Dette er den ekte historien bak TV-suksessen «The Staircase»

En 21 år gammel drapshistorie er på alles lepper etter at HBO i vår slapp miniserien «The Staircase» på åtte episoder.

Dramaserien er basert på en ekte historie om ekteparet Michael og Kathleen Peterson, som bodde sammen med familien sin i Durham i Nord-Carolina.

Den 9. desember 2001 døde 48 år gamle Kathleen etter å angivelig ha ramlet i trappen. Hun ble funnet blodig og forslått, og det store spørsmålet var: Sto ektemannen Michael bak?

HBO-SUKSESS: Skuespiller Colin Firth spiller rollen som Michael Peterson i HBO-serien «The Staircase». Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM / PA Photos

Ulykke eller drap?

– Min kone hadde en ulykke. Hun puster fortsatt!

Slik lyder en av de første beskjedene fra en gråtkvalt Michael til nødtelefonen klokken 02:40 på natten, ifølge The Guardian.

Da han får spørsmål om hvilken ulykke hun har vært utsatt for, svarer han at hun har falt ned trappen, men at hun fortsatt puster.

Da nødetatene ankom det store huset deres i Durham, var Kathleen allerede død. Veggene og trappen var dekket av blod som hadde sprutet, og etterforskerne mente at flere av skadene på Kathleen var vanskelig å forene med et fall.

Bare noen dager senere ble Michael siktet for overlagt drap på sin kone.

Fant kona i en blodpøl

Da rettssaken startet, fikk den stor oppmerksomhet ettersom Michael var godt kjent i byen. Han var både forfatter, tidligere kaptein i den amerikanske marinen og engasjerte seg i lokalpolitikken.

Michael har to sønner, Todd og Clayton, fra et tidligere ekteskap med Patty. I hans tidligere forhold adopterte de også to døtre, Margaret og Martha.

Kathleen hadde også en datter fra før som heter Caitlin.

STOR FAMILIE: Kathleen og Michael Peterson sammen med barna. To av døtrene adopterte Michael sammen med sin tidligere kone da deres vennepar i Tyskland døde. Foto: Netflix

Under rettssaken ble Michael dømt og var neste åtte år i fengsel, før dommen ble opphevet på grunn av spørsmål om påliteligheten til et nøkkelvitne.

Det er fortsatt flere spørsmål rundt hva som faktisk skjedde desemberkvelden i 2001.

Michael selv forklarte at han og kona Kathleen hadde sett filmen «American Sweethearts» sammen i stua, og gikk ut i hagen da den var ferdig rundt klokken 23.

Her satte paret seg ned ved bassenget for å hygge seg, prate litt og dele den siste skvetten av vinflasken.

Ettersom Kathleen hadde et viktig møte neste dag, ville hun gå inn og legge seg etter en stund.

Michael ble værende igjen ute, men gikk til slutt inn i huset og fant kona si i en blodpøl i enden av trappen.

Kort tid etter at han ringte nødsentralen kom den ene sønnen hans også hjem.

Mener Kathleen kjempet imot

Det ble et stort sjokk for barna i etterkant av hendelsen.

– Det var som om to bomber hadde truffet oss. Først at mamma døde og så at de arresterte pappa, sier datteren Martha i dokumentarserien om rettssaken som kom ut først i 2004 under samme navn: «The Staircase».

Barna hevdet at Kathleen og Michael elsket hverandre, at de aldri kranglet, og at de ville visst om det dersom det var problemer mellom dem.

Forsvareren til Michael fikk inn eksperter i retten som påsto at Kathleen hadde falt bakover. Hun ble først bevisstløs før hun så slo hodet mot dørkarmen.

Her ble det blant annet funnet hårrester og blod fra henne.

Forsvareren mente også at Kathleen hadde drukket alkohol og tatt valium samme kveld som hendelsen. I tillegg sa de at skadene hennes ikke er forenlig med slag fra Michael.

Aktoratet hevdet på en annen side at det ikke var en ulykke, men at Michael hadde slått i hjel sin kone mens hun kjempet imot.

Ut fra skadene Kathleen fikk i hodebunnen kan det ikke bare ha vært snakk om et fall i trappa, hevder statsadvokat Jim Hardin.

– Det er her problemet ligger. De sier det var en ulykke forårsaket av et fall i trappa, men vi sier at dette er et drap, sa Hardin i retten.

LYKKELIGE: Barna til Peterson-paret hevdet at foreldrene var lykkelige sammen. Bildet er fra Netflix-dokumentarserien «The Staircase» fra 2018. Foto: Netflix

Levde et dobbeltliv

Michael hadde fått blodflekker på klærne sine, og et ekspertvitne mente at de viste at han måtte ha vært i nærheten av kona da hodet hennes ble slått.

Etterforskere hadde også gått gjennom PC-en til Michael hvor de fant e-poster av interesse for saken.

Politiet hadde en teori om at Michael hadde levd et dobbeltliv og muligens var bifil eller homofil ettersom han hadde sendt e-poster til en mannlig eskorte.

Muligens hadde Kathleen funnet ut av dette og ønsket å avslutte ekteskapet. På en annen side var det ingen bevis for at dettet var noe mer enn uskyldig flørting på Internett.

Et annet mulig motiv var at han drepte sin kone for penger. Paret hadde en gjeld på 142.000 dollar på 20 forskjellige kontoer, men en samlet formue på 1,4 millioner dollar skriver CNN.

Likhet ved venninnens død

Kathleens død var ikke første gang noen i nær krets av Michael døde i en trapp. Et tidligere vennepar av Michael og hans ekskone Patty i Tyskland ble etter hvert av interesse for rettssaken.

Michael og Patty bodde i Tyskland på 80-tallet og var gode venner med George og Elizabeth Ratliff.

Både George og Michael hadde militærjobber, men George ble drept under den amerikanske invasjonen på Grenada i 1983. Bare to år senere døde Elizabeth.

En kveld hadde Elizabeth og døtrene hennes vært på besøk hos Michael og Patty. Etter middagen kjørte han dem hjem og hjalp Elizabeth med å legge barna i seng.

Neste morgen fant barnevakten Elizabeth død i trappen.

På 80-tallet ble det konkludert med at hun døde av et hjerneslag og en blodsykdom som gjorde at hun lettere mistet mye blod på kort tid. Da adopterte Michael og Patty døtrene hennes.

Selv om saken ble tatt opp på ny, og de så på mulighetene for at det var et drap, hadde ikke påtalemyndighetene nok bevis for at Michael kunne stå bak.

Ugle-teori

Michael ble dømt til fengsel på livsstil for drapet på kona Kathleen, men hevdet hele tiden at han var uskyldig.

– Jeg ble uskyldig dømt. Jeg skadet ikke Kathleen, men jeg orket ikke mer. Jeg sa til min forsvarer at jeg ikke ønsket å anke. Jeg ville bare at det skulle ta slutt, sa Michael i retten.

I RETTEN: Her er Michael Peterson sammen med sin advokat David Rudolf til venstre. Foto: Chuck Liddy / AP

I ettertid har Michaels forsvarere prøvd å få saken gjenopptatt ved hjelp av flere eksperter. De hevdet at det kunne være en ugle som hadde angrepet Kathleen den kvelden hun døde.

I et nytt intervju med Michaels advokat, David Rudolf, fra i år sier han til Daily Mail at det trolig er en mulighet for at Kathleen ble angrepet av en ugle.

Årene etter rettssaken i 2003 opplevde flere mennesker å bli angrepet av ugler.

Saken tok en vending da det ble kjent i 2011 at ekspertvitnet Duane Deaver hadde vært en del av en stor rettsskandale. Flere blodprøver fra flere kriminalsaker hadde blitt underslått eller feiltolket fra 1987-2003 og Deaver fikk sparken.

Det kom frem i retten at Deaver hadde laget villedende ekspertrapporter og at han løy systematisk. Michael ble da sluppet fri fra fengsel, men måtte leve i husarrest med elektronisk fotlenke.

Michael Peterson har hatt flere kamper i retten, men da saken var oppe igjen i 2017, ble han en fri mann. Dette til tross for at flere fortsatt stiller seg spørsmål om han har hatt noe med konas død å gjøre eller ikke.