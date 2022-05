Så Bråthen i øynene: – Han lagde en dyrisk knurrelyd

HOKKSUND TINGHUS (TV 2): Naboene i Hyttegata forteller om kaoset som oppstod da de hørte dødsskrik og stormet ut for å se hva som foregikk.

– Vi løp ned i bare sokkene for å hjelpe hun som lå der, sier Mathias Anger.

Sammen med ektemannen Thomas Debowski hadde han nettopp blitt oppmerksom på at en dame utenfor ble angrepet av en stor mann med kniv.

Når de kommer gjennom portrommet i Hyttegata 31, ser de at hun ligger blodig i krysset opp mot Apotekergata i Kongsberg sentrum.

Ved siden av henne står gjerningsmannen - en stor mann i hvit singlet.

– Han går mot meg og tar opp en kniv, sier Anger fra vitneboksen i Buskerud tingrett.

– Lagde en dyrisk knurrelyd

På dette tidspunktet har flere naboer strømmet til for å hjelpe. En av dem er en 20 år gammel mann som har hørt det samme skriket som Thomas og Mathias.

– Det er det mest ekte skriket jeg noen gang har hørt, sier 20-åringen.

Fra vitneboksen forteller de tre vitnene, som også er fornærmet i saken, om hvordan Bråthen angrep dem også, da de prøvde å hjelpe.

MINNESMERKE: Midt i Hyttegata henger dette minnesmerke til minne om de fem drepte. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Da Espen Andersen Bråthen (38) gikk til angrep på tilfeldige mennesker i Kongsberg den 13. oktober i fjor, var han bevæpnet med fire kniver, en pil og bue og omtrent 60 piler.

Når naboene strømmer til for å hjelpe den skadde kvinnen, tar Bråthen opp en kastekniv.

– Han så på oss og lagde en dyrisk knurrelyd, sier Thomas Debowski i retten.

De snur og løper vekk fra åstedet for å unnslippe kniven som Bråthen til slutt kaster etter Mathias Anger. Bråthen bommer, men kniven tar igjen Anger langs bakken.

– Det gnistret i asfalten, sier Anger.

Lette etter faren i kaoset

Det som skjedde i Hyttegata har satt dype spor i de som ble vitner til Espen Andersen Bråthens (38) handlinger.

Fra ulike perspektiver skildrer de fornærmede en ekstremt fortvilende situasjon når de blir bedt om å gjenfortelle det som skjedde.

ÅSTEDET: Politiet gjorde omfattende undersøkelser i og rundt Hyttegata i dagene etter angrepet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Etter at Bråthen har kastet den nevnte kniven mot Mathias Anger, forsvinner han inn portrommet til Hyttegata 23, der avdøde Hanne Merethe Englund (56) bodde.

Fordi Bråthen forsvinner av syne, løper naboene igjen mot den skadde kvinnen som ligger på asfalten ute i veien.

Mens noen av naboene legger kvinnen i stabilt sideleie og får ringt etter ambulanse, løper Thomas Debowski hjem til seg selv for å hente et førstehjelpsskrin.

– Så husker jeg at jeg ba fatteren om å hente bilen og blokke veien eller kjøre over han, sier den 20 år gamle mannen under sitt vitnemål.

Ikke lenge etterpå hører de et nytt skrik, før gata etter hvert fylles opp av politi.

En av politifolkene forteller til den 20 år gamle mannen at det er flere drepte lenger ned i Hyttegata.

POLITIOPPBUD: Sør-Øst politidistrikt sendte alle tilgjengelige ressurser til Kongsberg den 13. oktober. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Pappa hadde kjørt bort bilen og jeg visste ikke hvor han var. Jeg løp bort for å sjekke. Der lå det to mennesker som også hadde blitt drept, men ingen av de var fatteren, sier han.

– Endrer noen grunnlegende syn

Flere av de fornærmede som har vitnet i retten den siste uken forteller at i etterkant av hendelsen sliter med selvbebreidelse.

– Jeg tenker på alt jeg kunne gjort annerledes, særlig med tanke på alt som skjedde etter at jeg møtte på han, sa en mann i 30-årene da han vitnet for retten tirsdag denne uken.

Den 20 år gamle mannen som inntok vitneboksen onsdag, sier at livet ikke er det samme etter drapene.

– Det endrer noen grunnleggende syn på verden og mennesker generelt. Ingen ting blir det samme. En blir jo helt rar i hodet, sier 20-åringen når bistandsadvokaten hans spør om hvordan hendelsen har preget han.

Like før retten ble hevet onsdag opplyste statsadvokat Andreas Christiansen at partene har blitt enige om at de mener hendelsesforløpet i Hyttegata nå er godt nok opplyst.

Det betyr at resten av vitnene som var i Hyttegata frafalles.