tilfeldig. Tidlig i 2001 ble han oppringt av Christian Heidel, daværende sportssjef i Mainz, der Klopp spilte i 2. Bundesliga. I personlige samtaler imponerte Klopp Heidel, som tenkte på forsvareren da managerposisjonen ble åpen halvveis inn i sesongen. Han ringte Klopp for å tilby ham jobben. Etter en kort tenkepause sa Klopp, da 33 år gammel, at han ville akseptere tilbudet.

Slik ble managerkarrieren til Jürgen Klopp født. Det året reddet han klubben fra nedrykk, og de neste to sesongene kom de svært nær opprykk til Bundesliga. Begge årene glapp plassen på siste dagen av sesongen. På det tredje forsøket skulle det skje, og de rykket opp sesongen etter.

OPPRYKK: Jürgen Klopp jubler etter å ha sikret opprykk med Mainz i 2004. Foto: MICHAEL PROBST/AP Photo

På det høyeste nivået fikk Mainz mye ros for kontringsfotballen, og fikk til og med plass i UEFA-cupen. Klopps offentlige image ble også forsterket med TV-opptredener i Confederations Cup i 2005 og VM ett år senere. Hans smarte analyser, kombinert med hans positive lynne og humoristiske natur, ga ham popularitet på tvers av landet.

Noen år senere tenkte Dortmund at han ville være den ideelle mannen til å få klubben deres tilbake i vinnersporet, etter en del vanskelige år på og utenfor banen. De fikk sin mann, og Klopp ble en kjempesuksess på Westfalenstadion. I 2011 og 2012 vant Dortmund Bundesliga, før de nådde Champions League-finalen et år senere. Trenden oppover kunne imidlertid ikke holde frem, og to år senere forlot Klopp klubben, med formål om å ta ett års pause.

TITTELJUBEL: Lukasz Piszczek dynker Jürgen Klopp med øl etter å ha vunnet Bundesliga i 2012. Foto: PATRIK STOLLARZ/AFP Photo

Det planlagte avbrekket varte imidlertid kun i noen måneder. I starten av 2015/2016-sesongen henvendte Liverpool seg til ham for å se om han ville ha vært interessert i lederstolen på Anfield. Det viste seg å være for fristende til å avslå. Akkurat som Dortmund, hadde Liverpool et håp om at han kunne lede dem tilbake til toppen.

Det tok ikke lang tid før han ga «The Reds» en wow-faktor, selv om det ikke ble sølvtøy med det første. Klopp forklarer at han ikke kunne gjennomføre alle sine ideer med én gang.

– Hvor starter du i begynnelsen? Du har et nytt lag, alle vil at du skal gjøre endringer i laget etter sesongen, som å hente inn nye spillere. Samtidig må du skape en spillestil, en filosofi.

TIL MERSEYSIDE: Jürgen Klopp skulle ta seg et friår, men Liverpool-tilbudet ble for fristende. Foto: Peter Byrne

Klopp merket fremdeles fremgangen i laget fort.

– Plutselig innser du at du nærmer deg, og vi hadde noen fantastiske kamper. Det var en bortekamp mot City (1-4), wow, for en kamp … Det var en annen bortekamp mot Chelsea (1-3). Så vi hadde slike kamper. Plutselig fikk vi respekt igjen. Men respekt i fotball betyr at andre lag legger seg dypt mot dere. Nå sa alle, «når Liverpool har ballen, legg dere dypt.» Og det er ikke så bra, haha.

Dermed måtte Liverpool revurdere og finjustere kampplanen.

– Det var det vi gjorde, år etter år. Og vi blir fortsatt bedre, uten å miste lysten og lidenskapen til å være en defensiv enhet. Vi er veldig solide på disse områdene, mens vi også vil spille god fotball. Noen vil si at vi vant mye, mens andre vil si at vi ikke vant nok. Men det er ikke viktig. Det vi egentlig er interessert i er fotballen vi spiller. Fordi det er den eneste grunnen jeg forstår for å være vellykket. Det er det vi jobber med.

«Verdensrekord» i finaletap

Fotballvisjonen var viktig da Klopp begynte i Liverpool, og det betalte seg. Etter å ha nådd Europa League-finalen året han ankom, kvalifiserte Liverpool seg til Champions League i hans første hele sesong. Året etter det nådde de til og med helt til finalen, der de ble beseiret av Real Madrid. På den tiden ga det Klopp et image som en trener som nådde mange finaler, men som tapte dem.

– Jeg holder verdensrekorden på å tape finaler på rad, haha. Jeg kan ikke huske det nøyaktige tallet, men jeg tror det er seks. Hele verden er kun interessert i den som vinner tittelen, og det forstår jeg. Men for meg var det aldri slik. Hvis jeg ser en finale, tenker jeg ikke at vinneren gjorde alt rett og det tapende laget gjorde ingenting. Jeg kunne aldri ha sett det på den måten. For meg, uansett hvor skuffet jeg var i disse øyeblikkene, handlet alt om: Hva så jeg egentlig, når du tar målene ut? Kan jeg leve med det? Er jeg fornøyd med det? Hvis ja, tar vi det derifra. Det er det det handler om. Fordi det andre er et engangstilfelle, en «one-hit wonder». Du vinner, og ingen vet hvorfor. Men vi visste «hvorfor» vi vant. Vi visste også «hvorfor» vi tapte den. Vi modnet.

«TIDEN SOM FINALETAPER»: Jürgen Klopp går forbi Champions League-trofeet etter å ha tapt finalen mot Real Madrid i 2018. Foto: Nick Potts

Etter tapet mot Real Madrid i 2018, kom en viktig endring i Klopps mannskap. Hans mangeårige assistent Zejlko Buvac forlot plutselig klubben, og Klopp måtte se etter en erstatning. Han visste umiddelbart hvem det måtte være: Pepijn Lijnders. Nederlenderen forlot klubben tidligere det året, da han fikk muligheten til å bli NECs hovedtrener i Nederland. Men det viste seg at han var åpen for en retur til Anfield, der Klopp kunne tilby ham en viktigere rolle i støtteapparatet sitt.

– Pep var mitt første-, andre-, og tredjevalg, sier Klopp.

– Det var helt klart, fordi jeg kjente ham. Vi hadde jobbet sammen tidligere, og det var det perfekte grunnlaget. Jeg ringte ham og sa at jeg ville ha ham tilbake, og spurte om han var interessert. Han sa, «yeeesss. Definitivt.»

Klopp var rimelig fornøyd. Gjennom årene har Lijnders vist alle i klubben hva han er i stand til.

– Jeg mener virkelig at han er en fremragende trener, og han kommer til å bli en fremragende manager. Men for øyeblikket er jeg utrolig glad for at han er her.

Klopp forklarer hvordan nederlenderen ofte kommer med geniale taktiske ideer. En av dem var å organisere en hemmelig kamp mot reservelaget til Benfica, én uke før Champions League-finalen i 2019. Portugiserne ble bedt om å spille akkurat som Tottenham Hotspur, for å gi Liverpool en idé av hva de kunne forvente av deres finalemotstander. Det funket meget bra, og Liverpool tok en tidlig ledelse ved å vinne ballen på midtbanen og spille den langt til Sadio Mané.

TITTELGROSSISTER: Tiden som finaletaper er for lengst forbi. Her feirer keepertrenerne Jack Robinson og John Achterberg denne sesongens FA-cuptriumf med Jürgen Klopp og Pepijn Lijnders. Foto: Nick Potts

Siden den finalen, som de vant 2-0 mot Spurs, la Klopp til utviklingstrener Vitor Matos til støtteapparatet sitt, som kom fra Porto, akkurat som Lijnders. Begge to har en haug med øvelser i repertoaret deres, forklarer Klopp.

– Pep og Vitor trente Porto-akademiet, der de noen ganger hadde seks til syv økter om dagen. Ulike grupper, ulike lag … på nytt og på nytt. Det var som om de hadde deres egne treningsmaskiner, der de kunne ha alle mulige ulike økter, haha.

Blant dem er Krawietz, som er sementen mellom stenene. Hans videoanalyser gir grunnlaget og bakgrunnsinformasjonen de andre bruker for å finpusse øktene sine. Klopp setter veldig stor pris på ham.

– Han er så smart, så innsiktsfull og så viktig for oss.

Klopps team kan bli sett på som et fargerikt puslespill, der hvert individ tilbyr noe unikt. De siste årene har to ekstra keepertrenere blitt lagt til i trenerlaget: Jack Robinson og Cláudio Taffarel. Klopp forklarer:

– Tafa vant VM i 1994, han har mange opptredener for Brasil, og har med seg en fantastisk ånd. Alle inspirerer alle. Jeg elsker det så mye.

VM-VINNER: Taffarel trøster Italias Roberto Baggio etter å ha vunnet VM-finalen etter straffekonk. Foto: Luca Bruno/AP Photo

Ingen assistenter, bare partnere

Klopp legger frem et miljø der inspirasjon kommer fra innsiden.

– Vi løfter hverandre opp. Vi går for det ene og vi går for det andre; vi vil «pushe» vår måte å spille på. Vi har fullstendig det samme synet på ting.

Kanskje ligger grunnlaget i en dypere, felles forståelse.

– Det vi virkelig deler er lidenskapen for hele opplegget, forklarer Klopp.

– Det er derfor jeg ikke har «assistenter», men «partnere». Det er en stor forskjell. Jeg tar avgjørelsene, det er klart, så jeg tar også 100% av ansvaret. Men jeg vet at jeg ikke er et geni. Jeg kjenner meg selv bedre enn noen annen person i verden. Jeg er god på mye, og ikke så god på andre ting. Men jeg vil være den beste for spillerne og det er mulig med de rette partnerne. Da er det absolutt mulig. Jeg vil ikke at det skal være slik at, «Klopp er veldig god på det, kanskje god på det». Det er ikke godt nok for laget. Når jeg leder et lag, er det en sjanse for meg å samle sammen folkene som er perfekt for laget. Og det er akkurat det vi gjør.

– Min største styrke er å hente inn de rette folkene, gi dem ansvar og la dem blomstre og vokse.

Klopp understreker at de han jobber med er like viktig som ham.

– Jeg elsker jobben så mye fordi jeg kan dele alt med mange folk. Det høres kanskje teit ut, men jeg er ikke interessert i tingene jeg vet. Fordi jeg vet dem allerede. Jeg trenger inspirasjon, og jeg vil være en inspirasjon for andre. Det er sånn du utvikler deg selv.

– Bjørndalen er på bucket-listen min

Har overlatt treningsøktene til Lijnders

Klopp forklarer hvordan de lager økter som er skreddersydd for å inspirere spillerne foran kommende kamper, samtidig som de også inneholder underholdende deler.

– På kontoret indikerer jeg hva vi trenger for hver uke, og hva vi må snakke om. Det er slik: «Hva vil vi gjøre i helgen?» Og dermed må du gjøre det fornøyelig for spillerne også. Legg inn det nødvendige og noe de kan glede seg over: Det er den beste læringskurven som finnes.

Lijnders planlegger og utfører treningsøktene. Det er sånn Klopp så det for seg da han spurte nederlenderen om å komme tilbake til Liverpool for fire år siden.

– Jeg visste at jeg ville ha det slik. Jeg er ikke for gammel til å endre meg. Hele dagen snakker jeg om andre ting og andre situasjoner. For mange ting går gjennom hodet mitt. Og så skal jeg være denne 100% entusiastiske fyren på treningsfeltet, det er ikke meg lenger. Det er det som skjer når du blir gammel, haha. Men jeg må ikke være den fyren, fordi Pep er der.

Han er glad for at han kan delegere oppgaver, spesielt på grunn av Liverpools krevende program.

– Jeg vil ikke ha det kun på mine skuldre når vi spiller hver tredje dag.

DELEGER: Jürgen Klopp overlater mye av jobben på feltet til sine kollegaer. Her er han sammen med Conall Murtagh som er fysisk trener. Foto: Peter Byrne/PA Wire

Glemmer hvor han er

Det er faktisk så mange kamper og reiser at av og til glemmer han hvor han faktisk er når han våkner opp en plass langt hjemmefra.

– Du våkner opp på hoteller og vet ikke hvor du er de første sekundene, haha. Det er sånn det er.

En ting der det ikke er noe som helst form for tvil, er fotballstilen han er en forkjemper for. Klopp forklarer at Liverpools fotball er tidløs og uavhengig av resultater. Å holde fast på visjonen deres gir stabilitet.

– Det er så klart for meg at vi holder fast på det. Jeg står for en spesifikk type fotball, og det kommer aldri til å endre seg. Resultatene er avhengige av spillerne vi har, men fotballen avhenger ikke av det. Du kan spille den med hvem som helst. Det er det den er for, og det er veldig kult. Samtidig er det mye rom for forbedring på dette spekteret. Men vi har forbedret oss de siste årene. Vi ble mye bedre med ballen i laget, for eksempel. Det er ikke det at vi ikke kunne ha gjort det tidligere, problemet er at du ikke kan begynne med alt samtidig.

Marerittsesongen

De siste årene har Liverpool blitt en veldig godt organisert og kompakt enhet, mens kontringssystemet har blitt enda mer finpusset. Det har resultert i nesten hvert eneste klubbtrofé. Men det velfungerende maskineriet feilet plutselig i fjor. Skader tvang frem en hel del posisjonsendringer som også hadde en effekt på systemet i sin helhet.

– Vi kunne ikke ha forberedt oss på situasjonen vi hadde med midtstopperne våre, det var en vits, sier Klopp, som manglet Virgil van Dijk, Joe Gomez og Joël Matip store deler av sesongen.

SUKSESSTRIO: Forrige sesong manglet Joe Gomez, Virgil van Dijk og Joël Matip store deler av sesongen, der Liverpool på mirakuløst vis klarte å sikre en Champions League-plass på tampen av sesongen. Med trioen tilbake har klubben vunnet ligacupen og FA-cupen, endt ett poeng unna Premier League-tittelen og skal lørdag spille Champions League-finale. Foto: HANNAH MCKAY

– Vi måtte bruke midtbanespillere som forsvarere. Jeg må si at jeg likte dem i mange øyeblikk, og spesielt oppbyggingen vår så veldig bra ut. Men problemet var at vi ikke kunne forsvare oss på den spesifikke måten vi er vant med, fordi forsvarslinjen ikke kunne være så høyt oppe på banen som vi ville. Spillerne måtte bedømme situasjonen selv. Plutselig hadde vi midtbanespillere på den siste linjen, og andre midtbanespillere i ankerposisjoner de ikke var vant med å spille i. Vi så på hvordan vi kunne få det til å funke, men det funket ikke. Den beste ideen ville vært å ligge dypt og kontre. Men om vi gjorde dette hadde spillerne sett på meg og sagt: «Er du gal?»

Samtidig manglet et viktig element i kontringssystemet deres, noe laget måtte omstille til.

– På den tiden innså vi at vi måtte finne en ny ryggrad, en ny struktur, og det hadde vi ikke. Sakte men sikkert ble vi vant med det, på et eller annet vis.

Den tyske treneren forklarer hvordan små detaljer ble innført.

– Det betydde å legge seg dypere, være mindre aggressiv her, eller å stenge av rommet der, slike ting.

I Europa gikk det fortsatt bra for Klopp og co.

– Vi fløy høyt i Champions League, og vant 5-0 borte mot Atalanta, et vanvittig resultat. Så vi hadde veldig gode øyeblikk, fordi vi har kvalitet. Men i situasjonene der vi ikke kom oss gjennom, og der motstanderen hadde litt for mye medgang, slet vi. Av og til hadde vi store tabber, som borte mot Leicester. Vi burde definitivt ha vunnet den kampen, men så slapp vi inn et mål etter at Ozan Kabak og Alisson kolliderte.

Tar man en nærmere titt på forrige sesong ser man kanskje paralleller til Klopps siste sesong i Dortmund (2014/2015). Det laget tapte også flere kamper etter å ha vært en av de beste i ligaen i mange år. Det gikk til og med så langt at Dortmund var på bunnen av tabellen halvveis inn i sesongen. Tyskeren forstår sammenligningen, men mener fortsatt at det er en forskjell mellom lagene.

– Om jeg er 100% ærlig var fjoråret verre, selv om jeg vet at tabellen så mye verre ut i Dortmund. Men på den tiden, etter den siste kampen før vinterpausen, husker jeg at jeg tenkte: «Det kommer til å gå bra.» Fordi vi hadde spillere på vei tilbake fra skader, som Mats Hummels, og vi hadde tre uker på å forberede oss til den andre halvdelen av sesongen. Det reddet livene våre. Om vi hadde spilt uten pause, hadde vi vært helt ferdige.

Klopp klikker med tunga.

– Fordi da hadde vi spilt seks kamper med flere spillere ute. Det hadde vært forferdelig. Men vi fikk pausen.

– Jeg husker at jeg kom hjem etter et 1-2-tap mot Werder Bremen i den siste kampen før vinterpausen, og vi var på 17. plass på tabellen. Jeg kom til huset og Ulla (Sandrock – Klopps kone) så på meg og sa: «Off …»

OFF: Heldigvis for Ulla Sandrock og Jürgen Klopp har det vært langt mellom de tunge perioden. Foto: Eddie Keogh

– Du vet hvordan det er, det er ikke gøy å være konen til en fotballmanager som taper hele tiden. Men alt hun fikk var en lykkelig mann, som gledet seg til ferien. Fordi jeg visste at vi kom til å klare oss. Ti dager senere begynte forsesongen for den siste halvdelen, og spillerne var tilbake.

Han hadde ikke den samme optimistiske følelsen med Liverpool forrige sesong, men i deres tilfelle handlet om Champions League-plassen. Klopp trodde ikke de kom til å klare det.

– På ett tidspunkt ble jeg spurt om jeg ville gjøre et intervju med Lothar Matthäus, som ble 60 år og er en skribent for Bild-Zeitung. Jeg tenkte: «Ja, selvfølgelig, det er Lothar Matthäus! Hvor møtes vi?» Det skjedde til slutt da vi møtte RB Leipzig i Budapest. Han spurte meg hva målet var for resten av sesongen. Jeg sa at det hadde vært kult om vi kunne kvalifisere oss for europeisk fotball, og han svarte: «Mener du Champions League?» Jeg sa: «Nei, kom igjen, Champions League er ikke sannsynlig lenger. Europa League er også høyt oppe.» Så det var det jeg tenkte på.

I motsetning til i Dortmund, så han ingen positive tegn.

– Til slutt var det ingen løsning lenger. Det var ingenting, det ble verre, haha! Fordi jeg hadde ingen anelse om hvilke spillere som kom tilbake, eller når. Og til slutt kom ingen tilbake.

UVENTET STOPPERDUO: Rhys Williams og Nathaniel Phillips ble plutselig duoen Jürgen Klopp måtte stole på. Foto: PHIL NOBLE/AFP

Fraværet til visse spillere betydde at andre kunne trå til og vise seg frem, som Rhys Williams og Nat Phillips gjorde på stopperplass. Klopp forklarer at de var der på akkurat rette tidspunkt, når sesongen allerede var i gang.

– De var på akkurat rette plassen til å spille. Før det, om vi hadde hentet dem inn i første delen av sesongen, hadde vi brent dem i øyeblikket når andre spillere ble skadet.

De var delvis ansvarlige for at Liverpool ikke skled enda lenger vekk. Og utenom dem, var det faktisk flere spillere som spilte nærmest alle sesongens kamper.

– Noen spillere måtte spille hele tiden. Det var galskap. Fabinho spilte et grusomt antall kamper, akkurat som vingene. Av og til tenkte jeg: «Må jeg stille med denne spilleren igjen?! Jeg kan ikke tro det.» Det var situasjonen. Men vi kom oss gjennom det.

Klopp forklarer at de kom seg tilbake i sporet ved å holde seg rolige og ved å fortsette å tro på seg selv og mønstrene de kjente så godt.

– Fordi vi endret oss ikke. Jeg endret ikke personligheten min, ikke fra innsiden eller utsiden, som å plutselig storme inn i garderoben og si: «Hvordan kan dere vise noe sånt på banen?!» Jeg skylder ikke på spillere, det gjør jeg aldri. Jeg kan være ganske klar, men det handler ikke om at jeg skal føle meg bedre, men hvis vi for eksempel trenger en oppvekker. Så vi holdt oss like, vi kom oss gjennom det med et smil, på en eller annen måte.

Magisk øyeblikk

Klopp innrømmer at det var en intens sesong, men sier at det var enklere å håndtere med trenerteamet og spillerne som har blitt veldig nære de siste årene.

– Det føltes aldri så intenst fordi vi er virkelig nære som en gruppe og innenfor trenerteamet. Vi ble veldig gode venner.

Samholdet gjorde det enklere å holde fokuset oppe.

– Det er det som er greien, ingen ble nervøse. På et tidspunkt måtte vi akseptere at vi ikke kom til å bli ligamestere, og så aksepterte vi at vi ikke kom til å spille Champions League-fotball. Men plutselig var vi i Champions League, haha!

Et svært viktig øyeblikk var bortekampen mot West Bromwich Albion, der en Alisson-heading på overtid sikret de tre poengene.

– Det var fullstendig galskap, husker Klopp.

Alisson sender Liverpool til himmels!

– Det var et viktig øyeblikk, også fordi resultatet la press på andre lag. Og dette er greien, at hvis du holder deg rolig så er disse tingene mulig. Med rolig mener jeg på en fotballmåte, ikke avslappet, ingen var avslappet, vi var alle forpliktet til å endre ting. Men disse tingene er mulig. Og så får du noe ut av en dårlig sesong. Å komme på tredjeplass til slutt var fantastisk.

Sammen med Virgil van Dijk har Alisson vært helt avgjørende for Liverpools suksess de siste årene. Klopp vet at deres bidrag har vært gigantisk.

– La meg si det slik: Om vi hadde gjort alle de samme tingene vi gjorde de siste årene, uten å signere de to gutta, hadde starten vært veldig annerledes. Ankomsten deres ga stabilitet. Fordi den ekte reisen startet etter at vi tapte Champions Leauge-finalen. Virgil var allerede her da. Men å kvalifisere til den første finalen, og så å hente inn Ali på toppen av det; det var gode øyeblikk. Uten Ali og Virgil kan jeg si at vi ikke hadde hatt så mange trofeer. Men vi trenger ikke å tenke på hva som hadde skjedd om de ikke var her, fordi de er her.

Når han blir spurt om van Dijk, sparer ikke Klopp på lovordene.

– Virgil er åpenbart Virgil. Han har en fantastisk personlighet og er en fantastisk spiller. Vi har en skikkelig god forståelse.

SAVN: Klopp innrømmer at han gjerne skulle beholdt Georginio Wijnaldum. Foto: Phil Noble

En annen nederlandsk spiller tyskeren hadde en god forståelse med var Georginio Wijnaldum, som forlot klubben for Paris Saint-Germain forrige sommer.

– Jeg savner Gini, innrømmer Klopp.

– En utrolig fin fyr og jeg elsket ham som spiller. Han var pålitelig, alltid skadefri og hvis han ikke var frisk, fikk ingen inntrykk av at han hadde smerte eller noe sånt; han kom seg gjennom alt. Han kunne spille hvor som helst på banen også, utenom på keeperplass. Jeg husker at jeg spilte ham i et tremannsforsvar mot Brighton. Etter kampen fortalte han meg: «Jeg hadde ikke peiling på hvor jeg skulle gå.» Jeg sa: «Jeg kunne se det, haha». Men så mot Barca spilte han som nummer ti. Gini var en av mine første signeringer og jeg var overlykkelig med det. Han var en briljant åtter, men han spilte som sekser også, han er bare en veldig smart fotballspiller.

Mens han snakker om van Dijk og Wijnaldum, innser Klopp igjen hvor godt han samarbeider med nederlandske folk.

– Fellesvirksomheten, samarbeidet blir større, haha. Så det er fire nederlendere jeg liker godt allerede.

Samtidig er Klopp og hans tysk-nederlandske samarbeid fullstendig tilbake i sporet med Liverpool. Tidligere denne sesongen vant de ligacupen og FA-cupen, og nå har de Champions League i sikte. De er tilbake på sitt beste og med Luis Díaz har de skaffet seg en ordentlig juvel på overgangsmarkedet.

EN JUVEL MED GULLET SITT: Luis Diaz takker Liverpool-fansen sammen med datteren. Foto: PAUL ELLIS/AFP

En god sesongoppkjøring hjalp også veldig.

– Ja, det var stort, innrømmer Klopp.

– Vi hadde i bunn og grunn hele laget samlet. I den konteksten er jeg så oppgitt over alle de internasjonale fotballforbundene som organiserer treningskamper om sommeren. Hvis noen må spille kvalifiseringskamper forstår jeg det, men andre må spille treningskamper når deres internasjonale spillere kunne fått en ordentlig pause. Det er ikke til å tro. Men denne gangen hadde vi alle en lang og lik ferie, og så hadde vi en ordentlig sesongoppkjøring.

– Oppkjøringen er utrolig viktig fra et taktisk standpunkt. Men det viktigste er at du skaper et fysisk grunnlag for hele året. Fordi om du spiller tre ganger i uken går du hele tiden fra veldig høy intensitet til ingen intensitet. For spillerne er det grunnlaget bra, men også for spillere som ikke ser så mange minutter. Fordi hvordan kan du holde deg i form om du ikke spiller ofte, og treningsøktene blir færre? Så du må skape et grunnlag.

At ting går så bra i år er også et resultat av å holde seg til prinsippene, mener Klopp, som er like sulten på suksess som alltid.

– Vi bygger fortsatt og vi jager fortsatt. Vi mener fortsatt at vi ikke er i nærheten av der vi vil være. Det er sånn det er. Klubben er i en god periode, uansett hva som skjer i år. På et tidspunkt kan vi vinne alt, men om vi taper sier alle: «Ja, pfft, hva nå?» Alt er mulig. Men det er del av prosessen. Jeg er veldig fornøyd med måten vi gjør ting på.