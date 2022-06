Fikk knapt spille, men hyller Uniteds nye sjef

Dennis Johnsen om året under Erik ten Hag, nedrykket med Venezia og den uventede landslagsbeskjeden.

Mange har forsøkt, og alle har mislyktes med å føre Manchester United tilbake til toppen av engelsk fotball siden sir Alex Ferguson ga seg i 2013.

Nestemann ut er suksesstreneren til Ajax, Erik ten Hag, som denne uka ble presentert som ny manager på Old Trafford.

En med førstehånds kjennskap til nederlenderens metoder og egenskaper er Dennis Tørseth Johnsen (24). Trønderen var allerede i Ajax da ten Hag ankom i desember 2017, og hadde på det tidspunktet kun sporadiske opptredener på førstelaget.

Slik ble det også etter trenerbyttet - men Johnsen følte seg likevel sett av ten Hag det året de tilbrakte sammen i Ajax.

– Han hadde naturligvis mest fokus på førsteelleveren og førstelaget, men han viste det på andre måter. Han er rettferdig. Jeg likte ham veldig godt, selv om jeg ikke hadde ham så lenge.

SUKSESS: Tre ligatitler, to cuptitler og en semifinale i Champions League er merittene til ten Hag i Ajax. Foto: MAURICE VAN STEEN

– Hva mener du med rettferdig?

– Han gir folk sjanser hvis de har vist seg fram på trening eller på andrelaget. Og er du i god form, så får du faktisk sjansen. Han var flink til å belønne spillere som leverte gode prestasjoner, sier Johnsen.

Kalte ten Hag streng

I et klipp på Youtube fra sommeren 2018, der et meget ungt Ajax-lag med Johnsen i startoppstillingen har tapt 0-2 i en treningskamp mot Walsall, får Johnsen spørsmål om sitt inntrykk av ten Hag.

– Han er en herlig fyr, veldig streng, men det er bare bra, svarte Johnsen den gangen.

Nå, snart fire år senere, velger Johnsen å bytte ut «streng» med «strukturert».

– Han er veldig strukturert. Jeg vil ikke si streng, men han vil ha ting på sin måte. Han har et spesiell spillestil der han alltid vil bygge opp bakfra, det er mange rotasjoner innad i laget, og veldig dynamisk i løpet av en kamp. Det er en veldig fin fotball som flyter, sier han.

Utenom treningskamper var Johnsen kun på banen én gang under ten Hag for Ajax, i tillegg til noen kamper på benken i cup og Champions League-kvalifisering.

– Er han et godt valg av Manchester United?

– Ja, hvis han får litt tid, tror Johnsen.

Turbulent avslutning

Selv har han nettopp avsluttet en tøff sesong i Serie A med Venezia, som endte med nedrykk.

DRØMMEMÅL: Dennis Johnsen skrudde vakkert inn 4-3-målet mot Bologna, som holdt liv i Venezias Serie A-håp. Foto: Paola Garbuio/

De siste ukene var også turbulente, etter at trener Paolo Zanetti ble sparket med fem serierunder igjen.

Erstatteren hans, Andrea Soncin, plasserte Johnsen på benken.

– Det har vært et par tøffe uker mentalt. Trenerskiftet var ikke optimalt for meg, men det er ikke noe å gjøre med nå. Jeg var vant med å spille så og si alt. Da vi byttet trener hadde han litt andre planer. Det var tøft for alle sammen, sier Johnsen.

Likevel markerte han seg i de siste kampene, blant annet gjennom et vakkert seiersmål på overtid som holdt liv i Serie A-håpet, da Venezia slo Bologna 4-3.

– Det var veldig artig og en god følelse. Men det har vært en tøff tid for klubben, med litt amper stemning.

– Hvordan har det vært i garderoben?

– Det er fine gutter, så vi har klart å ha det litt gøy også, men det er kjipt, sier Johnsen.

Glad for Ståle-beskjed

Derfor ble han ekstra glad over å se navnet sitt i landslagstroppen. Johnsen har én A-landskamp fra før under Ståle Solbakken, mot Montenegro i fjor høst.

– Jeg ble glad og overrasket, siden jeg ikke har spilt så mye i det siste. Jeg hadde i hvert fall ikke forventet det.

OVERRASKET: Dennis Johnsen var glad og litt overrasket over å bli tatt ut til kampene mot Serbia, Sverige og Slovenia. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Hvordan er formen?

– Jeg har gjort det bra når jeg har spilt, så formen er god. Det har vært en sesong med veldig mye nesten. En del skader har preget meg, og så har det vært en del stolpe ut der jeg har spilt bra, men ikke fått målet, oppsummerer Johnsen.

Han vet foreløpig ikke om han blir med klubben ned i Serie B.