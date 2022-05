– Det tar aldri slutt. Kven blir nestemann?

Christine Leinonen mista sonen Christopher i ei av USAs største masseskytingar. Ho har kjempa for strengare våpenlover sidan. Men håpet svinn.

MOR TIL OFFER FOR SKYTEMASSKAKRE I 2016:

– Eg er så trist, så lei meg for denne siste masseskytinga, seier Leinonen.

Frå heimen i Florida følgjer ho nyheitene frå masseskytinga i Texas. Etterkvart blir det klart at ein 18-åring har drepe minst 21 menneske, blant dei 19 elevar på barneskulen.

19 born.

– Masseskytingane tar jo aldri slutt! Skular, kyrkjer, barar, butikkar. Det fortset og fortset. Vi berre sit her og ventar på den neste kula. Vil den treffe oss?, spør Leinonen retorisk.

– Viss eg kunne, ville eg ha flytta til Finland der mine besteforeldre er frå.

Vonde minner

Alle masseskytingar fører ho tilbake til hennar eige mareritt, tilbake til 12. juni 2016.

OFRE FOR MASSESKYTING: Christopher Leinonen (t.h) saman med kjærasten Juan Ramon Guerrero. Foto: David Goldman/AP

Sonen Christopher Leinonen (32) og kjæresten Juan Ramon Guerrero (22) var på nattklubben Pulse i Orlando. Like før dei skulle gå heim, storma ein mann inn, væpna med to halvautomatiske våpen.

På under fem minutt, avfyrte han 200 skot.

Leinonen var ein av dei første pårørende som kom til staden.

UVISSE: Christine Leinonen utanfor nattklubben medan ho venta på svar. Foto: Gerardo Mora

Men ho måtte vente i 36 timar på å få svaret: Både sonen og kjærasten hans var blant dei 49 drepne.

49 drepne og 53 skadde av ein enkelt gjerningsmann.

43 av offera etter massakren på nattklubben Pulse. Christopher Leinonen er nr. fem frå venstre på øverste rad. Foto: AP

Krev forbod

– Halvautomatiske våpen må bli forbodne på lik linje med heilautomatiske, det sa Leinonen til TV 2 då vi møtte ho i 2016. Ho viste til det store talet på skot ein kan avfyre på svært kort tid utan å måtte lade om.

– Viss ein drapsmann må lade om, har folk i det minste ein sjanse til å overmanne han i mellomtida. Christopher og vennane hans fekk aldri den sjansen.

I 2016 var ho engasjert i valkampen til Hillary Clinton, og talte mellom anna på demokratane sitt landsmøte den sommaren.

AKTIVIST: Christine Leinonen fekk støtte frå overlevande då ho talte til Demokratane sitt landsmøte 27. juli 2016. Foto: Mike Segar/Reuters

Leinonen understreka at ho ikkje ønskjer å endre det andre grunnlovstillegget, som sikrar alle amerikanerar rett til å bære våpen.

– Men lova seier at våpenbruken skal være velregulert. Men vi har jo ingen reguleringar!

Ho viste til at ho sjølv var politibetjent i ti år.

– Min våpenbruk var underlagt strenge reguleringar. Sjølv ikkje eg fekk bruke våpenet som drapsmannen helt lovleg kunne kjøpe. Kva er logikken i det?

Trur det er for seint

Men som kjent så tapte Hillary Clinton valet i 2016 mot Donald Trump. Det meinar Leinonen har fått store konsekvensar for kampen for strengare våpenlover.

– Dersom Hillary hadde vunne, så hadde vi hatt ein sjanse. Men no - Biden kan ikkje gjere noko no. Ting har blitt verre og verre for kvart år. Og framleis tørstar amerikanerar etter fleire våpen.

– Det strir mot all fornuft.