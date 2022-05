Elisabeth (53) fikk hjertestans mens hun satt på motorsykkelen

– Det er vanskelig å si noe med ord. Her står jeg takket være dere. Dere gjorde alt rett til rett tid. Tusen takk. Jeg er evig takknemlig for at jeg lever, sier Elisabeth Bjerknes.

DRAMATISK: Elisabeth Bjerknes fikk hjertestans mens hun satt på motorsykkel. Foto: Arne Rovick/TV 2

Selv husker hun ikke noe av det som skjedde dagen og frem til hun våknet på sjukehuset.

Nå har hun og samboeren Arve fått besøk på tunet hjemme på Myrbostad i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal av Per Olav Vestavik Tverrfjell og Unn Cathrin Hustad. De var sammen med flere andre med på å redde livet til 53-åringen.

Her får hun høre livreddernes dramatiske historie.

– Arve har fortalt meg mange ganger hva som skjedde. Det er sterkt og vanskelig å høre, men samtidig god terapi for meg.

Her kan du se det tårevåte møtet med redningsheltene:

En utrolig kombinasjon av kunnskap, tilfeldigheter og flaks gjorde at kveldsturen på motorsykkel 22. april ikke fikk et dødelig utfall. Det var lokalavisa Bygdebladet som først omtalte denne saken.

På tur hjem fra Atlanterhavsveien oppdager Arve via internsambandet mellom ham og Elisabeth at noe er alvorlig galt med samboeren.

– Jeg hører hun sier «nei no» og ser i speilet at hun er et stykke bak meg. Jeg slakker på farten, og så kommer hun opp på siden og fortsetter ferden rett i grøfta, forteller Arve om dramaet på Kolmannskog på fylkesvei 663 ved Farstad.

Han åpner visiret på hjelmen hennes. De store pupillene på Elisabeth forteller ham at dette er veldig alvorlig. Samboeren har fått hjertestans.

Arve prøver å få av henne hjelmen, men klarer ikke å få løsnet reima i stresset og kaoset som råder i hodet hans.

– Jo mer jeg prøvde, jo mer strammet reima på hjelmlåsen seg til, forteller Arve Myrbostad.

Kraftig komprimering

På vei i grøfta holder Elisabeth på å krasje med en motorsyklist som kommer i mot. Det er Per Olav Vestavik Tverrfjell. Han ser i speilet hva som skjer, og snur øyeblikkelig for å hjelpe til. Det blir avgjørende for å redde livet hennes.

– Jeg ser panikken i blikket til Arve. Da kommer jeg på at jeg har denne i lomma, sier Per Olav Vestavik Tverrfjell og viser frem kniven.

I fellesskap får de skåret av reima og startet hjerte- og lungeredning. 113 får beskjed om at det verken er puls eller pust. I minst 16 minutter jobbes det kontinuerlig med HLR til nødetatene er på stedet: Arve, Per Olav og andre som kommer til for å bistå i det livreddende førstehjelpsarbeidet.

REDNINGEN: Per Olav Vestavik Tverrfjell med kniven som sammen med hjerte- og lungeredning bidro til å redde livet til Elisabeth Bjerknes. Foto: Privat

– Jeg visste vi måtte gå hardt til verks for at komprimeringen skulle ha effekt, forteller Arve.

– Vi hørte at det knakk ribbein, men alternativet var verre. Du kan ikke være redd for å skade noen når du driver med hjerte- og lungeredning, sier Per Olav til TV 2.

Han har solid trening på HLR gjennom både militæret, offshorekurs og gjennom industrivernet på arbeidsplassen.

– Nå fikk jeg virkelig bruk for kunnskapen og treningen jeg har hatt på dukkene, sier livredderen.

HELTENE: Elisabeth Bjerknes reddet livet takket være heltene Per Olav Vestavik Tverrfjell (f.v.), samboer Arve Myrbostad og Unn Cathrin Hustad (t.h.) som alle kunne hjerte- og lungeredning. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Det var en god gjeng som holdt på der og som var utrolig flinke. Jeg vil skryte av de på AMK som var rolige og heiet på oss, forteller Unn Cathrin Hustad som også var med i redningsarbeidet.

Alt klaffet

Straks ambulansen kom til stedet med hjertestarter, fikk de i gang hjertet til Elisabeth. Tilbake sto Arve sønderknust.

– Jeg tenkte at nå dør hun. Dette var siste jeg så av henne. Jeg ringte vennene mine og fortalte at Elisabeth holdt på å dø.

Men Elisabeth ville ikke dø. Hun ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim. Tre dager senere våknet hun, og 12. mai ble hun skrevet ut fra sjukehuset.

– For hver dag som går blir det klarere for meg hvor heldig jeg har vært. Alt klaffet. De rette folka kom til stedet til rett tid. Jeg har hatt verdens råeste flaks, konkluderer 53-åringen.

Ifølge Norsk hjertestansregister var det i 2020 over 4200 personer som fikk hjertestans utenfor et sjukehus. 85 prosent av disse mottok hjerte- og lungeredning med en gang.

DEMO: Anestesilege Christopher Bjerkvig ved luftambulansen og Haukeland sykehus viser korrekt HLR på en Anna-dukke. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Det er helt i verdenstoppen. Men det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre, sier anestesilege Christopher Bjerkvig på luftambulansen ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Han har følgende bilde på hvor viktig dette er:

– Det nytter ikke med helikopter til 80 millioner kroner og ambulanseutrykning hvis førsteinnsatsen ikke er gjort. Vi er helt avhengig av at folk setter i gang hjerte- og lungeredning de første minuttene til vi kommer frem, sier Bjerkvig.

Slik gjennomfører du hjerte- og lungeredning:

Elisabeth sender først og fremst takken til samboeren Arve:

SAMBOERE: Arve Myrbostad priser seg lykkelig over at samboeren Elisabeth Bjerknes overlevde hjertestansen. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Jeg har sagt det til ham mange ganger: Tenk at du reddet livet mitt med resolutt hjerte- og lungeredning, Arve. Tenkt at du gjorde det! Hadde det ikke vært for din innsats, så hadde ikke jeg vært her i dag. Jeg er utrolig takknemlig. Det er vanskelig å beskrive med ord at jeg kan sitte her og være den samme som før, sier Elisabeth.

Samboerparet kan ikke få understreket nok viktigheten av å kunne førstehjelp når ulykken først er ute.

– Det gjelder ikke å nøle. Ikke stå og se på. Gjør det du kan. Og helst bør alle med førerkort kunne dette. Alle som kjører langs veien må kunne HLR, mener Arve.

– Å gjøre noe er bedre enn å gjøre ingenting. Bare folk gjør det beste de kan, så er det godt nok, understreker Per Olav Vestavik Tverrfjell.

MC-PAR: Arve Myrbostad og Elisabeth Bjerknes. Foto: Privat

Ingen frykt

Nå ser Elisabeth frem til å få tilbake førerkortet og sette seg på sin nye Scrambler Ducati.

– Jeg har fått operert inn hjertestarter med pacemaker som stabiliserer hjerterytme og får det i gang igjen hvis det stopper. Nå bare gleder jeg meg til å komme ut på to hjul igjen. Jeg er ikke redd for å kjøre MC, sier Elisabeth.