Coop gjør endring – sender ut varsel til to millioner nordmenn

– For å fortsette å benytte dine fordeler som medeier i Coop, må du foreta en ny innlogging i Coop-appen eller på Min side.

Slik lyder beskjeden som de første medlemmene nå har fått fra Coop. Etter hvert skal så å si alle de to millioner medlemmene få dette varselet.

– Alle Coops medeiere må gjennomføre ny innlogging. Alle skal ikke gjøre det samtidig, man får beskjed når det er sin tur. Unntaket er en mindre andel medeiere som ikke har digital konto hos oss, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, til TV 2.

NY INNLOGGING: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop. Foto: Espen Solli

Han forteller at endringen som nå gjøres dreier seg om at Coop har fått en ny og sikrere innlogging, med totrinnsbekreftelse.



Dette har allerede vært normalen for medlemmene når de logger inn på Coop-kontoen, hvor de blant annet har tilgang til kjøpeutbyttet. Nå skal dette også gjelde for appen og Min Side.

– Nå har vi hevet nivået slik at innlogginger skjer gjennom flere trinn med SMS-kode, hvor medeiere også kan bruke BankID for å logge inn på Min side og Coop-appen.

– Vil få flere varsler

Bakgrunnen for at dette nå innføres er at det vil heve sikkerheten for medlemmene.

– Er det noen frist for når man må ha gjort dette?

– På nåværende tidspunkt har vi ikke satt en felles frist for alle medeierne, men vi ønsker at alle skal logge inn på nytt i løpet av de neste månedene. Medeierne vil få flere varsler i app, e-post og SMS om å logge inn på nytt, dersom de ikke logger inn, vil de til slutt bli logget ut.

Kristiansen er ikke sikker på hvor lang tid det vil gå før alle medlemmene har gjort dette.

– Det varierer hvor lang tid det vil ta, dette avhenger av hvor mange kanaler vi kan ta kontakt med den enkelte medeier. Men det er viktig å understreke at medlemskapet fortsatt vil være aktivt.

Kristiansen understreker også at selve medlemskapet ikke blir berørt, dersom man ikke aktiverer ny innlogging.

– Medlemskapet berøres ikke. Medeierne vil få flere varsler om å logge inn på nytt. Man vil med andre ord få flere muligheter til å gjennomføre ny innlogging over tid. Dersom man ikke gjennomfører innlogging, vil man bli automatisk logget ut på alle innloggede enheter. Medeier kan da logge inn på nytt og det vil ikke påvirke medlemskapet.

Ved bruk av det fysiske medlemskortet vil man fortsatt kunne samle bonus og få samme fordeler som før, også uten å foreta seg noe.

Ny Coopay-løsning

Coop passerte nylig to millioner medeiere, som er det de kaller medlemmene sine. Av disse bruker én av fire Coops mobilbetaling, Coopay, hvor du kan betale med appen. Det betyr at disse brukerne må aktivere ny innlogging for å fortsatt kunne betale med Coopay.

– Så lenge man er innlogget i appen, kan Coopay brukes. Med andre ord –man kan bruke Coopay som normalt både før og etter man har logget inn på nytt.

– Hva endrer seg når man har aktivert ny innlogging?

– Våre medeiere vil få en bedre og sikrere innloggingsløsning. I tillegg vil medeiere som har logget inn på nytt få muligheten til å legge til familiemedlemmer i sitt medlemskap.

Noe annet nytt er at også familiemedlemmer snart kan bruke Coopay gjennom appen.

– Familiemedlemmer vil være tilknyttet medeieren sitt medlemskap. Bonus og kjøpeutbytte fra deres kjøp samles opp på kontoen til medeieren de er tilknyttet. Familiemedlemmer vil imidlertid ha sin egen identitet hos Coop. De vil kunne laste ned appen og om kort tid lanseres også Coopay for familiemedlemmer, slik at så de også kan betale sømløst ved bruk av appen, sier Kristiansen.